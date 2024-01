RISULTATI COPPA D’AFRICA 2024, CLASSIFICA/ Lo strano caso della RD Congo, diretta gol live score (17 gennaio)

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2024: UN CASO STRANO

Nel presentare i risultati di Coppa d’Africa 2024 per le partite di oggi possiamo citare lo strano caso della Repubblica Democratica del Congo. Questa nazionale porta con sé una storia davvero travagliata e molto spesso complessa, anche per i parametri di certi Paesi africani; quel che noi vogliamo citare è che per quattro volte la Repubblica Democratica del Congo è salita sul podio in Coppa d’Africa, e lo ha fatto con tre denominazioni diverse. Nel 1968 è arrivato il primo, storico trionfo come Congo Kinshasa; nel 1974, in mezzo al periodo più florido di questa nazionale (primo stato subsahariano di sempre a qualificarsi per un Mondiale, quello in Germania Ovest nello stesso anno), il secondo successo in Coppa d’Africa.

Il bis è arrivato con il Paese che si chiamava Zaire, e forse questa è la denominazione più nota al grande pubblico; nel 1997 è poi arrivata la transizione in Repubblica Democratica del Congo e qui sono arrivati i terzi posti nel 1998 e nel 2015, in un periodo florido che ha visto questa nazionale superare il girone in altre quattro occasioni e centrare i quarti tre volte (l’ultima nel 2017), mancando però la qualificazione alla fase finale nell’ultima edizione. Come abbiamo detto la Repubblica Democratica del Congo potrebbe essere la seconda forza del gruppo F nei risultati di Coppa d’Africa 2024, vedremo se sarà effettivamente così. (agg. di Claudio Franceschini)

OGGI IL GRUPPO F!

Proseguono le grandi emozioni dei risultati di Coppa d’Africa 2024: mercoledì 17 gennaio vedremo finalmente l’esordio del gruppo F, vale a dire l’ultimo girone a dover giocare in questa competizione. Saranno quindi due le partite: Marocco Tanzania alle ore 18:00 e RD Congo Zambia alle ore 21:00, e in entrambi i casi si gioca allo Stadio di San Pédro. Ricordiamo che siamo in Costa d’Avorio, e che nelle partite di oggi vedremo all’opera tre squadre che la Coppa d’Africa l’hanno già vinta: il successo più recente è quello dello Zambia, che aveva trionfato a sorpresa nel 2012 con CT Hervé Renard.

Un allenatore che ha fatto scuola in Africa, visto che tre anni dopo si è ripetuto con la Costa d’Avorio; ai Mondiali in Qatar ha invece guidato l’Arabia Saudita riuscendo clamorosamente a battere l’Argentina poi campione, oggi è stato scelto per allenare la nazionale francese di calcio femminile. Noi però adesso ci dobbiamo concentrare sui risultati di Coppa d’Africa 2024: non vediamo l’ora che le partite di oggi prendano il via, ma nel frattempo possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali che saranno portati in dote dalla prima giornata del gruppo F, tenendo a mente che le sorprese possono essere dietro l’angolo come del resto abbiamo già visto.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo dunque pronti a vivere il mercoledì dedicato ai risultati di Coppa d’Africa 2024. Il grande favorito per vincere il gruppo F è ovviamente il Marocco: una nazionale che in questa competizione non gioca una finale dal 2006 (fu secondo, battuto dalla Tunisia) e che in generale non vince il titolo da quasi 50 anni, ma anche una nazionale che poco più di un anno fa ha raccolto un risultato sensazionale qualificandosi per la semifinale del Mondiale in Qatar, eliminando Portogallo e Spagna lungo la strada e mettendo in mostra calciatori che a dire il vero erano già al top (o quasi) nei rispettivi campionati europei.

La concorrenza latita: come seconda forza di questo girone citeremmo la Repubblica Democratica del Congo, perché la Tanzania ha appena due partecipazioni ai risultati di Coppa d’Africa (ma l’ultima è nel 2019) e lo Zambia dopo il grande trionfo del 2012 è vistosamente calato, tanto da non superare il primo turno nelle due edizioni successive e poi addirittura mancare la qualificazione alla fase finale per tre volte consecutive. Insomma: ci aspettiamo che il Marocco domini il girone, ma i risultati raccolti da Guinea Equatoriale, Mozambico e Capo Verde lasciano intendere che nella Coppa d’Africa 2024 possa succedere qualcosa di impronosticabile, e allora staremo a vedere cosa ci racconteranno i campi…

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2024: GIRONE F

Ore 18:00 Marocco Tanzania

Ore 21:00 RD Congo Zambia

CLASSIFICA: Marocco 0, RD Congo 0, Tanzania 0, Zambia 0











