Elezioni Friuli Venezia Giulia 2023, Regionali-Comunali/ Risultati affluenza: diretta

REGIONALI E COMUNALI, RISULTATI AFFLUENZA ELEZIONI FRIULI VENEZIA GIULIA: DATI UFFICIALI h.12

Affluenza in calo alle Elezioni Regionali mentre per le Comunali in Friuli Venezia Giulia 2023 i dati sono più altalenanti: in attesa del secondo dato di giornata in arrivo dopo le ore 19, ecco che i dati “bollinati” dal Servizio Elettorale FVG rispetto all’affluenza delle ore 12 confermano le prime impressioni. Hanno votato per le Elezioni Regionali 2023 finora 126.044 votanti su 1.109.395 iscritti, ovvero l’11,36% degli aventi diritto totali in Friuli Venezia Giulia: entrando nelle pieghe delle singole circoscrizioni provinciali, il dato di affluenza più alta si è avuto a Udine dove infatti sono convocate anche le Comunali con la sfida Fontanini-De Toni. Ecco qui di seguito i principali risultati dell’affluenza di Regionali e Comunali in Friuli fino alle ore 12 (qui i dati per i 22 Comuni sotto i 15mila abitanti):

– Circoscrizione Udine – 50.521 votanti su 410.423 iscritti: 12,3%

– Circoscrizione Gorizia – 13.346 votanti su 117.975 iscritti: 11,31%

– Circoscrizione Tolmezzo – 8631 votanti su 80.827 iscritti: 10,68%

– Circoscrizione Trieste – 22.479 votanti su 211.162 iscritti: 10,64%

– Comunali Udine – 11351 votanti su 80650 iscritti: 14%

– Comunali Sacile – 2078 votanti su 17684 iscritti: 12%.

RISULTATI AFFLUENZA ORE 12 ALLE ELEZIONI FRIULI 2023: REGIONALI E COMUNALI

Si aggirano attorno all’11-12% i risultati dell’affluenza parziale alle ore 12 per le Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia 2023: quando ancora mancano alcune sezioni da scrutinare, la percentuale di votanti in questa prima parte di votazioni “spalmate” su due giorni resta più o meno in linea con il voto di 5 anni fa tenuto conto che nel 2018 si votava in un giorno solo (affluenza alle ore 12 era del 6,2% in più di oggi). Nella provincia di Trieste, Tolmezzo e Pordenone hanno votato l’11% degli aventi diritto di voto, mentre nelle circoscrizioni di Gorizia e Udine il dato è leggermente più alto, al 12%.

Per quanto riguarda invece l’affluenza delle Elezioni Comunali in Friuli Venezia Giulia, piuttosto alto il numero di partecipanti al voto nel Comune più importante al voto, ovvero Udine: qui hanno votato per le Amministrative il 14,07% degli aventi diritto nelle 98 sezioni cittadine. Nell’altro Comune sopra i 15mila abitanti del FVG, Sacile, l’affluenza si è invece fermata all’11,75% alle ore 12 di oggi domenica 2 aprile 2023. Gli elettori chiamati alle urne in Fvg sono oltre 1,1 milioni, suddivisi in 215 comuni e 1.360 sezioni: ricordiamo che lo scrutinio delle amministrative comincerà al termine dello spoglio delle schede regionali. Risultati e affluenza Friuli 2023: Regionali e Comunali – come si vota

DIRETTA RISULTATI ELEZIONI FRIULI VENEZIA GIULIA 2023 E COMUNALI: QUANDO SI VOTA, AFFLUENZA E RISULTATI EXIT POLL

Urne aperte dalle ore 7 di questa mattina in attesa dei risultati delle Elezioni Regionali in Friuli Venezia Giulia, oltre alle Elezioni Comunali in 24 Comuni della regione FGV (tra cui spiccano Udine e Sacile, unici località con più di 15mila abitanti e dunque eventuale turno di ballottaggio): si vota dunque oggi domenica 2 aprile dalle 7 alle 23 e anche domani, lunedì 3 aprile, dalle 7 alle 15. Lo spoglio avverrà subito dopo la chiusura delle urne quando i primi risultati parziali arriveranno grazie agli exit poll sul Presidente del Friuli Venezia Giulia e i sindaci dei Comuni più importanti.

Prima di addentrarci nel “vademecum” utile per seguire in diretta questa due giorni di Risultati Elezioni Regionali, ecco gli orari definiti dagli uffici elettorali del Friuli Venezia Giulia: i risultati dell’affluenza a voto in corso saranno pubblicati oggi alle 12, 19, 23 (chiusura seggi); domani dopo le ore 15 con l’affluenza finale delle Regionali 2023. Il Centrodestra di Massimiliano Fedriga cerca il secondo mandato consecutivo, partendo dal forte consenso accumulato in questi 5 anni di Governo: la sfida è data dai due candidati del Centrosinistra, in una cornice di campagna elettorale rimasta molto in secondo piano rispetto alle emergenze nazionali della politica nostrana.

VERSO I RISULTATI ELEZIONI REGIONALI FRIULI VENEZIA GIULIA 2023: CANDIDATI, SONDAGGI E PROGRAMMI

Dai (pochi) sondaggi (e nessuno a carattere nazionale) e dalle previsioni della vigilia, prima del silenzio elettorale, emerge comunque una grande occasione da favorito per il Presidente di Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Governatore tra i più stimati del Paese negli ultimi 5 anni, Presidente della Conferenza Stato-Regioni e uomo forte sul territorio, Fedriga punta tutto sulla rielezione, cercando di sfruttare la divisione del Centrosinistra tra Pd-M5s con Massimo Moretuzzo e Terzo Polo con Alessandro Maran. «La mia lista – dice Fedriga, già capogruppo della Lega alla Camera – non è alternativa, ma complementare all’alleanza. Il mio volto affiancato a quello del premier si rivolge a chi vuole stabilità e continuità di governo»: il Governatore assieme al Centrodestra punta alla rielezione con i fari puntati sui risultati che potranno ottenere, se vi sarà anche in Friuli Venezia Giulia leadership piena di FdI o se invece come nelle recente Regionali Lombardia il mix di Lega più lista civica del candidato Presidente riusciranno a “limitare i danni” rispetto all’exploit della Lega nel 2018.

Massimo Moretuzzo è invece il candidato Presidente per l’area progressista, riuscendo a unire in un’unica candidatura tanto il Pd quanto il M5s oltre alla “galassia” della sinistra radicale-ambientalista: imprenditore, ex sindaco di Mereto di Tomba, è attuale segretario regionale del Patto per l’autonomia che ha rappresentato come consigliere nell’ultima assemblea regionale. Candidato Presidente per il Terzo Polo è invece Alessandro Maran, senatore in Scelta Civica e Pd fino al 2018, originario di Gorizia e con un passato da uomo dell’apparato Centrosinistra in Friuli: lo scorso gennaio 2023 è stata ufficializzata la candidatura a Presidente per le liste di Calenda, Renzi e Magi. Da ultimo, Giorgia Tripoli è la candidata della lista “Insieme Liberi” dove trovano spazio i movimenti di Gianluigi Paragone, Adinolfi e diversi ex M5s. Ecco qui di seguito i 4 candidati Presidente e le liste ad essi collegate con anche i programmi ufficiali delle coalizioni:

– Massimiliano Fedriga (programma): Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Fedriga Presidente, Autonomia Responsabile, Noi Moderati

– Massimo Moretuzzo (programma): Pd, M5s, Slovenska Skupnost, Patto per l’Autonomia, Open Sinistra FVG, Alleanza Verdi e Sinistra

– Alessando Maran (programma): Azione, Italia Viva, PiùEuropa-Renew Europe

– Giorgia Tripoli (programma): Insieme Liberi (Per l’Italia con Paragone, Gilet Arancioni, Popolo della Famiglia, M3V, Ancora Italia, Alternativa)

I 24 COMUNI AL VOTO PER LE ELEZIONI COMUNALI IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Come già detto, urne aperte da stamattina in attesa dei risultati in arrivo domani pomeriggio non solo per le Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia 2023: in 24 Comuni vi sarà la doppia scheda elettorale (azzurra per le Regionali, gialla per le Amministrative) per eleggere nelle Elezioni Comunali 2023 anche il sindaco e Consiglio Comunale. Spicca ovviamente il capoluogo di provincia Udine dove il sindaco uscente di Centrodestra Pietro Fontanini sfida il candidato Felice De Toni per Pd-Terzo Polo.

Ecco qui di seguito tutti e 24 i Comuni al voto oggi 2 aprile e domani 3 aprile 2023 per le Elezioni Comunali del Friuli Venezia Giulia: Brugnera, Cavasso Nuovo, Faedis, Fiume Veneto, Fiumicello Villa Vicentina, Fogliano Redipuglia, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Lauco, Martignacco, Polcenigo, Sacile, San Daniele del Friuli, San Giorgio della Ricinvelda, Sauris, Sequals, Spilimbergo, Talmassons, Tavagnacco, Treppo Ligosullo, Udine, Valvasone Arzene, Vito d’Asio, Zoppola.

RISULTATI ELEZIONI FRIULI VENEZIA GIULIA 2023: COME SI VOTA ALLE REGIONALI E COMUNALI, QUANDO VALE IL VOTO DISGIUNTO

Nonostante il Friuli Venezia Giulia sia Regione a Statuto Speciale, capire come si vota alle Elezioni Regionali e Comunali del 2-3 aprile resta questione piuttosto semplice in quanto la legge elettorale FVG ricalca da vicino quella di tutte le altre Regioni italiane.

Una sola forte distinzione è da operare sul tema del ballottaggio: il secondo turno non è previsto infatti né alle Regionali né alle Comunali, ad eccezione dei Comuni sopra i 15mila abitanti. Ciò significa che solo a Udine e Sacile potrebbe risolversi in un ballottaggio già fissato per domenica 15 aprile e lunedì 27 aprile, qualora ovviamente nessun candidato superi il 50% più 1 delle preferenze.

Per quanto riguarda le regole generali sul come si vota alle Elezioni in Friuli Venezia Giulia 2023 restano invece quelle canoniche; occorre presentarsi oggi e domani al proprio seggio elettorale muniti di documento di identità e tenera elettorale attivi.

La votazione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda elettorale di colore azzurro; l’elettore ha 4 modalità valide per poter esprimere il proprio voto, eccole:

– solo per il candidato alla carica di Presidente della Regione

– per una lista collegata al candidato Presidente: il voto si intende espresso anche in favore del candidato alla carica di Presidente

– per un Presidente e una lista a lui non collegata, ammesso dunque il voto disgiunto

– per un candidato consigliere regionale esprimendo la preferenza nell’apposito spazio sulla scheda: in tal caso il voto si intende attribuito anche alla lista e al candidato Presidente collegato. Massimo due preferenze e vige la regole dell’alternanza di genere, pena l’annullamento della seconda preferenza

Simili regole si attuano anche per le Elezioni Comunali in Friuli Venezia Giulia 2023, sempre con 4 modalità: elettore può esprimere voto solo per il candidato alla carica Sindaco; per una lista collegata al candidato Sindaco; solo nei Comuni con più di 15.000 abitanti, per un Sindaco e una lista a lui non collegata (qui è ammesso allora il voto disgiunto); per uno o due candidati consiglieri esprimendo le preferenze negli appositi spazi sulla scheda.











