Simona Branchetti e il gossip su Andrea Ruggieri/ “Solo un amico”. E Roberto Alessi…

Simona Branchetti, la verità sulle foto con Andrea Ruggieri

Simona Branchetti è intervenuta sul gossip che la vede protagonista da diverse ore. La conduttrice di Morning News ne ha parlato proprio nel corso del suo programma, stuzzicata da Caterina Collovati durante il loro approfondimento sui temi del gossip. È stata pizzicata, infatti, al mare con Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia ed ex compagno di Anna Falchi. “Posso farti una domanda indiscreta? Siccome il nostro Alessi ha parlato di un’atmosfera particolare che si crea quando c’è un amore estivo e io ti vedo più raggiante del solito, non è che tra poco parleremo anche di un amore tuo?“, ha incalzato la Collovati suscitando l’imbarazzo di Simona Branchetti.

Quest’ultima ha subito negato. “No, no, lo escludo. Se ti riferisci alle notizie circolate, abbiamo solo una grande amicizia…“. La Collovati però ha insistito, dicendo di essersi documentata sugli amori estivi, scoprendo che c’è anche Simona Branchetti…

Simona Branchetti e Andrea Ruggieri, le rivelazioni di Roberto Alessi

“No, no, no. Giustamente veniva specificato ‘ci vorrebbe un amico’ perché…“, ha proseguito la conduttrice di Morning News. Allora ha preso la parola Roberto Alessi, che conosce bene sia lei che Andrea Ruggieri. “Ci sono passato pure io, ho già fatto un interrogatorio. Praticamente pare che siano anni che vadano in vacanza insieme con molti, molti altri amici. Poi ci sono sempre questi paparazzi cattivi che tagliano la foto e tu vedi la coppia. Invece erano almeno in venti“.

Simona Branchetti ha confermato quanto affermato dal direttore di Novella 2000 e direttore editoriale di Visto: “Sembravamo una coppia, ma sorvoliamo“, ha tagliato corto la conduttrice. In ogni caso già Chi aveva specificato che non c’è altro che una bella amicizia tra Simona Branchetti e Andrea Ruggieri, spiegando che la conduttrice proprio in quanto amica lo starebbe aiutando a superare la delusione per la rottura con Anna Falchi.

