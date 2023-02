Risultati Bundesliga, classifica/ Le partite della 22^ giornata in Germania

RISULTATI BUNDESLIGA: SFIDA AL VERTICE!

I risultati di Bundesliga per la 22^ giornata, la quinta nel girone di ritorno, ci fanno compagnia a partire dalle ore 15:30 di sabato 25 febbraio e proseguiranno poi domenica 26 febbraio con i due posticipi: diciamo subito che il turno si chiuderà con il big match delle ore 17:30 che sarà Bayern Union Berlino, vale a dire una sfida al vertice tra due delle tre squadre che in questo momento occupano il primo posto in classifica. La corsa al Meisterschale infatti è straordinaria: il Bayern Monaco non è andato in fuga come suo solito e si trascina dietro Borussia Dortmund e appunto Union Berlino.

Quest’ultima nella giornata precedente ha mancato il sorpasso, pareggiando contro lo Schalke 04 ultimo in classifica; adesso ovviamente rischia di staccarsi nella sfida diretta all’Allianz Arena, ma ad approfittare di questo incrocio potrebbe essere il Borussia Dortmund che se la vede con l’Hoffenheim, in una trasferta comunque non immediata. Vedremo cosa succederà tra oggi e domani con i risultati di Bundesliga, siamo davvero curiosi di scoprire in che modo procederà la corsa al titolo di campione di Germania con le partite che ci attendono nella 22^ giornata…

RISULTATI BUNDESLIGA: SITUAZIONE E CONTESTO

C’è grande attesa per i risultati di Bundesliga per la 22^ giornata, e non solo per Bayern Union Berlino: alle ore 15:30 di sabato infatti si gioca anche Lipsia Eintracht, vale a dire la sfida tra la quinta e la sesta in classifica e dunque in piena corsa per un posto nella prossima Champions League. Posto che attualmente compete al sempre sorprendente Friburgo: la quarta forza del campionato tedesco ospita un Bayer Leverkusen che ha certamente dato segnali di risveglio, ma continua a essere parecchio discontinuo e ha subito una brutta battuta d’arresto nell’ultimo weekend, perdendo in casa contro il Mainz.

A tale proposito bisogna dire che la distanza tra la zona europea e il resto del gruppo è ampia: ci sono 8 punti tra l’Eintracht e il wolfsburg che occupa la settima posizione, i biancoverdi oggi sono impegnati a Colonia e possono se non altro provare a sfruttare la cosa, pesando che la squadra di Francoforte – reduce anche dal ko di Champions League contro il Napoli – giocherà appunto alla Red Bull Arena contro un Lipsia che deve inseguire. In coda, oltre allo Schalke 04, rischiano Stoccarda, Hoffenheim e Bochum così come l’Hertha Berlino: almeno tre società storiche di Bundesliga sono vicine a una nuova retrocessione…

RISULTATI BUNDESLIGA: 22^ GIORNATA

SABATO 25 FEBBRAIO

Ore 15:30 Lipsia Eintracht

Ore 15:30 Colonia Wolfsburg

Ore 15:30 Hoffenheim Borussia Dortmund

Ore 15:30 Hertha Berlino Augsburg

Ore 15:30 Werder Brema Bochum

Ore 18:30 Schalke 04 Stoccarda

DOMENICA 26 FEBBRAIO

Ore 15:30 Friburgo Bayer Leverkusen

Ore 17:30 Bayern Union Berlino

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern, Borussia Dortmund, Union Berlino 43

Friburgo 40

Lipsia 39

Eintracht 38

Wolfsburg 30

Borussia Monchengladbach, Mainz 29

Bayer Leverkusen, Werder Brema 27

Colonia 26

Augsburg 24

Stoccarda, Hoffenheim, Bochum 19

Hertha Berlino 17

Schalke 04 13

