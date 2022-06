Risultati Elezioni Messina 2022/ Diretta Comunali: sondaggi, exit poll e proiezioni

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI MESSINA 2022: DIRETTA VOTO AMMINISTRATIVE E AFFLUENZA

Una corsa per la carica di sindaco che alla vigilia si preannunciava piuttosto equilibrata: in attesa dei risultati alle Elezioni Comunali Messina 2022 ci sono tre candidati che si sono dati battaglia fino all’ultimo, tanto che l’ipotesi ballottaggio è apparsa fin dal principio molto probabile. Il centrosinistra si è presentato infatti con Franco De Domenico, mentre il centrodestra è rimasto spaccato con da un lato Federico Basile, rappresentante della precedente amministrazione e sostenuto dalla Lega, e dall’altro lato Maurizio Croce, sostenuto da Fratelli d’Italia e Forza Italia. A cercare di raccogliere la piccola restante parte delle preferenze ci hanno pensato due “outsider”.

I seggi in occasione dell’Election Day sono rimasti aperti nel corso di tutta la giornata di ieri, domenica 12 giugno 2022, dalle 7.00 alle 23.00. Oltre che per la poltrona di primo cittadino, si è votato anche per il consiglio comunale, per le circoscrizioni e per i cinque Referendum sulla Giustizia. I risultati parziali sono arrivati in diretta già dopo la chiusura delle urne con i primi exit poll sulle elezioni Comunali di Messina e degli altri 977 Comuni al voto. Per avere però dati reali e proiezioni è necessario attendere la giornata di oggi, lunedì 13 giugno: lo spoglio delle Elezioni Comunali 2022 comincerà infatti alle ore 14.00. Il ballottaggio, nel probabile caso in cui ce ne fosse necessità, è in programma domenica 26 giugno nei medesimi orari.

DIRETTA RISULTATI ELEZIONI MESSINA 2022: SFIDA BASILE-CROCE-DE DOMENICO, TUTTI I CANDIDATI ALLE COMUNALI

I candidati alle Elezioni Comunali Messina 2022 per la carica di sindaco in totale erano cinque. Il favorito, anche se con percentuali ridotte, alla vigilia era il candidato del centrodestra Federico Basile. È su quest’ultimo che le liste che sostenevano la precedente amministrazione (Con de Luca per Basile sindaco, Orgoglio messinese, Senza se e senza ma, Gli amici di Federico, Insieme per il lavoro Clara Crocè, Mai più baracche, Amo Messina, Basile sindaco di Messina, Prima l’Italia) nonché la Lega hanno deciso di puntare dopo le dimissioni di Cateno De Luca.

A sfidarlo c’erano da un lato l’altro candidato del centrodestra, Maurizio Croce, sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia e delle liste civiche (Partito animalista, Udc, Noi con l’Italia-Dc, Maurizio Croce sindaco, Ora Sicilia, Giovani per Me), e dall’altro lato il candidato del centrosinistra Franco De Domenico, con l’appoggio del Partito Democratico, del M5S e delle liste civiche (Coalizione civica, Franco De Domenico sindaco). A completare il quadro i due candidati civici Gino Sturniolo (Messina in Comune) e Salvatore Totaro (Futuro, trasparenza e libertà).

MESSINA, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2022: SONDAGGI

In attesa di vedere i primi risultati per le Elezioni Comunali a Messina, gli ultimi sondaggi utili – disponibili prima del silenzio elettorale imposto per legge – confermavano che il candidato favorito è Federico Basile. Una indagine realizzata da Swg e commissionato da Associazione Sicilia Vera, in data 26 maggio, ha rivelato infatti che le preferenze per l’erede naturale di Cateno De Luca si sarebbero attestate tra il 37% e il 41%. Una quota similare invece sarebbe andata a Maurizio Croce con il 27-31% e a Franco De Domenico con il 26-30%. Soltanto il 2-3% degli elettori invece si sarebbe schierato per i due candidati civici, ovvero Gino Sturniolo e Salvatore Totaro.

In virtù della quota di astenuti, secondo il sondaggio, dunque, Federico Basile avrebbe potuto vincere anche a primo turno. In caso di ballottaggio, con uno tra Maurizio Croce e Franco De Domenico, in base a questi dati, la vittoria del candidato sostenuto da Cateno De Luca sarebbe praticamente scontata.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI MESSINA 2022, COME È ANDATA NEL 2018

Per scoprire chi sarà il prossimo sindaco occorrerà attendere i primi risultati delle Elezioni Comunali Messina 2022 nel pomeriggio di lunedì. La situazione alle Amministrative del 2018 non era molto diversa, dato che fu necessario andare al ballottaggio. A secondo turno ci fu una sorpresa, dato che il candidato indipendente Cateno De Luca vinse con il 65,3% delle preferenze sul candidato del centrodestra Placido Bramanti, che ottenne il 34,7% dei voti.

A primo turno lo scenario era stato inverso. Placido Bramanti, sostenuto da Forza Italia e Fratelli d’Italia, aveva infatti chiuso con il 28,2%, mentre Cateno De Luca, appoggiato da sei liste civiche, aveva ottenuto il 19,8%. A rimanere fuori dal ballottaggio erano stati il candidato del centrosinistra Antonio Saitta (18,3%); il candidato del centrosinistra Gaetano Carmelo Maria Sciacca (13,6%); i civici Renato Accorinti (14,2%), Emilia Barrile (4,2%), Giuseppe Trischitta (1,2%).











