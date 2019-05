Risultati Elezioni Europee 2019 Nord Est/ Diretta circoscrizione: exit polls, eletti

RISULTATI ELEZIONI EUROPEE 2019, AFFLUENZA ORE 12 ITALIA NORD-EST

Alle 12 di oggi, domenica 26 maggio, giorno delle elezioni europee 2019 in Italia e in altri 21 stati dell’Unione, l’affluenza complessiva nella circoscrizione elettorale dell’Italia nord-orientale è del 19,82%. In Veneto ha votato il 19,63% degli aventi diritto, in Trentino Alto Adige il 17,53%, in Friuli Venezia Giulia il 19,17%, in Emilia Romagna il 22,96%. Per l’Emilia Romagna si tratta di un calo rispetto alla precedente rilevazione delle elezioni europee 2014 (23,56%), mentre le altre Regioni della circoscrizione sono in crescita: Veneto 19,08% nel 2014, Trentino Alto Adige 14,79%, Friuli 18,61%. Rispetto al voto delle precedenti europee, il panorama politico nazionale risulta oggi più polarizzato tra partiti cosiddetti “sovranisti”, Lega e M5s, oggi al governo, e partiti europeisti, Pd e Forza Italia. Il Nord-Est elegge 15 parlamentari europei con metodo proporzionale e sogli a di sbarramento al 4%. Nel 2014 erano stati eletti nel Nord-Est per M5s Marco Affronte, David Borrelli, Marco Zullo; per la Lega Lorenzo Fontana e Mara Bizzotto, Per il Pd Isabella Del Monte, Cecile Kyenge, Damiano Zoffoli, Flavio Zanonato, Elly Schlein, Paolo De Castro; Herbert Dorfmann per la Svp, Remo Sernagiotto ed Elisabetta Gardini per Forza Italia.

RISULTATI ELEZIONI EUROPEE 2019, ITALIA NORD EST: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Al voto anche la Circoscrizione Nord Est per le Elezioni Europee 2019. È quella dell’Italia nord-orientale, che comprende Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia. In corsa per uno dei 15 posti per il Parlamento europeo ci sono ben 220 candidati, in 17 liste. Di questi aspiranti eurodeputati 114 sono uomini e 106 donne. Sei su 10 non hanno mai ricoperto precedenti incarichi politico-istituzionali. Un aspetto interessante è la carica di “sconosciuti”, una scelta che ha scatenato qualche malumore in casa Lega soprattutto in Veneto, ma forse dettata dalla discesa dei capolista di peso. Spiccano Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni per il centrodestra. Roberto Fiore invece per Casapound. l Pd punta tutto sull’ex ministro Carlo Calenda. Lo stesso non si può dire del Movimento 5 Stelle. Ci sono poi le statistiche. L’età media è di 49,6 anni. I più “giovani” sono i candidati di Casapound, Ppa e Svp, invece hanno un’età superiore ai 55 anni i candidati nelle liste di Forza Italia e Popolari per l’Italia. Il più anziano ha 82 anni ed è nelle file di Forza Italia, i più giovani sono due 25enni, entrambe donne (una candidata col Partito Pirata, l’altra in La Sinistra). I partiti che lanciano più donne sono Partito Democratico, Europa Verde, Movimento 5 Stelle e Popolo della Famiglia, mentre sono al di sotto del 45 per cento nelle liste Ppa e +Europa. Le curiosità statistiche sui candidati sono molte: ad esempio, le liste con più new entry sono: Casapound, Forza Nuova, Partito Animalista, Partito Comunista, Partito Pirata, Popolo della Famiglia e Ppa.

CIRCOSCRIZIONE NORD EST: CANDIDATI CENTRODESTRA ALLE ELEZIONI EUROPEE 2019

Concentriamoci ora sui candidati delle liste presenti nella Circoscrizione Nord Est, osservando i nomi scelti dai partiti di centrodestra, storicamente favoriti in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Cominciamo da quelli della Lega di Matteo Salvini, candidato con: Alessandra Basso, Mara Bizzotto, Paolo Borchia, Valli’ Cipriani, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re detto Toni, Marco Dreosto, Matteo Gazzini, Paola Ghidoni, Manuel Ghilardelli, Elena Lizzi, Emiliano Occhi, Gabriele Padovani, Ilenia Rento. Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, guida la lista dei candidati del suo partito. Ci sono poi Sandra Savino, Irene Maria Pivetti detta Irene, Roberta Toffanin, Valentina Castaldini, Emanuele Crosato, Cristina Folchini, Ilaria Giorgetti, Paola Girolami, Anna Leso, Mario Malossini, Giuseppe Papa, Alfredo Posteraro, Matteo Tosetto, Valerio Zoggia. Giorgia Meloni scende in campo per Fratelli d’Italia con Sergio Antonio Berlato, Cristian Bolzonella, Luca Ciriani, Renata Dalfiume, Isabella Dotto, Michele Facci, Elisabetta Gardini, Francesca Gerosa, Giulia Manzan, Massimo Mariotti, Fabio Pietrella, Maria Cristina Sandrin detta Siora Gina, Remo Sernagiotto, Gianfranco Stella.

CIRCOSCRIZIONE NORD EST: CANDIDATI M5S-CENTROSINISTRA ALLE ELEZIONI EUROPEE 2019

Nella corsa per i 15 seggi il Movimento 5 Stelle chi schiera nella Circoscrizione Nord Est per le Elezioni Europee 2019? Il leader Luigi Di Maio può contare come candidati su Sabrina Pignedoli, Marco Zullo, Viviana Dal Cin, Alessandra Guatteri, Elena Mazzoni, Claudio Fochi, Nadia Piseddu, Matias Eduardo Diaz Crescitelli detto Diaz, Cinzia Dal Zotto, Antonio Candiello detto Anthony, Ulderica Mennella, Carla Franchini, Salvatore Lantino, Simone Contro, Cristiano Zanella. Il Partito Democratico come candidati punta su alcuni volti noti, come l’ex ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, secondo cui i del dovrebbero puntare ad una percentuale più alta del 20 per cento in questa tornata elettorale per proseguire la loro opera di rilancio. Con lui ci sono anche Alessandra Moretti, Cecile Kyenge e Laura Puppato, ma in lista troviamo pure Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro, Achille Variati, Isabella De Monte, Roberto Battiston, Antonio Silvio Calò, Maria Cecilia Guerra, Furio Honsell, Massimiliano Santini, Roberta Mori, Francesca Puglisi.

ELEZIONI EUROPEE: I RISULTATI DEL 2014

Quanto è cambiato in Italia a livello politico dalle ultime Elezioni Europee! Nel 2014 trionfò il PD nella Circoscrizione Nord Est con il 43,5 per cento, ottenendo 6 seggi. Tre andarono al Movimento 5 stelle, che fece meglio di Forza Italia e Lega. Si attestò al 19 per cento, ottenendo tre seggi, uno in più del partito di Silvio Berlusconi, che si fermò al 12,9 per cento, mentre quello che sarebbe stato il suo alleato, Matteo Salvini, non andò oltre il 9,9 per cento, conquistando due seggi. Uno andò a SVP, i cui candidati saranno disposti in un’unica graduatoria con i candidati di Forza Italia e del PD. Quindi al candidato più votato di ciascuna lista autonomista sarà garantita in ogni caso l’elezione – a prescindere dalla sua posizione effettiva nella suddetta graduatoria – a condizione che abbia ottenuto almeno 50 mila preferenze. Gli eletti a Bruxelles nella lista del Pd furono Alessandra Moretti, Flavio Zanonato, Cécile Kyenge, Paolo De Castro, Isabella De Monte e la svizzera Elena Schlein. I Cinque Stelle portarono in Europa David Borrelli, Marco Affronte e Giulia Gibertoni. Elisabetta Gardini di Forza Italia fu ricnfermata, mentre si aggiunse Remo Sernagiotto. Per la Lega vinsero Matteo Salvini e Flavio Tosi, ma dichiararono di voler lasciare il loro seggio a favore di Mara Bizzotto e Lorenzo Fontana.



