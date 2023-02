Risultati Bundesliga, classifica/ Le partite della 20^ giornata in Germania

RISULTATI BUNDESLIGA: SITUAZIONE INCERTA!

Nuovo appuntamento con i risultati di Bundesliga: il campionato tedesco è arrivato alla 20^ giornata che è la terza di ritorno (in Germania si affrontano 18 squadre) e sabato 11 febbraio le partite inizieranno alle ore 15:30, poi avremo un posticipo alle ore 18:30 per poi vivere la conclusione del turno con i due match di domenica 12 febbraio, ricordando che la 20^ giornata si è aperta ieri (tradizionale anticipo del venerdì sera) con Schalke 04 Wolfsburg. Quest’anno i risultati di Bundesliga ci stanno presentando uno scenario davvero interessante: il Bayern è tornato al comando della classifica, ma ci sono parecchie rivali che possono pensare di fare il colpo grosso e vincere il Meisterschale.

A proposito: oggi alle ore 18:30 si gioca Lipsia Union Berlino, con la seconda in classifica che viaggia verso la Red Bull Arena sul campo della quarta forza del campionato tedesco, ma staccata di appena 4 punti dalla capolista. Una partita che certamente potrebbe favorire lo stesso Bayern (impegnato all’Allianz Arena contro il Bochum quartultimo) ma anche il Borussia Dortmund, che però deve fare attenzione alla trasferta di Brema contro un Werder in ascesa. Staremo dunque a vedere cosa succederà con i risultati di Bundesliga per la 20^ giornata, di cui possiamo fare un altro rapido approfondimento mentre aspettiamo che si giochi.

RISULTATI BUNDESLIGA: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Bundesliga dunque dobbiamo dire che il Bayern si è ripreso il primo posto in classifica; la corazzata bavarese può andare a vincere il suo undicesimo Meisterschale consecutivo, ma quest’anno sta viaggiando a una media inferiore rispetto a quella cui ci aveva abituato, e dunque per il momento stanno resistendo Union Berlino (a -1 e già capolista nelle settimane precedenti), certamente sorprendente nel suo costante rendimento, poi un Borussia Dortmund che nella seconda parte di stagione avrà in più Sebastien Haller, tornato in campo dopo la notizia del tumore, e certamente il Lipsia che si è ritrovato al quarto posto ma non molla comunque di un centimetro.

È sicuramente interessante anche la lotta per le altre posizioni europee: Eintracht e Friburgo sono assolutamente alla portata di una qualificazione in Champions League che sarebbe importante, in questo momento poi ci sono alcune big che stanno faticando e tra queste anche il Bayer Leverkusen, che sembrava in ripresa ma poi ha perso due partite consecutive (contro Borussia Dortmund e Augsburg) ed è tornato in decima posizione, scivolando lontano dall’Europa. In ogni caso come sempre saranno i campi a dirci cosa succederà nei risultati di Bundesliga…

RISULTATI BUNDESLIGA: 20^ GIORNATA

SABATO 11 FEBBRAIO

Ore 15:30 Bayern Bochum

Ore 15:30 Friburgo Stoccarda

Ore 15:30 Mainz Augsburg

Ore 15:30 Hoffenheim Bayer Leverkusen

Ore 15:30 Werder Brema Borussia Dortmund

Ore 18:30 Lipsia Union Berlino

DOMENICA 12 FEBBRAIO

Ore 15:30 Hertha Berlino Borussia Monchengladbach

Ore 17:30 Colonia Eintracht

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern 40

Union Berlino 39

Borussia Dortmund 37

Lipsia 36

Eintracht 35

Friburgo 34

Wolfsburg 29

Werder Brema 27

Borussia Monchengladbach 26

Bayer Leverkusen 24

Colonia, Mainz 23

Augsburg 21

Hoffenheim, Bochum 19

Stoccarda 16

Hertha Berlino 14

Schalke 04 11











