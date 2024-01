RISULTATI COPPA D’AFRICA 2024, CLASSIFICHE/ Si scende in campo! Diretta gol live score (oggi 19 gennaio)

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2024, CLASSIFICHE: SI COMINCIA!

I risultati di Coppa d’Africa 2024 stanno per farci compagnia: certamente bisogna sottolineare la possibilità di volare agli ottavi da parte di Capo Verde, una nazionale che per la quarta volta partecipa alla fase finale di questo torneo e che nei tre precedenti ha raggiunto per due volte la fase ad eliminazione diretta. Nel 2013, all’esordio assoluto, Capo Verde era arrivata ai quarti, ma gli ottavi non esistevano; di fatto dunque si tratta dello stesso risultato colto tre anni fa, quando gli Squali Blu erano entrati nelle prime 16.

Le eliminazioni, sempre con il risultato di 0-2, erano arrivate per mano di Ghana e Senegal; Capo Verde si è vendicato nei confronti delle Black Stars cinque giorni fa, e chissà che procedendo nel torneo possa fare lo stesso anche con i Leoni della Teranga. Intanto si tratta di qualificarsi agli ottavi, e chiaramente battere il Mozambico sancirebbe l’avvenuto obiettivo in attesa di scoprire con quale posizione di classifica nel gruppo B; adesso mettiamoci comodi e stiamo a vedere quello che racconterà il campo cui possiamo subito cedere la parola, perché finalmente è tutto pronto e per i risultati di Coppa d’Africa 2024 si può davvero cominciare a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

ALTRE TRE PARTITE!

Venerdì 19 gennaio prosegue il programma dei risultati di Coppa d’Africa 2024: siamo ancora nella seconda giornata della fase a gironi e oggi si giocano le tradizionali tre partite. Alle ore 15:00 si “recupera” quella del gruppo B che è Capo Verde Mozambico, perché il secondo turno è stato inaugurato ieri dal big match Egitto Ghana; alle ore 18:00 spazio invece alla prima partita nella seconda giornata del gruppo C, Senegal Camerun, con questo raggruppamento che vivrà anche Guinea Gambia alle ore 21:00.

Il big match nei risultati di Coppa d’Africa 2024 per oggi è chiaramente Senegal Camerun, anche se i Leoni Indomabili sono forse in una versione meno competitiva rispetto a quelle del passato recente e rischiano, perché dopo aver pareggiato all’esordio una sconfitta contro i campioni in carica porterebbe a un ultimo turno da vincere necessariamente per sperare di qualificarsi agli ottavi. Sogna invece Capo Verde, che vincendo oggi contro il Mozambico si garantirebbe il passaggio del turno; attenzione però ai Mamba, che nei risultati di Coppa d’Africa 2024 hanno già sfiorato la vittoria contro l’Egitto.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Coppa d’Africa 2024 ci presentano tre partite interessanti: come già detto è sorprendente Capo Verde, una nazionale che negli ultimi anni ha spesso onorato questa manifestazione e che all’esordio in questa edizione ha battuto il Ghana, portandosi immediatamente al comando del gruppo B e ora avendo la grande occasione di qualificarsi agli ottavi. Il Mozambico ha sfiorato la vittoria contro l’Egitto, è stato ripreso in pieno recupero da un rigore di Mohamed Salah ma certamente in termini generali è la squadra “materasso” del girone: per questo Capo Verde spera.

Nel gruppo C invece bisognerà valutare la reazione del Gambia che all’esordio, al netto dell’aver giocato contro il Senegal campione in carica, ha fatto vedere davvero poco e ora, per restare in corsa per gli ottavi di Coppa d’Africa 2024, dovrà provare a battere una Guinea che è stata capace di fermare il Camerun, una nazionale quest’ultima che sta vivendo un periodo di flessione e potrebbe addirittura mancare il superamento del girone. Tra poche ore saremo di nuovo in campo, e scopriremo insieme quello che succederà con i risultati di Coppa d’Africa 2024 per questo venerdì…

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2024: 2^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 15:00 Capo Verde Mozambico 1-0

CLASSIFICA: Capo Verde 3, Egitto 1, Mozambico 1, Ghana 0

GIRONE C

Ore 18:00 Senegal Camerun

Ore 21:00 Guinea Gambia

CLASSIFICA: Senegal 3, Camerun 1, Guinea 1, Gambia 0











