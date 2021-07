Risultati canottaggio/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: ancora 4 finali

RISULTATI CANOTTAGGIO, OGGI IN PROGRAMMA 4 FINALI

Calerà il sipario sui risultati del canottaggio alle Olimpiadi Tokyo 2020 oggi, venerdì 30 luglio 2021, con le ultime quattro finali da seguire dal bacino del Sea Forest Waterway (Central Breakwater) nella Baia di Tokyo, perché sono in programma le finali del singolo sia maschile sia femminile e quelle dell’otto, anche in questo caso sia per gli uomini sia per le donne. Dunque sarà la giornata degli estremi, cioè quella delle gare con l’equipaggio più piccolo e quello più grande, chi gareggia da solo e chi in otto più il timoniere. Dopo le meravigliose emozioni di ieri, quando l’Italia è stata protagonista assoluta dei risultati canottaggio alle Olimpiadi Tokyo 2020 grazie alla medaglia di bronzo che abbiamo vinto con il 2 di coppia pesi leggeri maschile di Stefano Oppo e Pietro Ruta e ancora di più grazie allo storico oro di Valentina Rodini e Federica Cesarini nel 2 di coppia pesi leggeri femminile, primo trionfo di sempre per l’Italia nel canottaggio femminile, senza dimenticare il bronzo nel 4 senza maschile del giorno prima, dobbiamo purtroppo osservare che oggi non ci saranno ambizioni azzurre nelle quattro specialità che completeranno il quadro dei risultati del canottaggio alle Olimpiadi Tokyo 2020, dal momento che saremo assenti in queste ultime quattro finali. Comunque ricordiamo gli orari (italiani, in Giappone sette ore avanti) delle quattro finali in programma oggi, quando purtroppo da noi sarà piena notte: alle ore 2.33 la finale del singolo femminile, seguita alle ore 2.45 dalla finale del singolo maschile, mentre alle ore 3.05 avremo quella dell’otto femminile ed infine alle ore 3.25 sarà la volta della finale dell’otto maschile.

RISULTATI CANOTTAGGIO OLIMPIADI TOKYO 2020: OGGI GLI ULTIMI 4 TITOLI IN PALIO

Aggiungiamo allora altre informazioni su ciò che avremo da seguire oggi per i risultati canottaggio alle Olimpiadi Tokyo 2020 e naturalmente soprattutto sulle quattro finali. Nel singolo femminile le partecipanti arriveranno da Cina, Svizzera, Russia (che ricordiamo essere in gara sotto l’acronimo ROC), Nuova Zelanda, Gran Bretagna e Austria. Speravamo di essere presenti nella finale del singolo maschile invece, tuttavia Gennaro Di Mauro è stato quarto nella sua semifinale e di conseguenza non ha trovato spazio nella finale a sei, nella quale gareggeranno i rappresentanti di Lituania, Croazia, Norvegia, Grecia, Danimarca e Russia. Infine avremo i due “otto”, la gara regina per i risultati del canottaggio alle Olimpiadi Tokyo 2020: in campo femminile saranno in gara Australia, Canada, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Romania e Cina, mentre la finale maschile dell’otto che chiuderà l’intero programma olimpico vedrà in gara Stati Uniti, Nuova Zelanda, Germania, Olanda, Gran Bretagna e Australia, che si contenderanno l’oro forse più ambito di tutti.

