I SONDAGGI POLITICI SUI GOVERNATORI DI REGIONE NEL 2024: LEGA TOP CON FEDRIGA E ZAIA, BONACCINI BOOM, MALE EMILIANO

Nei giorni in cui infiamma la polemica politica contro la Lega e il suo leader Matteo Salvini per aver proposto una sorta i immunità particolare per i Governatori, tornano di stretta attualità i sondaggi politici realizzati dall’Istituto Noto sul gradimento dei Presidenti di Regione nell’anno 2024, con il confronto soprattutto con i risultati delle ultime Elezioni Regionali. Il “Governance Poll” sui primi 13 Presidenti preferiti dall’elettorato vede una graduatoria dominata dalla Lega, sul Pd, con la buona tenuta di Forza Italia e le difficoltà attuali dei Governatori in casa FdI.

Mentre sulle intenzioni di voto nazionali si impone la “pausa” anche per i sondaggi politici elettorali, a trionfare nel gradimento per le Regioni è ancora Massimiliano Fedriga, Governatore del Friuli Venezia Giulia e attuale presidente della Conferenza delle Regioni: per il giovane leghista il gradimento nei sondaggi politici di Noto è addirittura del 68%, appena davanti all’uscente Presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, dimissionario dopo l’elezione al Parlamento Ue. Per il Presidente del Pd la popolarità è el 67%, davanti di un solo punto allo storico Governatore del Veneto Luca Zaia, fresco “trionfatore” (assieme a Fontana in Lombardia) per la legge sull’Autonomia Differenziata. Nella top five dei Governatori troviamo poi al quarto posto De Luca in Campania con il 60%, pari con il Presidente ella Calabria in quota FI, ovvero Roberto Occhiuto.

DIFFERENZA SONDAGGI CON I RISULTATI DELLE ELEZIONI REGIONALI: BONACCINI “OPPOSTO” DI DE LUCA, OTTIMO SCHIFANI IN SICILIA

Fuori dai primi 5, la bagarre per il gradimento dei Presidenti di Regione vede i sondaggi politici di Noto al “giro di boa” dell’anno 2024 con uno scenario molto fitto: Roberti del Molise, come Tesei dell’Umbria, al 57,5%, sale al 57% il Presidente della Sicilia Renato Schifani, mentre al 55% resta stabile il Governatore lombardo Attilio Fontana. Chiudono i sondaggi politici della Governance Poll 2024 il n.1 della Toscana Eugenio Giani al 52%, il Governatore del Lazio Francesco Rocca al 47,5%, il Presidente dem della Puglia Michele Emiliano al 46% e il giovane FdI nelle Marche, rieletto nel 2024, Francesco Acquaroli al 43%.

Osservando sempre i sondaggi politici di Noto in confronto con i risultati delle Regionali per quando sono stati eletti i singoli Governatori, emerge un dato più che ottimo per Bonaccini e Schifani, mentre è crollo importante tanto per Zaia quanto soprattutto per De Luca. Fedriga infatti in testa a tutti ha recuperato un 3,8% in più rispetto al consenso delle Regionali in Friuli, mentre Bonaccini addirittura un +15,6% che fa il “paio” con il crollo del Governatore campano dem, sceso del 9,5% rispetto al voto. Zaia perde il 10,8%, pur rimanendo sul podio dei Governatori più stimati, mentre Schifani guadagna addirittura il 14,9% dopo l’elezione in Sicilia. Perdono terreno Rocca, Emiliano e Acquaroli (primo e ultimo FdI, il secondo Pd), mentre recuperano consensi Fontana, Giani e Occhiuto.