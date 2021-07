Risultati basket maschile/ Olimpiadi Tokyo 2020: diretta live, Italia per i quarti!

RISULTATI BASKET MASCHILE OLIMPIADI TOKYO 2020: L’ITALIA SPERA

Quattro partite ci terranno compagnia con i risultati di basket maschile, sabato 31 agosto, alle Olimpiadi Tokyo 2020: tra queste anche Italia Nigeria, che scatta alle ore 6:40 ed è decisiva per una nostra eventuale qualificazione ai quarti di finale. Da controllare ovviamente anche il risultato di Australia Germania (ore 10:20) sperando però di non averne più bisogno; la giornata inizia alle ore 3:00 con Iran Francia, e poi l’ultimo match sarà Usa Repubblica Ceca alle ore 14:00. Piatto decisamente ricco dunque: gli Stati Uniti tornano in campo dopo aver demolito l’Iran e vanno a caccia di un’altra conferma.

Gregg Popovich, tuttavia, dovrà probabilmente lasciare il primo posto nel girone alla Francia (che come sappiamo li ha battuti) rischiando un accoppiamento insidioso ai quarti. L’Australia è quasi certa del primo posto nel girone ma non del tutto; chiaramente la nostra attenzione sarà concentrata sull’Italia, che dopo il ko di misura con gli oceanici ha capito di potersela seriamente giocare e dunque sa di avere un’ottima occasione di volare ai quarti e poi vedere quello che succederà. Per i risultati di basket maschile alle Olimpiadi Tokyo 2020 si torna a giocare tra poco, come sempre noi aspettiamo il responso dei campi sperando appunto di poter festeggiare.

RISULTATI BASKET MASCHILE OLIMPIADI TOKYO 2020: IL CONTESTO

Analizzando meglio i risultati di basket maschile alle Olimpiadi Tokyo 2020, nella giornata di sabato 31 agosto, possiamo dire che l’Italia potrebbe qualificarsi ai quarti anche perdendo: a quel punto dipenderebbe dall’Australia, o meglio dalla Germania. Se i tedeschi dovessero finire ko contro gli oceanici, avremmo un arrivo a pari punti di tre nazionali (la terza è la Nigeria) con 4 punti, cioè una vittoria e due sconfitte: conterebbe la differenza canestri nella quale siamo attualmente davanti, ma il confine è sottile e ogni singolo punto potrebbe essere determinante. In caso di vittoria azzurra invece non ci dovremmo preoccupare: anche vincendo, la Germania non ci sorpasserebbe avendola battuta nella sfida diretta, che è poi lo stesso motivo per il quale l’Australia sarebbe prima nel gruppo B (la nazionale quarta al Mondiale potrebbe perdere il primato solo per differenza canestri, con sconfitta sua e vittoria dell’Italia). Poi abbiamo appunto gli Usa che vogliono fare il salto di qualità sapendo di avere addosso gli occhi di tutto il mondo; la Francia si testa ancora, con la consapevolezza che la medaglia in queste Olimpiadi Tokyo 2020 è alla portata. Sarà una bella giornata quella dedicata al basket maschile…

