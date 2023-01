Risultati Bundesliga, classifica/ Le partite della 16^ giornata in Germania

RISULTATI BUNDESLIGA: SI TORNA A GIOCARE!

Finalmente anche i risultati di Bundesliga tornano a farci compagnia: il campionato tedesco è l’ultimo a ripartire dopo la sosta per i Mondiali, ma come noto in Germania si osserva sempre una lunga pausa invernale e qui l’unica differenza rispetto agli anni passati è che si deve ancora concludere il girone di andata, perché siamo alla 16^ giornata che è stata inaugurata dal big match Lipsia Bayern e che prosegue tra sabato 21 e domenica 22 gennaio. È la penultima di andata, con uno scenario che ci dice che il Bayern sta provando ad andare in fuga ma il Friburgo non ha intenzione di mollare, confermandosi come sorpresa.

Daley Blind al Bayern Monaco, calciomercato news/ In Baviera arriva anche Sommer

Friburgo che oggi se la vede sul campo del Wolfsburg, squadra che sembra aver lasciato alle spalle le sue difficoltà e sta giocando per tornare in Europa; abbiamo poi la coppia Eintracht-Union Berlino, una impegnata in casa contro il fanalino di coda Schalke 04, che apparirebbe condannato alla retrocessione, e l’altra che è stata a lungo in testa alla classifica ma poi è calata, e anche oggi non avrà un compito semplice contro l’Hoffenheim – sia pure in casa. Vedremo allora cosa succederà tra oggi e domani nei risultati di Bundesliga, intanto facciamo qualche altra rapida considerazione sui temi portanti del campionato tedesco.

Risultati Bundesliga, classifica/ Le partite della 15^ giornata in Germania

RISULTATI BUNDESLIGA: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Bundesliga dunque ci si ripresentano dopo una sosta che, complici i Mondiali, è durata oltre due mesi. Non è mai semplice tornare in campo dopo così tanto tempo, naturalmente le varie squadre hanno organizzato amichevoli per tenersi in ritmo ma lo scenario è comunque diverso. Sarà interessante valutare cosa accadrà: la corsa per il titolo non è definita, ma dopo un avvio francamente al rallentatore il Bayern Monaco ha preso il comando delle operazioni e ora minaccia di staccare la concorrenza.

Bisognerà valutare se il Friburgo riuscirà a tenere lo splendido passo che ha avuto da agosto a novembre, ma anche se squadre come il Borussia Dortmund e lo stesso Lipsia sapranno fare un ulteriore salto di qualità per competere realmente con la corazzata bavarese; per quanto riguarda la parte bassa della classifica, in ripresa il Bayer Leverkusen che però deve ancora fiorire del tutto (al momento rischia ancora), dello Schalke 04 abbiamo detto e troviamo in grossa difficoltà anche due nobili decadute come Hertha Berlino e Stoccarda, che hanno alle loro spalle un Bochum che oggi non può sbagliare la sfida casalinga contro lo stesso Hertha, che potrebbe valere un bel pezzo di salvezza.

Risultati Bundesliga, classifica/ Le partite della 13^ giornata in Germania

RISULTATI BUNDESLIGA: 16^ GIORNATA

SABATO 21 GENNAIO

Ore 15:30 Union Berlino Hoffenheim

Ore 15:30 Eintracht Schalke 04

Ore 15:30 Wolfsburg Friburgo

Ore 15:30 Bochum Hertha Berlino

Ore 15:30 Stoccarda Mainz

Ore 18:30 Colonia Werder Brema

DOMENICA 22 GENNAIO

Ore 15:30 Borussia Dortmund Augsburg

Ore 17:30 Borussia Monchengladbach Bayer Leverkusen

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern 34

Friburgo 30

Lipsia 28

Eintracht, Union Berlino 27

Borussia Dortmund 25

Wolfsburg 23

Borussia Monchengladbach 22

Werder Brema 21

Mainz 19

Hoffenheim, Bayer Leverkusen 18

Colonia 17

Augsburg 15

Hertha Berlino, Stoccarda 14

Bochum 13

Schalke 04 9











© RIPRODUZIONE RISERVATA