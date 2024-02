Risultati Elezioni Regionali Sardegna 2024/ Diretta spoglio eletti, exit poll, affluenza: Truzzu vs. Todde

RISULTATI SARDEGNA, DIRETTA VOTO ELEZIONI REGIONALI 2024: EXIT POLL E LO SPOGLIO DALLE ORE 7.00

Dopo l’intensa giornata di votazioni ieri per le Elezioni Regionali Sardegna 2024, è tutto pronto per la giornata di oggi 26 febbraio per conoscere in diretta i risultati definitivi in merito al nuovo Presidente e i 60 nuovi consiglieri regionali (chiamati a sostituire la giunta Solinas fino al 2029). Alle ore 7 questa mattina i seggi riapriranno e saranno tolti i sigilli alle urne per l’inizio dello spoglio ufficiale: la durata dello scrutinio non potrà essere superiore alle 10 ore e perciò alle 19 la legge elettorale sarda impone la chiusura dei seggi e l’invio degli eventuali plichi ancora “non contati” all’ufficio centrale di Cagliari.

Servirà non ripetere quanto successo alle precedenti Elezioni Regionali in Sardegna, quando per i risultati definitivi occorse attendere almeno un mese: nel 2019 in diversi seggi elettorali delle 8 circoscrizioni sarde (Cagliari, Carbonia Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano e Sassari) lo spoglio delle schede non venne completato entro i tempi previsti. Così tutto venne inviato per il conteggio finale nella sede centrale: dopo una settimana dal voto, il portale di Regione Sardegna riportava ancora i risultati di 1.806 sezioni su 1.840. Alla fine il Centrodestra di Solinas vinse con il 47,79% delle preferenze ma solo il 20 marzo venne poi annunciato: per conoscere dunque il nuovo Presidente tra Renato Soru, Alessandra Todde, Paolo Truzzu e Lucia Chessa, la speranza è che si possa avere già oggi i risultati definitivi con tanto di eletti nelle rispettive liste di maggioranza e opposizione.

Non ci facciamo mancare però un “giallo” in queste elezioni della Sardegna 2024, visto che c’è già una sezione scrutinata in tutta l’isola. Il caso è scoppiato quando sul sito del Comune di Sassari è apparsa come scrutinata la sezione ospedaliera, con 5 voti per Todde e 3 per Truzzu. Ma lo spoglio inizia alle 7, quindi Ultimora.net ha inizialmente scritto che «non è chiaro perché una sezione del comune di Sassari abbia già comunicato i dati». Poi ha fatto sapere che l’unica sezione scrutinata in tutta l’isola è quella della Residenza per Anziani Korian Nicola, a Sassari, dove avevano diritto di voto 11 elettori, tutti uomini.

EXIT POLL E RISULTATI DEFINITIVI ELEZIONI REGIONALI SARDEGNA 2024: A CHE ORA SAPREMO IL NUOVO PRESIDENTE

Con l’apertura dei seggi questa mattina e l’inizio dello spoglio elettorale nelle 8 circoscrizioni della regione, sono attesi anche i primi exit poll con i risultati parziali delle Elezioni Regionali Sardegna 2024: al momento sono attesi sicuramente gli exit poll di Opinio per la Rai e Tecnè per Mediaset, ma non è escluso un indicazione parziale pre-dati reali anche da Swg-La7 e YouTrend-SkyTG24. Per sapere invece i risultati definitivi occorrerà attendere dopo la chiusura delle 1844 sezioni elettorali presenti in Sardegna alle ore 19 di oggi, lunedì 25 febbraio 2024: è inevitabile però, come accade di norma, che già nel primo pomeriggio con dati reali e proiezioni aggiornate si possa avere già il quadro chiaro di chi avrà trionfato alle Regionali e con quale maggioranza si presenterà.

Dopo le 19 si dovrebbero invece sapere nel dettaglio anche i nomi dei 60 consiglieri eletti in linea ipotetica, nell’attesa ovviamente di eventuali rinunce/ripescaggi/ riconteggi: per sapere dunque se avrà trionfato il Centrodestra di Truzzu o il “campo largo” di Todde, o gli exploit a sorpresa del “centrista” Soru (ancor meno probabile l’indipendente Chessa) servirà attendere almeno dopo mezzogiorno con lo spoglio che dovrebbe a quel punto essere già a buon punto. Per la proclamazione occorrerà invece attendere le prossime settimane con la timbratura ufficiale del comitato elettorale, verificati per bene conteggi e preferenze dei vari eletti nelle singole liste.

AFFLUENZA ELEZIONI SARDEGNA 2024, AL 52,4%

Un sardo su due si è presentato alle Elezioni Regionali Sardegna 2024. L’affluenza finale si è fermata al 52,4%, ma il dato non è definitivo, perché i dati sull’affluenza poco dopo la mezzanotte non erano ancora completi, anzi sono stati comunicati a rilento. In generale, è andata più o meno come cinque anni fa. oco più della metà del milione e 447mila elettori è andata a votare. Alle 19 di ieri sera l’affluenza era al 44,1%, quindi è cresciuta dell’8,3% fino alle 22, quando sono stati chiusi i seggi. Le code registrate al mattino avevano fatto ben sperare, soprattutto intorno alle ore 12, quando il primo dato sull’affluenza era del 18,4%.

In realtà, l’interesse per la battaglia politica non si è risvegliato come sperato. Le previsioni finali parlavano di un 60%, una soglia rimasta molto lontana, ridimensionata già alle ore 19, quando è stata registrata una crescita dello 0,8% rispetto alle Elezioni Regionali Sardegna del 2019. Ultimora.net ha sintetizzato i dati dell’affluenza finale per circoscrizione: Nuoro 56,4% (+3,2), Sassari 53,8% (-0,9), Cagliari 52,5% (-2,9), Ogliastra 53,0% (-1,3), Oristano 51,1% (-0,2), Olbia Tempio 50,8% (-1,9), Carbonia Iglesias 49,6% (-1,6), Medio Campidano 48,0% (-2,9).

PRESIDENTE E 60 CONSIGLIERI ELETTI: COME FUNZIONA LA LEGGE ELETTORALE IN SARDEGNA

Sono in tutto 1415 gli aspiranti suddivisi in 26 liste per 58 posti disponibili su 60: gli ultimi due sono infatti assegnati per il Presidente eletto e per il più votati dei candidati sfidanti sconfitti. La lunga campagna elettorale giocata a “tre” nell’Isola giunge ora alla resa dei conti finale: il Centrodestra unito con il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu prova la riconferma in Sardegna, mentre Todde con Schien e Conte sogna lo “sgambetto” al Governo Meloni, sarebbe il primo per il Centrosinistra a livello di risultati Elezioni Regionali dal 2020. Incognita poi saranno i risultati della Coalizione Sarda di Renato Soru, fondamentale per capire se il suo ruolo di outsider avrà pesato più “contro” il Centrodestra o il “campo largo”.

Per rinnovare i 60 membri del Consiglio Regionale – e per sostituire il Presidente uscente Christian Solinas – il sistema elettorale delle Elezioni Regionali in Sardegna prevede un unico turno con voto di lista senza dunque ballottaggio previsto. Vincono le Regionali in Sardegna chiunque otterrà anche un voto in più degli avversari. Per le liste collegate al Presidente più votato viene assegnato infine un premio di maggioranza con regole e dettagli già stabiliti: 60% dei seggi se il presidente eletto ottiene preferenze sopra il 40%; 45% dei seggi con Presidente eletto tra il 25 e il 40%. Sulle soglie di sbarramento, lo stop è fissato al 10% per le coalizioni e 5% per le liste, mentre nessun sbarramento è imposto alle liste dentro le coalizioni che hanno superato il 10%. Ecco invece qui di seguito tutte le 25 liste a sostegno dei 4 candidati; qui invece il manifesto con tutti i candidati consiglieri regionali.

– Lucia Chessa (indipendente): Sardigna R-esiste

– Renato Soru (ex Terzo Polo): Coalizione Sarda, ovvero Azione-+Europa-Upc, Italia Viva, Progetto Sardegna, Liberu, Vota Sardigna e Rifondazione comunista

– Alessandra Todde (Centrosinistra): Pd, M5S-A Innantis, Progressisti, Alleanza Verdi Sinistra, Uniti per Alessandra Todde, Sinistra Futura, Psi-Sardi in Europa, Fortza Paris, Orizzonte Comune e Demos

– Paolo Truzzu (Centrodestra): Fdi, Lega, Forza Italia, Udc, Riformatori Sardi, Sardegna al Centro 20Venti, Psd’Az, Alleanza Sardegna, Dc Rotondi











