Risultati Bundesliga e classifica/ Le partite della diciannovesima giornata

RISULTATI BUNDESLIGA: RIAPERTI I GIOCHI AL VERTICE

I risultati Bundesliga ci attendono nuovamente fra oggi e domani per dare vita alla diciannovesima giornata del massimo campionato tedesco, da seguire con la massima attenzione perché gli ultimi tre pareggi consecutivi della capolista Bayern Monaco hanno riaperto i giochi al vertice della classifica della Bundesliga, con le prime sei che sono racchiuse nello spazio di soli cinque punti. Sono quindi in tanti a poter sognare il titolo di campione di Germania, che negli ultimi dieci tornei è sempre finito al Bayern Monaco, stavolta destinato come minimo a soffrire di più per confermare la corona.

Il girone di ritorno della Bundesliga – che ricordiamo essere un campionato a 18 squadre – ci incuriosisce quindi con questa bagarre alla quale non erano più abituati in Germania, un sogno soprattutto per outsider come l’Union Berlino, clamorosamente seconda con un solo punto di ritardo dal Bayern Monaco al termine del mese di gennaio, che con tre turni in una decina di giorni ha segnato la ripresa dell’attività dopo la lunghissima pausa, prima per i Mondiali 2022 e poi per festività ed inverno. Fare troppi calcoli potrebbe quindi essere un esercizio ancora abbastanza prematuro con mezzo campionato ancora da vivere e una classifica così corta: meglio goderci le emozioni che ci offrirà la Bundesliga.

RISULTATI BUNDESLIGA: TUTTE LE PARTITE

Adesso andiamo a scoprire cosa ci offrirà la diciannovesima giornata del massimo campionato tedesco e dunque quale sarà il programma delle partite che ci daranno tutti i risultati Bundesliga in occasione del turno che aprirà il mese di gennaio e sarà il secondo del girone di ritorno. Dopo l’anticipo di ieri sera Augusta Bayer Leverkusen, oggi sabato 4 febbraio si comincerà alle ore 15.30, con una ricca fascia che prevederà ben cinque partite in contemporanea, cioè Bochum Hoffenheim, Borussia Dortmund Friburgo, Colonia Lipsia, Eintracht Francoforte Hertha Berlino e Union Berlino Magonza.

Saremo a quel punto già oltre la metà del programma, tuttavia la diciannovesima giornata della Bundesliga proseguirà naturalmente con i posticipi, a cominciare da quello collocato alle ore 18.30 del sabato, cioè Borussia Monchengladbach Schalke 04. Si passerà poi a domenica 5 febbraio con altre due partite per completare i risultati Bundesliga in questo turno: alle ore 15.30 sarà la volta di Stoccarda Werder Brema, mentre alle ore 17.30 calerà il sipario grazie a Wolfsburg Bayern Monaco.

RISULTATI BUNDESLIGA, 19^ GIORNATA

Sabato 4 febbraio

ore 15.30

Bochum Hoffenheim

Borussia Dortmund Friburgo

Colonia Lipsia

Eintracht Francoforte Hertha Berlino

Union Berlino Magonza

ore 18.30

Borussia Monchengladbach Schalke 04

Domenica 5 febbraio

ore 15.30

Stoccarda Werder Brema

ore 17.30

Wolfsburg Bayern Monaco

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern Monaco 37

Union Berlino 36

Lipsia 35

Borussia Dortmund, Friburgo 34

Eintracht Francoforte 32

Wolfsburg 29

Borussia Mönchengladbach 25

Werder Brema, Bayer Leverkusen 24

Magonza 23

Colonia 22

Hoffenheim 19

Augusta 18

Stoccarda, Bochum 16

Hertha Berlino 14

Schalke 04 10











