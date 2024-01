RISULTATI COPPA D’AFRICA, CLASSIFICHE/ Ecco le big a rischio, diretta gol live score ( 23 gennaio 2024)

RISULTATI COPPA D’AFRICA: BIG A RISCHIO

Abbiamo già parlato del Senegal, l’altra faccia della medaglia per i risultati Coppa d’Africa nel girone C è naturalmente il Camerun, che nella scorsa giornata ha perso il big-match contro i campioni d’Africa in carica e già al debutto non era andato oltre il pareggio per 1-1 contro la Guinea. Per il Camerun quindi la situazione è davvero a rischio, anche se nell’ultima giornata è rimasta la sfida contro il Gambia, che oggettivamente dovrebbe essere l’anello debole del gruppo.

DIRETTA/ Guinea Senegal video streaming tv: nei precedenti dominano i campioni (CAF, 23 gennaio 2024)

Ecco allora che tutto è ancora possibile per i Leoni Indomabili, per i quali tuttavia l’unico risultato utile sarà la vittoria, se possibile anche con un punteggio largo, che aiuterebbe sia nella classifica del ripescaggio delle migliori quattro terze sia magari anche in ottica secondo posto, ancora raggiungibile per differenza reti con la Guinea, naturalmente qualora gli Elefanti Nazionali dovessero perdere la propria partita contro il Senegal in questa ultima giornata del raggruppamento dei campioni in carica. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Gambia Camerun video streaming tv: i precedenti sono appena tre (CAF, 23 gennaio 2024)

SI DECIDONO ALTRI DUE GIRONI!

Penultimo giorno in compagnia dei risultati Coppa d’Africa per quanto riguarda la fase a gironi oggi, martedì 23 gennaio 2024, naturalmente molto importante per il torneo in Costa d’Avorio, perché si decideranno definitivamente i destini di altri due gruppi di quella che formalmente è l’edizione del 2023, slittata dalla scorsa estate a questo inverno per esigenze climatiche. Di conseguenza la Coppa d’Africa sta già per terminare per diverse Nazionali, mentre per chi è ancora in corsa siamo comunque arrivati al momento dei primi verdetti, cioè quelli riguardanti la composizione del tabellone degli ottavi di finale.

Risultati Coppa d'Africa, classifiche/ Doppio pari incredibile! Diretta gol live score (oggi 22 gennaio 2024)

Cosa ci offriranno allora oggi i risultati Coppa d’Africa? La terza giornata dei gruppi è caratterizzata dalla contemporaneità fra partite dello stesso raggruppamento, per cui sarà protagonista innanzitutto il girone C, che oggi (indichiamo naturalmente sempre il fuso orario italiano) ci proporrà alle ore 18.00 entrambi gli incontri della sua terza giornata, cioè Gambia Camerun e Guinea Senegal. Lo stesso discorso poi sarà valido per il girone D, nel quale vivremo invece alle ore 21.00 le due partite conclusive, cioè Angola Burkina Faso e Mauritania Algeria.

RISULTATI COPPA D’AFRICA: LA DETENTRICE

Oggi per i risultati Coppa d’Africa giocheranno quindi la bellezza di otto squadre, tra le quali spicca sicuramente per rendimento il Senegal, che sta onorando nel migliore dei modi lo status di campione in carica grazie alle vittorie nelle prime due giornate del girone C della Coppa d’Africa 2024. Al debutto i Leoni della Teranga hanno rifilato un secco 3-0 ai cugini del Gambia, poi si sono confermati con un successo ancora più significativo dal punto di vista tecnico, cioè naturalmente la vittoria per 3-1 contro il Camerun nel big-match del gruppo.

La conseguenza è quindi la matematica certezza della qualificazione per gli ottavi di finale con una giornata d’anticipo, anche se per prendersi pure il primo posto nel girone servirà al Senegal almeno un pareggio nella sfida conclusiva del gruppo contro la Guinea. Si conferma comunque il livello altissimo del Senegal, che è una delle squadre più attese per i risultati Coppa d’Africa ogni volta che scende in campo, naturalmente con l’obiettivo finale di confermarsi campioni del Continente Nero, una doppietta che manca dai tempi dell’Egitto che fece addirittura tris dal 2006 al 2010…

RISULTATI COPPA D’AFRICA

GIRONE C

Ore 18.00 Gambia Camerun

Ore 18.00 Guinea Senegal

CLASSIFICA: Senegal 6; Guinea 4; Camerun 1; Gambia 0.

GIRONE D

Ore 21.00 Angola Burkina Faso

Ore 21.00 Mauritania Algeria

CLASSIFICA: Angola, Burkina Faso 4; Algeria 2; Mauritania 0.











© RIPRODUZIONE RISERVATA