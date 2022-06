Risultati Elezioni Sud Italia/ Diretta Comunali 2022: Catanzaro, Pozzuoli, Bitonto, Acerra

ELEZIONI COMUNALI 2022, RISULTATI IN DIRETTA: DOVE SI VOTA AL SUD

Quasi mille Comuni al voto per le elezioni comunali 2022 e c’è grande attesa per scoprire i risultati delle città più importanti in termini numerici. In questo focus accendiamo i riflettori sul Sud Italia, in particolare dei risultati in diretta dai Comuni di Catanzaro, Pozzuoli, Molfetta, Bitonto, Acerra e Portici.

Risultati affluenza elezioni comunali 2022/ Diretta exit poll: la sorpresa di Verona

Come ben sappiamo, le urne sono state aperte solo domenica 12 giugno 2022 dalle ore 7.00 alle ore 23.00. Per quanto riguarda le elezioni comunali 2022 al Sud, da registrate un capoluogo di Regione al voto, ovvero Catanzaro. Nelle città sopra citate, tutte con più di 15 mila abitanti, in caso di ballottaggio si tornerà a votare il 26 giugno 2022. Diventerà sindaco chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi: se al primo turno nessuno raggiunge la soglia del 50% + 1, si andrà al testa a testa tra i due sfidanti che hanno ottenuto più voti.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2022/ Il centrodestra (unito) è davanti, per il Pd incubo M5S

DIRETTA RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2022 AL SUD: CATANZARO E POZZUOLI

Iniziamo la presentazione di queste elezioni comunali 2022 al Sud partendo proprio dalla battaglia di Catanzaro, in attesa dei risultati. Dopo quattro mandati da sindaco, è assente dalle liste Sergio Abramo. In tutto i candidati alla poltrona da primo cittadino sono sei: Valerio Donato (Forza Italia, Lega, Italia Viva, Udc), Wanda Ferro (Fratelli d’Italia), Nicola Fiorita (Movimento 5 Stelle, Partito Democratico), Antonello Talerico (liste civiche), Francesco di Lieto (Insieme osiamo e liste di estrema sinistra).

Passiamo adesso alle elezioni comunali 2022 a Pozzuoli, dove sono cinque i candidati alla poltrona di sindaco. A contendersi la vittoria troviamo Paolo Ismeno (Insieme, Sinistra Italiana, Democrazia e Libertà, Iniziativa Democratica, Progetto in comune, Moderati per Pozzuoli, Davvero Pozzuoli-Ecologia e Sviluppo, La città per Figliolia), Luigi Manzoni (Pozzuoli Democratica, Progressisti Democratici, Pozzuoli Libera, Europa Verde, Spazio Flegreo, Partito Socialista, Noi con l’Italia, Noi di Centro-con Mastella, Azione e Uniti per Pozzuoli), Raffaele Postiglione (Possiamo), Antonio Caso (Movimento 5 Stelle), Paolo Guerriero (Fratelli d’Italia).

Risultati Elezioni Centro/ Diretta Comunali 2022: Frosinone, Rieti, Riccione

DIRETTA ELEZIONI, RISULTATI COMUNALI 2022: MOLFETTA E BITONTO

In attesa dei risultati, continuiamo il nostro viaggio nelle elezioni comunali 2022 al Sud e accendiamo i riflettori sulla sfida in programma a Bitonto, a pochi chilometri da Bari. Sono due i candidati alla poltrona da primo cittadino: Domenico Damascelli (Azione Civica, Bitonto Cambia, Bitonto Solidale, Con Damascelli Sindaco, Forza Italia, Fratelli d’Italia, I Riformisti – Fronte del Lavoro, Onda Civica, Patto Comune, Uniti per Bitonto) contro Francesco Paolo Ricci (Democratici Per la Puglia, Officina Partecipata Laboratorio, Partito Democratico, Per Bitonto Palombaio Mariotto, Più Sì, Rete Civica Italia Popolare, Rinascita, Strada in Comune).

Passiamo adesso alle amministrative in programma a Molfetta, quattro protagonisti in campo per guidare il comune: Lillino Drago (Con Drago sindaco, Drago sindaco, Molfetta Libera, Rinascere, M5s, Pd), Giovanni Infante (Più di così, Compagni di strada – Rifondazione comunista), Pietro Mastrapasqua (FdI, Forza Italia, Obiettivo Molfetta, La città in comune, Molfetta nostra, Nuovo Psi – Partito Repubblicano) e Tommaso Minervini (Ala democratica, Avanti Molfetta, Cuore Democratico, Il confronto, Insieme per la città, Minervini sindaco, Molfetta al centro, Molfetta che vogliamo, Molfetta in azione, Molfetta popolare, Patto Comune).

DIRETTA RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2022: ACERRA E PORTICI

Sono tre i candidati in campo alle elezioni comunali 2022 ad Acerra, con tanto di coalizioni trasversali. In campo Andrea Piatto (Pd, M5s, Democratici per Acerra, Acerra-Ecologisti Cittadini, Visione Comune, Acerra Terra Nostra, Patto con Acerra, Noi ci Siamo, Movimento per Acerra, Piatto Sindaco, Più Acerra Cambiamo, Movimento di Popolo e Lista Oblò Forum di Idee), Vincenzo Crimaldi (Fratelli d’Italia, Fare Comune e Cittadini per Acerra) e Tito D’Errico (Lista Lettieri, Acerra Cresce, Acerra Insieme, Acerra Attiva, Acerra Popolare, Acerra Libera, Azione, Iniziativa Democratica Acerra, Siamo Acerra, Acerra al Centro, Movimento Cittadino Fare ed Europa Verde).

Infine, spazio alla sfida di Portici. Questi i candidati sindaco delle elezioni comunali 2022 nel comune campano: Aldo Agnello (Europa Verde, M5s, Sinistra Italiana), Vincenzo Cuomo (Avanti, Campania Libera, Il Cittadino, Pd, Psi, Per Cuomo sindaco, Portici in azione, Portici Libera, Portici Viva, Viviamo Portici), Mauro Mori (Fratelli d’Italia).











© RIPRODUZIONE RISERVATA