Risultati calcio femminile/ Diretta gol live score Olimpiadi 2020 Tokyo (2^ giornata)

I risultati di calcio femminile alle Olimpiadi 2020 Tokyo tornano a farci compagnia sabato 24 luglio: viviamo infatti la seconda giornata della fase a gironi, e alcune di queste partite potrebbero già essere determinanti per consegnarci le prime nazionali qualificate ai quarti di finale, ricordando che procedono le prime due di ciascun gruppo e le due migliori terze. Vediamo allora quale sia il calendario con il programma delle partite di oggi: nel gruppo E Cile Canada (ore 9:30) apre il sabato, avremo poi Giappone Gran Bretagna alle ore 12:30.

Per il gruppo F in campo alle ore 10:00 per Cina Zambia e alle ore 13:00 per Olanda Brasile, quindi nel gruppo G si giocano Svezia Australia alle ore 10:30 e Nuova Zelanda Usa alle ore 13:30. Tutti gli orari, come abbiamo già indicato tre giorni fa e come facciamo sempre, sono da intendersi italiani; per quelli locali bisogna andare avanti di 7 ore. Siamo dunque pronti a vivere i risultati di calcio femminile alle Olimpiadi 2020 Tokyo, per la seconda giornata della fase a gironi: speriamo sia ancora uno spettacolo…

RISULTATI CALCIO FEMMINILE OLIMPIADI 2020 TOKYO: LA SITUAZIONE

La prima giornata dei risultati di calcio femminile alle Olimpiadi 2020 Tokyo ci ha già presentato un conto mica da ridere: gli Stati Uniti, campioni del mondo in carica, hanno incassato tre gol dalla Svezia non riuscendo a vendicare l’eliminazione di Rio, e adesso hanno bisogno di battere la Nuova Zelanda e possibilmente farlo con una goleada, perché il rischio di non prendersi il secondo posto esiste e, per beffare le altre terze, potrebbe essere necessaria una differenza reti migliore. Ha fatto benissimo il Brasile, capace di demolire la Cina parsa una controfigura rispetto alla nazionale che ai Mondiali due anni fa aveva raggiunto gli ottavi; benissimo l’Olanda, ma del resto contro lo Zambia era attesa una pioggia di reti e ne sono arrivate addirittura 10, anche se fanno male le 3 subite soprattutto se oggi non dovesse arrivare la vittoria contro le verdeoro. Il girone più equilibrato è quello comandato dalla Gran Bretagna, che non ha steccato all’esordio: il Giappone si è scontrato con un Canada che ha mostrato di essere solido e di qualità, e oggi rischia davvero tanto contro le britanniche.

GIRONE E

Ore 9:30 Cile Canada

Ore 12:30 Giappone Gran Bretagna

CLASSIFICA: Gran Bretagna 3, Canada 1, Giappone 1, Cile 0

GIRONE F

Ore 10:00 Cina Zambia

Ore 13:00 Olanda Brasile

CLASSIFICA: Olanda 3, Brasile 3, Cina 0, Zambia 0

GIRONE G

Ore 10:30 Svezia Australia

Ore 13:30 Nuova Zelanda Usa

CLASSIFICA: Svezia 3, Australia 3, Nuova Zelanda 0, Usa 0



