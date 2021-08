RISULTATI CICLISMO PISTA/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: si parte con le azzurre!

RISULTATI CICLISMO: INSEGUIMENTO A SQUADRE, SI COMINCIA!

Tutto è pronto per dare spazio ai risultati del ciclismo su pista che oggi saranno davvero in primo piano alle Olimpiadi Tokyo 2020. Per l’Italia i due quartetti dell’inseguimento a squadre entrambi in semifinale e dunque fra le prime quattro sono sicuramente un segnale di rinascita e il segnale è importante: per decenni abbiamo dominato nel ciclismo su pista, poi era calato il buio per una somma di ragioni (su tutte l’assenza di un velodromo coperto che era una vergogna per una nazione di tradizione ciclistica come l’Italia) ma di recente abbiamo invertito la tendenza. L’oro di Elia Viviani nell’omnium a Rio 2016 è stato uno squillo di valenza fondamentale anche perché ha insegnato che pista e strada possono convivere, poi è stato Filippo Ganna a prendersi le copertine e pensare che l’inseguimento individuale sia assente dalle Olimpiadi è un dispiacere enorme. Inutile però pensare a quello che non c’è quando si può andare a caccia di due podi: parola al velodromo Izu, ci attendono grandi emozioni oggi con il ciclismo su pista! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI VOLLEY E BEACH VOLLEY / Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: out i giapponesi

RISULTATI CICLISMO: FILIPPO GANNA GUIDA L’ITALIA NELL’INSEGUIMENTO A SQUADRE!

I risultati del ciclismo su pista alle Olimpiadi Tokyo 2020 saranno da seguire con la massima attenzione dal velodromo Izu di Shizuoka oggi, martedì 3 agosto 2021, perché in ottica italiana ci giochiamo moltissimo nelle due gare dell’inseguimento a squadre, sia femminile sia maschile. In entrambi i casi ieri abbiamo conquistato la qualificazione alle semifinali e di conseguenza il sogno è quello di una doppia medaglia. In primo piano le donne, perché oggi l’inseguimento a squadre femminile proporrà sia le semifinali sia poi le finali, dunque sarà già il giorno della verità per il nostro quartetto formato da Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Rachele Barbieri e Vittoria Guazzini. L’Italia ieri si è qualificata in semifinale con il quarto miglior tempo (4’11”666) e di conseguenza l’abbinamento sarà difficilissimo, contro la Germania che ieri ha invece ottenuto il miglior tempo assoluto in 4’07”307, che è il nuovo record del Mondo. L’appuntamento è fissato alle ore 8.51, servirebbe un’impresa straordinaria per arrivare poi a giocarsi l’oro, ma anche nel peggiore dei casi sarebbe in palio il bronzo. Alle ore 10.19 ci sarà la finale terzo posto tra le perdenti delle due semifinali (l’altra metterà di fronte Gran Bretagna e Stati Uniti), mentre alle ore 10.26 ci sarà la finale primo posto con l’oro in palio naturalmente tra le due squadre vincitrici delle semifinali.

Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020/ Medaglie e classifica: Tita-Banti, medaglia d'oro!

RISULTATI CICLISMO PISTA OLIMPIADI TOKYO 2020: FOCUS INSEGUIMENTO A SQUADRE

I risultati ciclismo su pista alle Olimpiadi Tokyo 2020 oggi dunque sono imperdibili. Anche per l’inseguimento a squadre maschile il meccanismo è esattamente lo stesso, ma spalmato in tre giorni: ieri nelle qualificazioni il quartetto dell’Italia composto da Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan ha ottenuto in 3’45”895 il secondo miglior tempo assoluto; di conseguenza oggi gli azzurri affronteranno in semifinale la Nuova Zelanda, che è stata invece terza. L’appuntamento sarà alle ore 9.36 della mattina italiana, a seguire ci sarà l’altra semifinale tra la Danimarca che ha fatto il record olimpico e la Gran Bretagna, tuttavia poi le due finali saranno domani. Naturalmente però in caso di successo come minimo l’argento sarebbe assicurato, mentre in caso di sconfitta mercoledì l’Italia si giocherebbe il podio. Oggi sarà poi il giorno anche della velocità a squadre maschile, altro piatto forte odierno dei risultati ciclismo su pista alle Olimpiadi Tokyo 2020: in questo caso qualificazioni, semifinali e finale sono tutte nello stesso giorno, dunque oggi si assegnerà questo titolo per il quale tuttavia l’Italia non è in lizza.

LEGGI ANCHE:

DIRETTA ITALIA ARGENTINA/ Streaming video tv: parla Blengini, Olimpiadi Tokyo 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA