Video/ Italia-Belgio U21 (3-1): gol e highlights, azzurrini quasi fuori dall’Europeo

Ecco il video con i gol e gli highlights di Italia-Belgio 3-1, valevole per la terza giornata della fase a gironi dell’europeo under-21. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, davanti a circa ventimila spettatori, gli azzurrini dovevano vincere e sperare che da Bologna arrivassero buone notizie che in realtà non sono arrivate, poiché la Spagna ha preso letteralmente a pallonate la Polonia vincendo 5-0. Grazie alla miglior differenza reti, le Furie Rosse ci hanno così scavalcato nella classifica del gruppo A, con tre squadre a quota 6 punti noi siamo relegati al secondo posto. E non possiamo nemmeno sperare di essere ripescati come migliore seconda, visto che domani Francia e Romania si affronteranno e con un pari passerebbero automaticamente entrambe alle semifinali con 7 punti, e dunque non avrebbero motivo per farsi male, anzi.

Purtroppo si è rivelata fatale la sconfitta di mercoledì scorso contro la Polonia, quando i ragazzi di Di Biagio si sono mangiati di tutto davanti alla porta avversaria, e la vittoria contro la formazione di Johan Walem molto probabilmente si rivelerà inutile. Un vero peccato uscire così di scena consideriamo che siamo i padroni di casa, ma nel calcio vince sempre chi la butta dentro e non chi gioca meglio, altrimenti a quest’ora staremmo qui a parlare dei tre mondiali vinti dall’Olanda o di quella volta che il Napoli di Sarri soffiò lo scudetto alla Juventus di Allegri. Quasi sicuramente si riveleranno inutili i gol di Barella, Cutrone e Chiesa, uno più bello dell’altro, tre ragazzi che in campo hanno dato l’anima – a maggior ragione indossando la maglia della nazionale – e che meriterebbero la soddisfazione di andare il più avanti possibile in questa manifestazione. Così come Mancini che ha scheggiato il palo con un gran colpo di testa, il difensore centrale dell’Atalanta potrà comunque rifarsi giocando in Champions League la prossima stagione (trattative di mercato permettendo). Soltanto per dovere di cronaca, il Belgio – già matematicamente eliminato – ha chiuso in dieci per l’espulsione di Mbenza che ha collezionato due cartellini gialli in pochi minuti.

VIDEO ITALIA-BELGIO, LE DICHIARAZIONI

Subito dopo la fine della partita il ct della nazionale italiana Under-21, Luigi Di Biagio, è intervenuto brevemente ai microfoni della RAI: “Sapevamo che fare il nostro dovere in campo non sarebbe stato sufficiente e che avremmo dovuto aggrapparci ai risultati degli altri, purtroppo il risultato di Spagna-Polonia non è stato favorevole per noi, la speranza ovviamente è l’ultima a morire ma obiettivamente diventa molto difficile essere ripescati. Non potevo chiedere di più ai ragazzi, non meritavamo assolutamente di perdere contro la Polonia ma il calcio è anche questo. Abbiamo comunque dimostrato di giocare un grande calcio ma quando non porti a casa il risultato non puoi pretendere di raggiungere i traguardi prefissati”.

Una piccola gioia personale è riuscita a ritagliarsela Patrick Cutrone: “Grandissima emozione segnare con la maglia azzurra, mi veniva quasi da piangere ripensando ai momenti difficili che ho passato di recente. Aver ritrovato il gol è stato importante, ora speriamo che Francia e Romania giochino per vincere senza fare troppi calcoli. Noi il nostro lo abbiamo fatto, purtroppo dobbiamo affidarci alle altre squadre e non resta che tenere le dita incrociate, la sconfitta con la Polonia non ci voleva proprio”.

LE IMMAGINI DEI GOL





