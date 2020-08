Rissa dopo discoteca: 24enne travolto e ucciso da auto/ Bastia Umbra, 3 arrestati

Filippo Limini, giovane 24enne, è stato travolto da un’auto ed ucciso durante una rissa a Bastia Umbra, comune in provincia di Perugia. Il ragazzo è stato prima picchiato con calci e pugni e poi investito in retromarcia con un’auto. Secondo le prime ricostruzione riportate da BlitzQuotidiano, la rissa sarebbe scoppiata nelle prime ore di Ferragosto all’uscita di una discoteca. Per i fatti sopra descritti, sono scattate le manette per tre giovani italiani sui quali pende la gravissima accusa di omicidio preterintenzionale e rissa aggravata. I giovani sono tutti residenti tra Bastia ed Assisi e si trovavano a bordo dell’auto che ha travolto la vittima. Il fatto è avvenuto dopo che due gruppi di giovani si sono affrontati all’interno di un parcheggio nei pressi della discoteca Country Cafè. Ad avere la peggio è però stato proprio il 24enne originario di Spoleto che dopo essere stato atterrato con calci e pugni è stato investito da un’auto in fuga in retromarcia, probabilmente per due volte. Sarà l’autopsia a spiegare se la morte sarebbe sopraggiunta prima o dopo l’investimento. Importanti anche le immagini di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso il momento dell’omicidio choc.

RISSA DOPO DISCOTECA: 24ENNE UCCISO, I 3 ARRESTATI SI DIFENDONO

Intanto emerge la versione del ragazzo alla guida dell’auto che ha travolto in retromarcia ed ucciso il giovane 24enne Filippo Limini. A suo dire, la vettura poteva solo procedere in retromarcia avendo davanti il muro. I tre arrestati avrebbero sostenuto di non essersi resi conto di aver investito la vittima. Uno dei tre, stando alla ricostruzione, aveva precedentemente colpito con un pugno il 24enne di Spoleto facendolo cadere a terra, probabilmente svenuto. Secondo la loro versione, l’auto sarebbe stata accerchiata da un gruppo di spoletini che avrebbero iniziato a prenderla a bastonate. Probabilmente dopo un colpo di clacson per fare spostare l’altro gruppo dalla strada. Attualmente gli inquirenti sono alla ricerca degli altri partecipanti alla rissa mentre si attende l’esito dell’autopsia che potrebbe contribuire a fare chiarezza sulle reali cause della morte del 24enne, ovvero se Filippo abbia incontrato la morte a causa del passaggio dell’auto sul corpo o in seguito alla rissa in cui è stato coinvolto.



