Risultati Ballottaggio Caserta, Elezioni 2021/ Diretta affluenza: Marino vs Zinzi

RISULTATI BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI CASERTA 2021: COSÌ AL PRIMO TURNO

Sarà il ballottaggio a definire chi sarà sarà il nuovo sindaco di Caserta: il secondo turno delle Elezioni Comunali 2021 vede per domenica 17 (dalle 7 alle 23) e lunedì 18 ottobre (dalle 7 alle 15) il ritorno alle urne dei cittadini casertani per scegliere chi potrà ereditare la poltrona di sindaco.

Dopo i risultati del primo turno (3-4 ottobre scorsi), sono l’uscente Carlo Marino e Gianpiero Zinzi a contendersi il ballottaggio delle Amministrative Caserta 2021 con il primo in lieve vantaggio nella corsa a alla poltrona di sindaco: per il candidato del Centrosinistra il risultato è stato un 35,3% contro quello del Centrodestra che ha preso il 30,1%. Si vota fino alle ore 15 (capire come si vota al ballottaggio è semplice, basta una X su un candidato sindaco o su una lista in suo sostegno, non è permesso alcun voto disgiunto, valgono le preferenze del primo turno) e a sostenere i candidati sono le rispettive liste: Moderati Insieme per Caserta, Partito Democratico, Italia Viva, Noi Campani, Origini Centro Democratico-Radici Casertane, Socialisti uniti, Azione con Carlo Calenda per Marino sindaco; Gianpiero Zinzi per Caserta, Fratelli d’Italia, Prima Caserta, Forza Italia, Caserta nel Cuore, Democrazia Cristiana-Unione di Centro, Caserta Nuova, Caserta Green per Zinzi sindaco.

CASERTA, RISULTATI BALLOTTAGGIO MARINO VS ZINZI

A dividere Marino e Zinzi solo duemila voti due settimane fa, oltre a una visione diversa di come impostare la città nel dopo pandemia. Nella sfida per le Elezioni Comunali 2021 a Caserta prevedono dunque il ballottaggio tra Carlo Marino, avvocato cassazionista e sindaco uscente: “Come tutte le grandi sfide, la partita è ancora lunga e aperta – ha affermato in vista del ballottaggio -. Del resto lo sapevamo da mesi che la riconferma al primo turno non era scontata, vista la ricchezza di candidati sia civici che alla mia sinistra”. Anche Gianpiero Zinzi è un avvocato e capogruppo della Lega al consiglio regionale della Campania. Entrambi dovranno cercare di attirare gli elettori di Pio Del Gaudio (Candidato civico) e degli altri candidati esclusi dal ballottaggio per raggiungere il 50% dei voti.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI CASERTA 2021: IL POSSIBILE NUOVO CONSIGLIO

Dopo le 15 cominceranno i primi scrutini in diretta per scoprire chi sarà il nuovo sindaco di Caserta: in attesa dei risultati definitivi che daranno l’esatta composizione di maggioranza e opposizione, ecco le due ipotesi a seconda che trionfi al ballottaggio Comunali 2021 Marino o Zinzi.

– COSA SUCCEDE CON MARINO SINDACO: se vince il Centrosinistra, i seggi della maggioranza saranno suddivisi tra Moderati Insieme per Caserta (12,4%), Partito Democratico (8,8%), Italia Viva (6,4%), Noi Campani (5,6%), Origini Centro Democratico-Radici Casertane (4,5%), Socialisti uniti (2,5%), Azione con Carlo Calenda (1,6%).

COSA SUCCEDE CON ZINZI SINDACO: se vince il Centrodestra, i seggi della maggioranza saranno suddivisi tra Gianpiero Zinzi per Caserta (10,6%), Fratelli d’Italia (7,9%), Prima Caserta (5,2%), Forza Italia (2,7%), Caserta nel Cuore (2,6%), Democrazia Cristiana-Unione di Centro (0,9%), Caserta Nuova (0,8%), Caserta Green (0,2%).

In base alle preferenze del primo turno alle Elezioni Comunali Caserta 2021, ecco i candidati consiglieri che entrano: Emiliano Casale, Dora Esposito, Massimiliano Marzo, Massimo Russo, Giovanni Comunale, Matteo Donisi, Roberta Greco, Pasquale Antonucci, Emilianna Credentino, Domenico Maietta, Roberto Peluso, Francesca Caruso, Maurizio Del Rosso, Filippo Mazzarella, Pasquale Napoletano, Paolo Santonastaso. Clicca qui per i dati sulle preferenze.

