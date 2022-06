Risultati Elezioni Sud/ Diretta Comunali 2022: Nola, Ischia, Cefalù, Avola, Oristano, Acri

ELEZIONI COMUNALI 2022, DIRETTA RISULTATI: I COMUNI CON MENO DI 50MILA ABITANTI AL SUD

Dei 978 Comuni al voto per le Elezioni Comunali 2022 sono tante la realtà da tenere d’occhio, dato che a breve arriveranno i risultati: in questo focus ci occuperemo di monitorare in diretta le sorti del Nord Italia e in particolare dei Comuni sotto i 50 mila abitanti più rilevanti. Essi sono, nel dettaglio, Nola, Ischia, Nocera Inferiore (Campania), Gravina di Puglia, Canosa di Puglia, Galatina, Martina Franca (Puglia), Acri, Palmi (Calabria), Cefalù, Sciacca, Paternò, Niscemi, Avola, Pozzallo (Sicilia), Oristano (Sardegna).

Gli elettori sono andati al voto in occasione dell’Election Day di domenica 12 giugno per rinnovare il sindaco e i consigli comunali. le operazioni di voto si solo concluse alle ore 23. Alle ore 14 di oggi inizierà lo spoglio dei risultati delle elezioni Comunali 2022 e avremo gli exit pol e le proiezioni.

DIRETTA RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2022: NOLA, ISCHIA, NOCERA INFERIORE, ACRI, PALMI

Iniziamo l’analisi della diretta e dei risultati delle Elezioni Comunali 2022 nei Comuni nel Sud Italia con meno di 50 mila abitanti con quelli che si trovano in Campania, ovvero Nola, Ischia e Nocera Inferiore, e quelli che si trovano in Calabria, ovvero Acri e Palmi.

A Nola ci sono sono tre candidature: quella di Carlo Buonauro per il centrosinistra con il sostegno di Partito Democratico e M5S, quella del centrodestra con Maurizio Barbato ma in lizza senza simboli; quella della lista civica di Raffaele Parisi. A Ischia invece sembra tutto già deciso con il candidato uscente Enzo Ferrandino destinato ad avere la quasi totalità dei voti. Il suo unico sfidante è Savio Gennaro per la sinistra. Ben diversa la situazione a Nocera Inferiore dove i candidati sono sei. Il centrosinistra corre con Paolo De Maio, sostenuto da Partito Democratico e PSI. Il centrodestra invece porta Antonio Romano con il sostegno di Fratelli d’Italia. Gli altri candidati sono: Tonia Lanzetta, Giovanni D’Alesssndro, Erminia Maiorino e Paolo Maiorino. Ad Acri sarà corsa a tre tra il sindaco uscente Pino Capalbo per il centrosinistra, l’avvocato Angelo Giovanni Cofone appoggiato da Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana e Natale Zanfini supportato da liste civiche orientate verso il centrodestra. A Palmi accade lo stesso: a sfidarsi sono il sindaco uscente Giuseppe Ranuccio sostenuto da cinque liste civiche, Pino Ippolito con a supporto una squadra priva di simboli e il candidato di centrodestra Giovanni Barone appoggiato da Fratelli d’Italia e Forza Italia.

DIRETTA RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2022: GRAVINA DI PUGLIA, CANOSA DI PUGLIA, GALATINA, MARTINA FRANCA

Andiamo avanti la rassegna della diretta e dei risultati delle Elezioni Comunali 2022 nei Comuni nel Sud Italia con meno di 50 mila abitanti con quelli che si trovano in Puglia, ovvero Gravina di Puglia, Canosa di Puglia, Galatina e Martina Franca.

A Gravina di Puglia i candidati sono quattro: l’oculista Fedele Lagreca, sostenuto da ben quattordici movimenti civici; Giacinto Lagreca, sostenuto da una coalizione che include il Partito Democratico; l’avvocato Saverio Verna, sostenuto dalla sinistra; l’ex consigliere regionale Mario Conca con la sua lista civica Cittadini Gravinesi. Anche a Canosa di Puglia il numero di candidati è il medesimo: il centrodestra porta Vito Malcangio con l’appoggio di Fratelli d’Italia e Forza Italia; il centrosinistra si presenta con Roberto Morra, sostenuto da Partito Democratico e M5S; Michele Schirone e Giuseppe Mario Tomaselli concorrono con le rispettive liste civiche. A Galatina ancora quattro candidature: il primo cittadino uscente, Marcello Amante, è sostenuto da sette liste civiche; l’ex sindaca Sandra Antonica è appoggiata dal centrosinistra con M5S e Partito Democratico; gli altri due sono Fabio Vergine ed Antonio Antonaci con le rispettive liste civiche. A Martina Franca è corsa a tre. Il centrosinistra si presenta con Francesco Palmisano, appoggiato dal Partito Democratico. Il centrodestra punta su Mauro Bello, capogruppo uscente della Lega nel Consiglio comunale. A completare il trio Filomeno Lafornara del Movimento Autonomi e Partite Iva.

DIRETTA RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2022: CEFALÙ, SCIACCA, PATERNÒ, NISCEMI, AVOLA, POZZALLO, ORISTANO

Concludiamo l’analisi della diretta e dei risultati delle Elezioni Comunali 2022 nei Comuni nel Sud Italia con meno di 50 mila abitanti con quelli che si trovano in Sicilia, ovvero Cefalù, Sciacca, Paternò, Niscemi, Avola, Pozzallo, e quelli in Sardegna. In quest’ultimo caso parliamo solo di Oristano. Nel Comune sardo è corsa a quattro. Il centrodestra ha deciso di puntare sul vicesindaco Massimiliano Sanna. Il centrosinistra sostiene Efisio Sanna del Partito Democratico. Sul fronte invece ci sarà l’avvocato Sergio Locci, mentre l’artista Filippo Murgia può contare anche sull’appoggio di Italexit e del Popolo della famiglia.

A Cefalù i candidati sono tre: l’ex senatrice e già sindaca Simona Vicari, il medico Pippo Abbate, già sindaco di Pollina e di Lascari, e Daniele Tumminello, che ha ottenuto il sostegno del M5S. Anche a Sciacca è corsa a tre tra il candidato del centrodestra Matteo Mangiacavallo, sostenuto da Fratelli d’Italia; il candidato del centrosinistra Fabio Termine, sostenuto da Partito Democratico e M5S; il civico Ignazio Messina. A Paternò il candidato uscente sostenuto da un progetto civico Nino Naso dovrà vedersela con il candidato del centrodestra Alfio Virgolini e con la candidata Maria Grazia Pannitteri sostenuta da una coalizione composita. A Niscemi il centrosinistra corre con Carlo Maria Pisa, sostenuto dal Partito Democratico, e il centrodestra con Massimiliano Valentino Conti, sostenuto da Fratelli d’Italia. I due dovranno vedersela con la civica Valentina Spinello. Ad Avola è sfida tra Rossana Cannata, sorella del sindaco uscente ed esponente del centrodestra sostenuta da Fratelli d’Italia e Forza Italia; Antonino Campisi, candidato dalla connotazione moderata e cattolica ma con una fortissima prevalenza di liste civiche in squadra; e Corrado Loreto, rappresentante del centrosinistra con il sostegno del Partito Democratico. A Pozzallo oltre all’uscente Roberto Ammatuna, con liste civiche di spinta di sinistra, ci sono Patrizia Burrafato di Azione, Enzo Galazzo per il centrosinistra con il Partito Democratico e il civico Giuseppe Spadola.











