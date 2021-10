Risultati Ballottaggio Varese Elezioni 2021/ Diretta affluenza: Galimberti vs Bianchi

RISULTATI BALLOTTAGGIO COMUNALI VARESE 2021: DATI AFFLUENZA

Attendiamo i risultati Ballottaggio a Varese per decretare il nuovo sindaco della città campana: il secondo turno delle Elezioni Comunali 2021 vedrà domenica 24 e lunedì 25 ottobre il ritorno alle urne dei cittadini per decretare chi potrà guidare il comune lombardo nei prossimi cinque anni.

Il ballottaggio a Varese verrà di fronte i “soliti” schieramenti: Centrosinistra contro Centrodestra. Nessuno dei due candidati, infatti, non ha raggiunto la soglia del 50%. Davide Galimberti, sostenuto dal Centrosinistra, ha raccolto il 48% dei consensi (15.693 voti), mentre Matteo Luigi Bianchi ha ottenuto il 44,89% (14.674). Gli altri cinque candidati non hanno raggiunto il 3%: Daniele Zanzi ha totalizzato il 2,76%, Carlo Alberto Coletto all’1,99%, Caterina Cazzato all’1,11%, Francesco Tomasella allo 0,8% e Giuseppe Pitarresi allo 0,45%.

RISULTATI BALLOTTAGGIO COMUNALI VARESE 2021: LA SFIDA GALIMBERTI-BIANCHI

Il ballottaggio di Varese è uno dei più combattuti, considerando il minimo distacco che divide Davide Galimberti e Matteo Bianchi. Il primo può contare sull’importante apporto del Partito Democratico (26,72%), mentre il secondo vanta gli ottimi risultati della Lega (14,74%) e di Forza Italia-Noi con l’Italia-Il popolo della famiglia (13,59%). Galimberti, negli ultimi giorni prima del voto, ha voluto ringraziare i suoi sostenitori, chiedendo un ultimo sforzo: «Ora manca l’ultimo sprint, insieme possiamo continuare a costruire il futuro di Varese con metodo, concretezza, serietà e dedizione».

Così, invece, Bianchi: «Grazie, grazie di cuore ai quasi quindicimila varesini che hanno scelto di dare fiducia a me, alla squadra del Centrodestra e alle nostre proposte per il futuro di Varese! La sfida ora è coinvolgere quel 50% di cittadini che non sono andati a votare, renderli partecipi della nostra visione di città, sconfiggere fatalismo e conformismo perché solo insieme possiamo davvero dare inizio al cambiamento».

RISULTATI BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI VARESE 2021: GLI SCENARI

Sono due gli scenari per quanto riguarda il nuovo Consiglio comunale di Varese, ma tutto dipenderà dal risultato di questo ballottaggio. La maggioranza dei seggi spetterà alla coalizione a sostegno del candidato sindaco vincitore, ma qualche certezza c’è già. I partiti più votati, infatti, hanno la sicurezza di poter contare su diversi seggi in Consiglio comunale, così come determinati candidati consiglieri – forti di tante preferenze – hanno la sicurtà di disporre di uno scranno. È il caso del Partito Democratico, che ha ottenuto il 26,72%, o passando al Centrodestra, della Lega (14,74%) e Forza Italia-Noi con l’Italia-Il popolo della famiglia (13,59%). Per quanto concerne i consiglieri, nel Centrosinistra hanno fatto il boom di preferenze Andrea Civati, Matteo Capriolo, Luisa Oprandi, Rossella Dimaggio, Roberto Molinari, Luigi Miedico, Francesca Ciappina e Luca Paris, mentre per la Lega Emanuele Monti, Francesca Brianza, Barbara Bison, Stefano Angei. Tra i nuovi consiglieri comunali troviamo anche Luigi Zocchi e Salvatore Giordano per FdI, Roberto Puricelli per Per una grande Varese, Ivana Perusin per Varese Praticittà e Guido Bonoldi per Lavoriamo per Varese.

