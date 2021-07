Risultati atletica/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: i 100 femminili

RISULTATI ATLETICA: TOCCA A MARCELL JACOBS E FILIPPO TORTU

Secondo giorno di gare, i risultati dell’atletica alle Olimpiadi Tokyo 2020 allo Stadio Olimpico entrano sempre più nel vivo oggi, sabato 31 luglio 2021. La “regina degli sport” alle Olimpiadi ha già consacrato ieri l’etiope Selemon Barega come nuovo campione olimpico dei 10000 metri maschili, ma oggi le finali saranno ben tre e dunque si entra sempre più nel vivo, anche con numerosi turni di qualificazioni e batterie assortite oltre alle tre finali che già assegneranno titoli e medaglie. In primo piano c’è lo spettacolo della velocità pura: alle ore 14.50 italiane infatti ci sarà la finale dei 100 metri femminili, che circa due ore e mezza prima avrà le semifinali, dunque per il momento non possiamo ancora dire quali saranno le magnifiche otto che si contenderanno il titolo olimpico, con tante possibili protagoniste per Usa, Giamaica e non solo. La finale dei 100 femminili sarà il culmine dei risultati atletica oggi alle Olimpiadi Tokyo 2020, ma dal momento che parliamo di velocità ricordiamo che oggi ci sarà anche la batteria dei 100 metri maschili con Marcell Jacobs e Filippo Tortu, che inizieranno il loro cammino che naturalmente speriamo possa proseguire poi domani, quando sarà la volta di semifinali e finale per i maschi, esattamente con lo stesso format che oggi consacrerà invece tra le donne la regina dei 100 metri.

RISULTATI ATLETICA OLIMPIADI TOKYO 2020: TUTTE LE GARE DI OGGI

Aggiungiamo adesso altre informazioni su ciò che avremo da seguire oggi per i risultati atletica alle Olimpiadi Tokyo 2020, perché naturalmente il programma è molto intenso. Innanzitutto, le altre due finali: alle ore 13.15 sarà la volta del lancio del disco maschile che nelle qualificazioni ha visto primeggiare lo svedese Daniel Stahl con 66.12 metri, mentre alle ore 14.35 sarà la volta della inedita staffetta 4×400 mista (due uomini e due donne), nella quale l’Italia ha solo sfiorato la qualificazione alla finale, dove saranno clamorosamente assenti anche gli Usa, squalificati in batteria. Rimaniamo allora alla sessione serale (quella del pomeriggio italiano), che ci offrirà anche la semifinale degli 800 metri femminili e le qualificazioni del salto in lungo maschile, oltre ovviamente alle finali e ai vari turni già descritti per i 100 metri. Qualche ora prima, per la precisione già dalle ore 2.00 della notte italiana, avremo invece una sessione mattutina composta esclusivamente da batterie e qualificazioni in queste specialità: i 400 ostacoli femminili, il lancio del disco femminile, il salto con l’asta maschile, gli 800 metri maschili e i 100 ostacoli femminili. A questo proposito, dobbiamo segnalare l’assenza di uno dei big del salto con l’asta, lo statunitense Sam Kendricks, che è risultato positivo al Covid un paio di giorni fa e ha visto finire le Olimpiadi Tokyo 2020 ancora prima di cominciare.

