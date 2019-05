Risultati Elezioni Europee 2019, Isole/ Diretta circoscrizione: exit polls, eletti

RISULTATI ELEZIONI EUROPEE 2019, AFFLUENZA ORE 12 ITALIA ISOLE

Alle 12 nella circoscrizione dell’Italia insulare ha votato il 9,79%, un dato di 7 punti al di sotto della media nazionale, 16,72%. Il dato dell’affluenza in queste elezioni europee 2019 è il fanalino di coda rispetto a quelli delle altre circoscrizioni italiane. In Sardegna gli elettori che si sono recati alle urne sono il 10,95% degli aventi diritto, quasi un puto sotto il dato del 2014 (11,65%); in Sicilia si registra il dato più baso a livello nazionale, sia in queste europee 2019 sia in quelle del 2014: 8,63% alle 12 di quest’anno, contro il 9,34% del 2014. In queste elezioni europee il sistema elettorale proporzionale 18 sbarramento al 4% mette in palio 8 seggi all’europarlamento. Nel 2014 il Pd se ne era aggiudicati 3 (Renato Soru, Caterina Chinnici, Michela Giuffrida), 2 M5s (Ignazio Corrao e Giulia Moi), 2 Forza Italia (Salvo Pogliese e Salvatore Cicu) e 1 il Nuovo Centrodestra (Giovanni La Via). Si tratta di capire se e in che modo l’elevato astensionismo nelle isole condizionerà il risultato di M5s e Lega, i due partiti di governo. M5s, molto forte in Sicilia (capolista Alessandra Todde), è considerato il vincitore delle ultime comunali, anche se ha eletto sindaci dove era all’opposizione ma li ha perduti dove ha governato; la Lega (capolista Matteo Salvini) non ha eletto sindaci, ma ha visto notevolmente incrementato il proprio consenso.

RISULTATI ELEZIONI EUROPEE 2019, ITALIA ISOLE: PREVISIONI

Sono Sardegna e Sicilia le due regioni che compongono la Circoscrizione Isole alle Elezioni Europee 2019 e il loro risultato rischia come sempre di rispecchiare il “sentiment” politico del Paese. Se un certo Francesco Cossiga considerava la sua Sardegna un laboratorio politico anticipatore dei tempi a livello nazionale, bisognerà adesso capire quale sarà il verdetto che i sardi sforneranno nei confronti del governo M5s-Lega ad ormai quasi un anno dalla sua nascita. La Sardegna nei mesi scorsi ha vissuto momenti di alta tensione, in primis per quanto riguarda la vicenda dei pastori sardi. Il governo con l’aiuto della Regione è riuscito a frenare l’emorragia, ma le proteste vanno avanti tuttora per una soluzione definitiva al problema che non si è mai materializzata e il rischio è che questa situazione si traduca in qualche sorpresa nelle urne. Per quanto riguarda la Sicilia la situazione è di quelle particolari: alle Politiche del 4 marzo il MoVimento 5 Stelle ha fatto il pieno di voti ma non è così scontato che quel risultato si ripeta, anzi. La Lega, così come nel resto d’Italia, è attesa da una crescita, ma in Sicilia più che altrove è forte la resistenza del centrodestra a trazione berlusconiana, con Forza Italia che ha in Gaetano Micciché un jolly importante quando si tratta di portare voti. D’altronde non bisogna dimenticarlo: la Sicilia resta la regione del famoso e forse irripetibile “61 a 0”.

ELEZIONI EUROPEE CIRCOSCRIZIONE ISOLE: CANDIDATI PD-M5S

Come si presenta il Partito Democratico nella Circoscrizione Isole in queste elezioni Europee? La decisione del segretario Nicola Zingaretti, come si evince ad esempio dalla candidatura nella circoscrizione Sud di Franco Roberti, anche in questo caso è stata votata allo spirito antimafia come dimostra la scelta di mettere capolista Caterina Chinnici, figlia di Rocco Chinnici, l’inventore del pool antimafia ucciso da Cosa Nostra al pari dei suoi amici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Dietro Caterina Chinnici troviamo il medico dei migranti a Lampedusa, Pietro Bartolo, e ancora Michela Giuffrida, Andrea Soddu, Virginia Puzzolo, Attilio Licciardi, Mila Spicola e Leo Ciaccio. Il MoVimento 5 Stelle per scelta di Luigi Di Maio come capolista ha puntato su una personalità sarda: la 50enna Alessandra Todde, amministratore delegata di Olidata, nominata tra le Inspiring Fifty italiane. In lista ci sono anche l’europarlamentare M5s uscente Ignazio Corrato e l’ex Iena Dino Giarrusso, protagonista in questa campagna elettorale di numerose polemiche. Gli altri nomi sono Flavia Di Pietro, Matilde Montaudo, Antonella Corrado, Donato Forcillo, Antonio Brunetto.

RISULTATI ELEZIONI EUROPEE 2019 CIRCOSCRIZIONE ISOLE: CANDIDATI CENTRODESTRA

Vediamo adesso la composizione delle liste dei partiti del centrodestra nelle circoscrizione Isole. Così come nel resto d’Italia, Matteo Salvini si presenta capolista della Lega anche in Sardegna e in Sicilia. Nelle liste del Carroccio, oltre al ministro dell’Interno, trovano posto Donato Francesca, Attaguile Angelo, Gelarda Igor detto Igor, Hopps Maria Concetta detta Marico, Pilli Sonia, Piu Massimiliano e Tardino Annalisa. Forza Italia risponde schierando capolista Silvio Berlusconi, gli altri “azzurri” in lizza in Sicilia e Sardegna sono: Gabriella Giammanco, Salvatore Cicu, Gabriella Greco, Giuseppe Milazzo, Giorgia Iacolino, Saverio Romano e Dafne Musolino. Resta da analizzare la composizione delle liste di Fratelli d’Italia, che ovviamente vede come capolista anche nella circoscrizione Isole la sua leader Giorgia Meloni e schiera oltre a lei Raffaele Stancanelli, Maria Carolina Varchi, Giovanni Luca Cannata, Maria Fernanda Gervasi, Francesco Rizzo, Antonella Zedda, Francesco Paolo Scarpinato.

ELEZIONI EUROPEE CIRCOSCRIZIONE ISOLE: I RISULTATI DEL 2014

Quali risultati usciranno nello spoglio di questa notte per quanto riguarda la circoscrizione Isole? Ovviamente non sappiamo rispondere a questa domanda ma certamente possiamo rinfrescarvi le idee con quanto avvenne in Sicilia e in Sardegna l’ultima volta che si è votato per le elezioni Europee, dunque nel 2014. Gli 8 seggi assegnati alla circoscrizione vennero così suddivisi: 3 al Pd, 2 al MoVimento 5 Stelle, 2 a Forza Italia e uno a NCD-UDC. Il Partito Democratico allora guidato da Matteo Renzi riuscì a conseguire uno straordinario 34,9% in due regioni che non sempre hanno arriso al centrosinistra. Dietro i democratici da segnalare il 27,3% di un MoVimento 5 Stelle che stava ponendo le basi per il boom del 2018, con Forza Italia che pure in sofferenza riuscì a portare a casa un più che dignitoso 20% al netto della spaccatura con il Nuovo Centro-Destra di Angelino Alfano e con l’Unione di Centro, storicamente alleati del Cavaliere. La Lega Nord? Prese 22.700 voti, in tutto l’1%.



