Video/ Senegal Camerun (3-1) gol e highlights: i campioni in carica centrano gli ottavi (20 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SENEGAL CAMERUN (3-1): LA PARTITA

Il Senegal supera il Camerun per tre reti ad uno ed approda agli ottavi di finale della Coppa d’Africa. Nella prima frazione i campioni in carica dimostrano di essere in palla e la sbloccano al sedicesimo minuto grazie a Ismaila Sarr che calcia dopo una respinta con i pugni di Onana. Il tiro da fuori area viene leggermente deviato da Anguissa e non lascia scampo all’estremo difensore del Manchester United. Il Senegal ha l’occasione del raddoppio con Manè ma Wooh lo chiude prima del tiro. La prima frazione non regala altre emozioni.

Risultati Coppa d'Africa 2024, classifiche/ Vince la Guinea! Diretta gol live score (oggi 19 gennaio)

Ad inizio ripresa Kemen ci prova di testa ma non trova la porta. Il Camerun appare sempre in grande difficoltà ed infatti subisce la rete del raddoppio. Assist di Sarr con H.Diallo che in scivolata non lascia scampo ad Onana. Sussulto di orgoglio dei Leoni Indomabili con Castelletto che di testa regala speranza. Speranza che viene tradita da N’Koudou che spreca in maniera incredibile di testa su assist di Castelletto. La dura legge del calcio recita gol sbagliato gol subito ed infatti Manè in contropiede la chiude battendo ancora una volta Onana che conferma la sue difficoltà stagionali. Senegal che centra gli ottavi mentre la qualificazione del Camerun è appesa ad un filo.

Diretta/ Guinea Gambia (risultato finale 1-0): guineani secondi! Coppa d'Africa 19 gennaio 2024

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SENEGAL CAMERUN (3-1): IL TABELLINO

SENEGAL: Mendy E. (Portiere), Diatta K., Koulibaly K., Diallo A., Jakobs I., Camara L. (dal 45’+1 st Ciss P.), Sarr P. M. (dal 29′ st Gueye I.), Gueye P., Sarr I. (dal 36′ st Ndiaye I.), Diallo H. (dal 36′ st Jackson N.), Mane S.. A disposizione: Ballo-Toure F., Diaw M. (Portiere), Dieng B., Gomis A. (Portiere), Kouyate C., Mendy F., Mendy N., Seck A. Allenatore: Cisse A..

CAMERUN: Onana A. (Portiere), Tchato E. (dal 45’+1 st Tchamadeu J.), Castelletto J., Wooh C., Nouhou, Kemen O., Neyou Y. (dal 34′ st Ntcham O.), Anguissa F., Moumi Ngamaleu N. (dal 29′ st Moumbagna F.), Magri F., N’Koudou G.. A disposizione: Bokele M., Elliott B., Epassy D. (Portiere), Gonzalez O., Leonel Ateba, Moukoudi H., Ondoa F. (Portiere), Toko Ekambi K., Yongwa D. Allenatore: Song R..

Diretta/ Senegal Camerun (risultato finale 3-1): la chiude Manè! (Coppa d'Africa, 19 gennaio 2024)

Reti: al 16′ pt Sarr I. (Senegal) , al 26′ st Diallo H. (Senegal) , al 45’+5 st Mane S. (Senegal) al 38′ st Castelletto J. (Camerun) .

Ammonizioni: al 13′ st Diallo A. (Senegal) al 45’+3 pt Kemen O. (Camerun), al 3′ st Castelletto J. (Camerun), al 30′ st Neyou Y. (Camerun).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SENEGAL CAMERUN













© RIPRODUZIONE RISERVATA