Rischiatutto/ Cos’era e come funzionava il telequiz d’eccellenza condotto dal leggendario Mike Bongiorno

Rischiatutto, il famoso telequiz condotto da Mike Bongiorno negli anni settanta

“Rischiatutto” fu un celebre programma televisivo italiano he andò in onda sul Secondo Programma e, in alcune occasioni, sul Nazionale. Condotta dal leggendario Mike Bongiorno, la trasmissione fu trasmessa il giovedì sera per cinque edizioni, dal 5 febbraio 1970 al 25 maggio 1974. Sebbene l’ispirazione fosse il format americano “Jeopardy!”, la Rai decise di adottare il classico meccanismo domanda-risposta, anziché il peculiare sistema in cui la risposta richiedeva la formulazione di una domanda.

Inizialmente chiamato “A repentaglio!”, il titolo venne cambiato durante la fase di preparazione. Gli autori del quiz erano Paolo Limiti e Ludovico Peregrini, quest’ultimo anche capo della giuria, noto per la rigorosa applicazione del regolamento e soprannominato “Signor No”. La regia era affidata a Piero Turchetti, mentre la sigla di testa e di coda furono ideate da Sandro Lodolo. La scenografia fu curata da Tullio Zitkowsky. Mike Bongiorno fu affiancato da Sabina Ciuffini, giovane valletta italo-argentina, per tutte e cinque le edizioni.

Rischiatutto programma iconico della nostra tv, poco prima della morte di Mike Bongiorno si pensò ad una nuova edizione su Sky

Il programma venne registrato inizialmente al Teatro delle Vittorie di Roma e successivamente negli studi della Fiera di Milano. La popolarità di “Rischiatutto” era così elevata che molti concorrenti avevano precedentemente partecipato a “Lascia o raddoppia?”. Nonostante l’intenzione di riprendere il programma su Sky Uno nel 2009, con il titolo “RiSKYtutto”, in onore del conduttore Mike Bongiorno, la scomparsa improvvisa di quest’ultimo portò all’annullamento del progetto.

Nel 2016, Rai 3 propose un remake con la conduzione di Fabio Fazio e la partecipazione di Ludovico Peregrini. Chiaramente il successo ottenuto nel quinquennio di Mike Bongiorno resta unico, anche per l’effetto novità che aveva scaturito all’epoca, coinvolgendo un pubblico ampio e variegato.











