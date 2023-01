Rissa sfiorata a Dritto e Rovescio/ Andrea Ruggieri vs percettore Rdc: caos in studio

Si è sfiorata la rissa ieri sera durante la diretta di Dritto e Rovescio, consueto talk in onda il giovedì su Rete 4 e condotto da Del Debbio. In studio si parlava di reddito di cittadinanza, e oltre ai vari ospiti e opinionisti, vi erano come sempre i percettori, che chiedono ovviamente che la misura venga prorogata. Fra coloro che si sono opposti alla misura, l’ex parlamentare di Forza Italia Andrea Ruggieri, che ha spiegato rivolgendosi a dei ragazzi: “I soldi con cui si paga il reddito non li stampano a casa mia, sono i soldi delle tasse. Siete giovani, non siete rimbambiti. Vi guardo, non siete poveri, non ci prendiamo per il c*lo. Non vi potete permettere di venire qui con scarpe che non costano 10 euro. Nessuno di voi è povero”.

Ma non finisce qui perchè Andrea Ruggieri si è rivolto anche ad un ragazzo seduto in prima fila nello studio: “Tu non mi prendi per il c*lo, non sei povero per niente”. A buttare benzina sul fuoco ci ha poi pensato Giuseppe Cruciani, che di fatto ha reso la situazione ingestibile. Dagli spalti sono quindi volate parolone verso gli ospiti e un ragazzo ha tentato di avvicinarsi ad Andrea Ruggieri, prima di essere bloccato.

ANDREA RUGGIERI E LA RISSA SFIORATA A DRITTO E ROVESCIO PER IL RDC: DEL DEBBIO MANDA LA PUBBLICITA’

La regia, captando che stesse per succedere qualcosa di esplosivo, ha prima spento i microfoni dopo di che ha mandato delle immagini dall’alto. A quel punto è intervenuto il conduttore Del Debbio, che ha invitato tutti alla calma e a rimanere ai propri posti: “Fermi, ooooohh. Basta, basta, basta. Siamo andati oltre. In questi termini in questa trasmissione non si parla, finisce qui questo blocco, si è andati oltre. Non consento che si raggiungano livelli di questo tipo”.

Il giornalista ha ben pensato di interrompere la discussione mandando il blocco pubblicitario con diversi minuti d’anticipo rispetto a quanto previsto. Una volta tornati in studio, Del Debbio ha cambiato totalmente argomento, parlando delle questioni ambientali.

