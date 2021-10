Risultati Ballottaggio Latina, Elezioni 2021/ Diretta affluenza: Zaccheo vs Coletta

RISULTATI BALLOTTAGGIO ELEZIONI LATINA 2021: COSÌ AL PRIMO TURNO

Sarà il ballottaggio a definire chi sarà sarà il nuovo sindaco di Latina: il secondo turno delle Elezioni Comunali 2021 vede per domenica 17 (dalle 7 alle 23) e lunedì 18 ottobre (dalle 7 alle 15) il ritorno alle urne dei cittadini casertani per scegliere chi potrà ereditare la poltrona di sindaco.

Dopo i risultati del primo turno (3-4 ottobre scorsi), sono Vincenzo Zaccheo e Damiano Coletta a contendersi il ballottaggio delle Amministrative Latina 2021 con il primo in vantaggio nella corsa alla poltrona di sindaco: per il candidato del Centrodestra il risultato è stato un 48,3% contro quello del Centrosinistra che ha preso il 35,7%. Si vota fino alle ore 15 (capire come si vota al ballottaggio è semplice, basta una X su un candidato sindaco o su una lista in suo sostegno, non è permesso alcun voto disgiunto, valgono le preferenze del primo turno) e a sostenere i candidati sono le rispettive liste: Fratelli d’Italia, Lega Salvini Premier, Latina nel Cuore, Forza Italia, Unione di centro, Vola Latina e Cambiamo! Latina per Zaccheo sindaco; Lbc Latina Bene Comune, Partito Democratico-Partito Socialista Italiano, Per Latina Duemilatrentadue e Riguarda Latina per Coletta sindaco.

LATINA, RISULTATI BALLOTTAGGIO LATINA 2021: ZACCHEO VS COLETTA

A dividere Zaccheo e Coletta sono circa ottomila voti due settimane fa, oltre a una visione diversa di come impostare la città nel dopo pandemia. Nella sfida per le Elezioni Comunali 2021 a Latina prevedono dunque il ballottaggio tra Zaccheo, 74enne diplomato in ragioneria, che viene dal Movimento Sociale Italiano ed è stato prima consigliere comunale a Latina per poi diventare sindaco per due volte, nel 2002 e nel 2007. Damiano Coletta, 61 anni e laureato in Medicina con specialistica in Cardiologia alla Sapienza di Roma, è responsabile dal 2010 della U.O.S. “Elettrofisiologia e Cardiostimolazione” dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Consulente cardiologo della Top Volley Latina e per la Medicina dello sport, è stato calciatore professionista.

RISULTATI BALLOTTAGGIO ELEZIONI LATINA 2021: IL POSSIBILE NUOVO CONSIGLIO

Dopo le 15 cominceranno i primi scrutini in diretta per scoprire chi sarà il nuovo sindaco di Latina: in attesa dei risultati definitivi che daranno l’esatta composizione di maggioranza e opposizione, ecco le due ipotesi a seconda che trionfi al ballottaggio Comunali 2021 Zaccheo o Coletta.

– COSA SUCCEDE CON ZACCHEO SINDACO: se vince il Centrodestra, i seggi della maggioranza saranno suddivisi tra Fratelli d’Italia 14,9%, Lega Salvini Premier 14%, Latina nel Cuore 9,8%, Forza Italia 9,5%, Unione di centro 2,2%, Vola Latina 1,5% e Cambiamo! Latina 1,1%.

COSA SUCCEDE CON COLETTA SINDACO: se vince il Centrosinistra, i seggi della maggioranza saranno suddivisi tra Lbc Latina Bene Comune 12,4%, Partito Democratico-Partito Socialista Italiano 11,5%, Per Latina Duemilatrentadue 6,2% e Riguarda Latina 2,8%.

