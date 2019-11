Ristorante Natalino, Alessandro Borghese 4 ristoranti/ Cena in una chiesa sconsacrata

Interessante è scoprire la storia del Ristorante Natalino, tra i protagonisti oggi, 5 novembre, di Alessandro Borghese 4 ristoranti in onda su Sky Uno. Tra le curiosità c’è quella infatti di un locale che si trova nel centro storico di Firenze dentro a quella che è una vecchia chiesa sconsacrata, la Chiesa delle Badesse. Il titolare e responsabile di sala si chiama Gabriele e ha 52 anni, porta avanti una tradizione di famiglia visto che i Mazzanti lo gestiscono da oltre 30 anni. Tra i volti noti visti nel passato in questo locale ci sono due pittori famosi come Arrigoni e Stefanelli. La location è molto tradizionale con bottiglie di vino esposte con un’atmosfera che sa di casa.

Ristorante Natalino, Alessandro Borghese 4 ristoranti: cosa si mangia?

Cosa possiamo trovare all’interno del menù di Ristorante Natalino, protagonista di Alessandro Borghese 4 ristoranti. A differenza degli altri locali concorrenti di questa puntata troviamo prettamente cucina della tradizionale toscana. Si passa dalla ribollita alla classica pappa al pomodoro, il peposo, i crostini con fegatini, la trippa e la panzanella. Ovviamente la parte forte del menù è rappresentata dalla Fiorentina che viene cotta su pietra lavica ed è alta 4-5 dita, ovviamente se i clienti possono scegliere i condimenti la cottura è rigorosamente al sangue con la possibilità di vederla tagliata al tavolo di fronte ai commensali.

