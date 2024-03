Riscossione fiscale in 100 rate/ Maurizio Leo aperto a nuove proposte (8 marzo 2024)

Il tema di riscossione fiscale in 100 rate è ancora oggi molto caldo. Maurizio Leo, Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha come obiettivo quello di ridurre il carico ai danni dei contribuenti italiani che si ritrovano in una posizione debitoria notevole.

L’obiettivo – raggiungibile nel minor tempo possibile – è quello di garantire e promuovere «una riforma fiscale alla prova dei fatti». Questo è ciò che ha confermato Maurizio Leo, che da tempo vorrebbe semplificare il meccanismo di riscossione attraverso delle misure burocratiche più snelle.

Riscossione fiscale in 100 rate

La prima idea per poter semplificare la riscossione fiscale è quella di suddividere i debiti in 100 rate. Al momento, la normativa prevede questa soluzione in 72 rate, anche se si tratta di una opzione “poco conveniente”, sia per i debitori che da un certo lato, anche per l’erario.

La proposta – già nelle bozze della manovra – è quella di portare la riscossione a 12o rate. Questa opzione per Maurizio Leo – seppur allettante – si tradurrebbe in una enormità di costi che comporterebbero ad un deficit ancora più significativo di quello attuale.

Motivo per cui, secondo il Ministro per l’Economia e Finanze, la soluzione migliore sarebbe quella di dilazionare le rate in 100 tranche.

Si discute inoltre, sul possibile “discarico automatico” previsto per alcune cartelle insolute e crediti non facilmente recuperabili.

Obiettivo detassazione

Un altro obiettivo del Ministro Maurizio Leo, è quello di detassare i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale e che hanno mostrato un ISA basso seppur a fronte di un incremento reddituale.

Sul fatto ha già dichiarato: «la norma sulla flat tax incrementale è in vigore e ne stiamo valutando i dati. La norma prevede che se venisse dichiarato un reddito superiore rispetto al triennio precedente su eccedenza, si paghi il 15%. La mia logica è in questa direzione con tutti i caveat, laddove se nel concordato si può creare un meccanismo a fronte dell’incremento, studiare un incremento di detassazione dell’incremento la progressività che conosciamo è un tema che si può vedere ».











