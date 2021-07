Risultati calcio femminile/ Olimpiadi Tokyo 2020: diretta live, quarti di finale

RISULTATI CALCIO FEMMINILE OLIMPIADI TOKYO 2020: OGGI I QUARTI!

I risultati di calcio femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020 tornano a farci compagnia venerdì 30 agosto, con i quarti di finale: alle ore 10:00 scatta Canada Brasile, la prima di 4 partite che formeranno naturalmente il tabellone delle semifinali. Il programma del torneo prevede una distanza di un’ora tra l’inizio di un match e l’altro: dunque alle ore 11:00 avremo Gran Bretagna Australia, poi alle ore 12:00 Svezia Giappone e infine alle ore 13:00 Olanda Usa.

Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020/ Le medaglie e la classifica (oggi 30 luglio)

Si tratta di quattro partite fantastiche, nelle quali saranno impegnate le nazionali più forti al mondo o comunque alcune di queste; come sappiamo il trono olimpico è vacante perché la Germania non è riuscita a qualificarsi per questa edizione, ma chiunque ne prenderà il posto sarà sicuramente degna. Ora però addentriamoci nei risultati di calcio femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020, provando a capire quali nazionali potrebbero guadagnare il pass per le semifinali proseguendo il cammino verso le medaglie.

Olimpiadi Tokyo 2020/ Medaglie italiani in diretta, risultati (venerdì 30 luglio)

RISULTATI CALCIO FEMMINILE OLIMPIADI TOKYO 2020: LA SITUAZIONE

Andiamo allora a vedere cosa può succedere nei risultati di calcio femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020. Chi ha impressionato di più nel corso della fase a gironi è la Svezia, che ha vinto le sue tre partite rifilando tre gol agli Usa: non sarà tuttavia semplice avere la meglio di un Giappone che non solo gioca in casa, ma è anche molto competitivo e nel 2012 aveva raggiunto la finale olimpica, è stato anche campione del mondo e sicuramente venderà cara la pelle. Il Brasile, con mix di veterani e giovani promesse, ci crede anche perché incrocia il Canada, squadra molto giovane e che ha già dimostrato il suo talento ma forse non ancora pronta per un grande risultato; avremo poi l’Olanda, che nella prima fase ha segnato la bellezza di 21 gol, ha uno degli attaccanti più forti al mondo (Vivianne Miedema) ma rischia tanto contro gli Stati Uniti, qualificati ai quarti per il rotto della cuffia ma pur sempre campioni del mondo in carica (e poi per le orange questa è una partita speciale). La Gran Bretagna forse è favorita contro l’Australia, ma nelle oceaniche gioca Samantha Kerr che è capace di tutto: non c’è che dire, i risultati di calcio femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020 ci regaleranno grandi emozioni.

Risultati scherma/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: spada a squadre maschile

RISULTATI CALCIO FEMMINILE: QUARTI DI FINALE

Ore 10:00 Canada Brasile

Ore 11:00 Gran Bretagna Australia

Ore 12:00 Svezia Giappone

Ore 13:00 Olanda Usa



© RIPRODUZIONE RISERVATA