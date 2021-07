Risultati calcio maschile/ Diretta gol live score Olimpiadi 2020 Tokyo, 2^ giornata

RISULTATI CALCIO MASCHILE OLIMPIADI 2020 TOKYO

I risultati di calcio maschile alle Olimpiadi 2020 Tokyo vivono la loro seconda giornata domenica 25 luglio: gli orari sono gli stessi del primo turno, si parte dunque alle ore 9:30 e sarà Egitto Argentina ad aprire le danze. Alle ore 10:00 poi doppio appuntamento con Francia Sudafrica e Nuova Zelanda Honduras, poi alle ore 10:30 avremo Brasile Costa d’Avorio e quindi un match alle ore 12:30, che nello specifico sarà Australia Spagna. Si prosegue con gli ultimi tre incontri: alle ore 13:00 Giappone Messico e Romania Corea del Sud, alle ore 13:30 Arabia Saudita Germania.

Purtroppo l’Italia non si è qualificata per le Olimpiadi 2020 Tokyo, mancando il pass agli Europei Under 21 di due anni fa; le varie nazionali presenti qui non sono nelle loro migliori versioni ma la prima giornata ci ha comunque presentato un quadro interessante, con tanti giovani che si vogliono mettere in mostra anche per provare a guadagnare spazio in vista della prossima stagione. vedremo allora quello che succederà, aspettando che si giochi per i risultati di calcio alle Olimpiadi Tokyo 2020 possiamo provare a tracciare un bilancio su queste sfide e questa seconda giornata.

RISULTATI CALCIO MASCHILE OLIMPIADI 2020 TOKYO: IL CONTESTO

Abbiamo già avuto qualche sorpresa nei risultati di calcio maschile alle Olimpiadi 2020 Tokyo. Sicuramente nella prima giornata a fare rumore è stata la sconfitta dell’Argentina, battuta dall’Australia, ma ha deluso anche la Spagna che non è andata oltre il pareggio a reti bianche contro l’Egitto mentre la Francia ha perso nettamente contro il Messico. Poi, nella riedizione della finale di Rio de Janeiro, il Brasile ha ancora avuto la meglio sulla Germania: ovviamente nel presentare questi risultati dobbiamo tenere conto del fatto che, come dicevamo prima, le nazionali non sono quelle che siamo abituati a vedere: da questo punto di vista i rapporti di forza cambiano, l’Argentina e la Germania, ma soprattutto la Francia, possono pagare dazio e magari venire anche eliminate al primo turno, contro nazionali che hanno maggiore fame sapendo che questo è l’appuntamento di una vita. Un discorso simile, volendo fare un paragone con le Olimpiadi 2020 Tokyo, potrebbe riguardare i tornei di tennis; sia come sia, siamo quasi pronti a vivere un’altra giornata dedicata ai risultati di calcio maschile e allora tra poco dovremo far parlare il campo…

RISULTATI CALCIO MASCHILE OLIMPIADI 2020 TOKYO: 2^ GIORNATA

GRUPPO A

Ore 10:00 Francia Sudafrica

Ore 13:00 Messico Giappone

CLASSIFICA: Messico 3, Giappone 3, Sudafrica 0, Francia 0

GRUPPO B

Ore 10:00 Nuova Zelanda Honduras

Ore 13:00 Romania Corea del Sud

CLASSIFICA: Nuova Zelanda 3, Romania 0, Corea del Sud 0, Honduras 0

GRUPPO C

Ore 9:30 Egitto Argentina

Ore 12:30 Australia Spagna

CLASSIFICA: Australia 3, Egitto 1, Spagna 1, Argentina 0

GRUPPO D

Ore 10:30 Brasile Costa d’Avorio

Ore 13:30 Arabia Saudita Germania

CLASSIFICA: Brasile 3, Costa d’Avorio 3, Arabia Saudita 0, Germania 0



