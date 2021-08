Risultati Atletica/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live: Jacobs e Tortu

RISULTATI ATLETICA OLIMPIADI TOKYO 2020: IL PROGRAMMA DEL MATTINO CON JACOBS E TORTU

Spazio ancora ai risultati dell’atletica per le Olimpiadi di Tokyo 2020: anche oggi giovedi 5 agosto 2021 saranno tante le gare e le finali che ci faranno compagnia, con pure un nutrito gruppo di italiani pronto a regalarci l’ennesima emozione. Il programma odierno si annuncia molto fitto per cui, ricordato che saranno ancora due le sessioni di gare previste allo Stadio Olimpico, vediamo subito che cosa ci riserva il calendario a cinque cerchi per la giornata di oggi. Al solito si comincerà molto presto: alle ore 2.00 del mattino italiani si darà il via alle gare del decathlon e dunque 100m ostacoli e poi lancio del disco e salto con l’asta, mentre di fila partirà anche l’eptathlon, con salto in lungo e lancio del giavellotto. E’ attesa poi alle ore 3.00 per le staffette della 4x100m, donne con l’Italia e a seguire pure uomini, con il tricolore trainato questa notte dalla medaglia d’oro nei 100m Jacobs, con Tortu, Desalu e Patta. Solo alle ore 4.00 sarà poi la prima finale della giornata con il salto triplo maschile (con gli azzurri Dallavalle e Ihemeje) e a seguire quella del getto del peso con l’Italia Zane Weir: alle ore 4.55 spazio alla finale dei 110m ostacoli uomini con l’americano Holloway gran favorito per il titolo olimpico.

RISULTATI ATLETICA OLIMPIADI TOKYO 2020: NEL POMERIGGIO…

Per i risultati dell’atletica leggera alle Olimpiadi di Tokyo 2020, oggi 5 agosto 2020 pure torneremo allo stadio Olimpico nipponico solo alle ore 12.00 italiane: nel mezzo però non scordiamo la gara maschile per la marcia dei 20 km con pure l’Italia rappresentata da Fortunato, Tontodonati e Stano. Tornando alle prove su pista ecco che oggi pomeriggio si comincerà subito al massimo con la finale del salto con l’asta femminile e con Siderova pronta a dare grandissimo spettacolo. Dalle ore 12.15 sarò spazio ancora per le prove del Decathlon (giavellotto e 1500m) e dell’Eptathlon, con gli 800m: ci allieteranno nel pomeriggio anche le semifinale dei 1500m maschili e le semifinali della staffetta femminile dei 4x400m con l’Italia in gara a partire dalle ore 12.37. A chiusura della giornata pure la finale dei 400m uomini alle ore 14,00: qui è gran attesa per lo statunitense Michael Norman, che in stagione ha fissato il 43.45 come miglior crono.

