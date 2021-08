Risultati Atletica/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: Sabbatini per i 1500m!

RISULTATI ATLETICA, OLIMPIADI TOKYO 2020: ECCO DECATHLON ED EPTATHLON

Spazio alla diretta dei risultati dell’atletica leggera per le Olimpiadi di Tokyo 2020: anche oggi mercoledì 4 agosto 2020 i riflettori sono puntati sullo Stadio Olimpico dove saranno di scema parecchi gare e finali, dove pure saranno gli italiani ottimo protagonisti. Dopo le emozioni vissute con Tamberi e Jacobs, ci attendiamo molto dalla selezione azzurra, che pure si sta facendo valere continuando a rompere record su record, anche solo a livello nazionale: vediamo dunque subito quali saranno i protagonisti chiamati in causa. Come occorso anche nei giorni scorsi, per l’atletica alle Olimpiadi di Tokyo 2020 sono previste due sessioni di competizioni, con la prima attesa a partire dalle ore 2.00 del mattino italiano. Calendario alla mano si comincerà subito con le prime prove del decathlon (100m, salto in lungo e lancio del peso) dell’eptathlon (100m ostacoli, salto in alto), ma alle ore 2.05 avranno pure inizio le qualificazioni del lancio del giavellotto e dei 110m ostacoli maschile con il nostro Paolo Dal Molin unico italiano qualificato: solo alle ore 4.30 spazio alla finale dei 400m ostacoli femminili dove l’attenzione è tutta per Sydney McLaughlin, che ha già segnato il nuovo record del mondo lo scorso giugno sul 51.90.

RISULTATI ATLETICA, OLIMPIADI TOKYO 2020: SABBATINI NEI 1500

Sessione più che interessante anche quella pomeridiana per i risultati dell’atletica alle Olimpiadi di Tokyo 2020: al solito si comincerà alle ore 11.30 italiane (ma saranno le ore 18.30 in terra nipponica). Calendario alla mano ecco che si comincerà sempre allo stadio olimpico di Tokyo con le prove per il salto in alto del decathlon e per la disciplina pure saranno di scena le gare dei 400m: per l’eptathlon sempre protagonista saranno invece le gare del lancio del peso e dei 200m questa sera. Venendo alle altre gare ecco che alle ore 12.00 italiane cominceranno le semifinali dei 1500m femminili con la nostra Gaia Sabbatini a caccia di una qualificazione alla finale affatto semplice sulla carta. Spazio poi alle semifinale dei 400m femminili e dalle ore 13.00 alla fiale dei 3000 siepi donne e del lancio del martello maschile, dove pure i rispettivi gran favorite rimangono Beatrice Chepkoech e il polacco Pawel Fajdek. Occhi puntati poi alle ore 14.05 per la finale degli 800m maschili , dove assenti il campione del mondo in carica Brazier e l’olimpionico Rudisha, sarà battaglia aperta per il podio: solo alle ore 14.55 sarà spazio per la finale dei 200m maschili dove Noah Lyles è primo indiziato per il titolo, davanti a De Grasse, e Bednarek.

