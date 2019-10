Rissa a colpi di machete tra 30 uomini/ Video choc: sangue ovunque, un morto e feriti

Il video choc di una violenta rissa a colpi di mazze da baseball e machete sta facendo il giro del mondo, rimbalzando sui social. È successo ieri sera a Badalona, città che fa parte dell’area metropolitana di Barcellona. Due gruppi di uomini, che potrebbero appartenere a bande rivali pakistane, si sono affrontati per le strade, ricorrendo a diverse armi, tra cui coltelli, machete e mazze da baseball. Il bilancio della rissa è drammatico: un uomo è morto e almeno altri due sono gravemente feriti. La drammatica scena è stata immortalata dalle telecamere di zona, le cui immagini mostrano due uomini a terra in una stazione della metropolitana in stato di semi-incoscienza e sanguinanti a causa di diverse ferite sul corpo. La polizia oggi, come riportato da Il Messaggero, ha confermato che si sta indagando sulla morte di un uomo che è avvenuta proprio in seguito alla violenta rissa in strada. L’ex sindaco di Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha visionato il video choc: «Il filmato è molto duro. Una brutale attacco che si è concluso con un omicidio per le strade della nostra città. Sono molto preoccupato per la situazione di alcuni quartieri».

RISSA A COLPI DI MACHETE TRA 30 UOMINI A BARCELLONA

La violenta rissa è scoppiata ieri sera intorno alle 22 a Salut, una zona di Badalona, che si trova vicino Barcellona. Due giovani vengono colpiti nella stazione della metropolitana di La Sagrera e ora risultano gravemente feriti. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, lottano tra la vita e la morte. Uno dei due indossava una tuta dell’FC Barcelona. Un altro invece è morto a causa delle lesioni riportante. Va ricostruito il movente che ha scatenato la rissa, ma secondo rapporti locali si ritiene che abbiano partecipato alla rissa una trentina di persone. Gli ufficiali della polizia locale, la Guardia Urbana, al momento hanno arrestato nove uomini, tutti cittadini pakistani. Prime informazioni suggeriscono che la rissa sia scoppiata per una vendetta, ma non si sa se sia legata ad un giro di droga o per il controllo del territorio. Per il sindaco di Badalona è evidente che questa vicenda evidenza la necessità di avere più agenti in città. «Sebbene la nostra polizia abbia unito le forze e arrestato nove sospetti, la maggior parte di Barcellona, è fondamentale che a Badalona ci siano più agenti in campo per evitare cose simili», le parole di Alex Pastor.





© RIPRODUZIONE RISERVATA