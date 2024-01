RISULTATI ELEZIONI TAIWAN 2024/ Diretta: Lai (PPD) ha vinto, gli avversari riconoscono la sconfitta

Secondo gli ultimi risultati William Lai del Partito democratico progressista con più di 5 milioni di voti ha vinto le Elezioni di Taiwan del 2024: i suoi avversari Hou Yu-ih (Kmt) e Ko Wen-je (Tpp) hanno ammesso la sconfitta. Gli elettori sono già radunati davanti alla sede del Ppd per festeggiare. “Il messaggio alla Cina è che sceglieremo i nostri leader e non cederemo alle intimidazioni”, ha affermato una donna ai microfoni della Bbc. Il candidato vincente non ha ancora invece rilasciato delle dichiarazioni.

Hou Yu-ih del KMT, che era il partito preferito dalla Cina, si è congratulato intanto con William Lai. “Spero che tutte le parti possano affrontare le sfide del futuro. Abbiamo bisogno di una Taiwan unita. Abbiamo molti problemi e abbiamo bisogno di un governo che li risolva, di un governo che serva anche i suoi giovani. Il nostro partito andrà avanti, continueremo a crescere e saremo più forti. In futuro faremo grandi salti in avanti”, queste le sue parole. Inoltre si è scusato per avere deluso i suoi elettori.

Risultati Elezioni Taiwan 2024, i primi esiti della diretta dello spoglio

In Taiwan arrivano i primi risultati in diretta delle Elezioni 2024, con ormai oltre metà delle schede che sono state visionate. Il probabile vincitore, come riportato da Ansa, è William Lai, candidato del Partito democratico progressista, che con circa il 43% dei voti validi (pari a 250.945 preferenze) è davanti al candidato dell’opposizione Hou Yu-ih (Kmt), considerato il più propenso al dialogo con la Cina, e a Ko Wen-je (Tpp), che ha fondato il partito popolare di centro nel 2019, rispettivamente al 33,4% e al 26,5%.

I dati non ufficiali sono stati diffusi dai media locali, ma sono molto vicini a quelli della Commissione elettorale centrale, che intorno alla metà dello scrutinio dei 17.795 seggi, danno Lai al 41,9%, Hou al 33,15% e Ko al 24,95%. Una folla intanto si è radunata a Taipei presso la sede del Partito Democratico Progressista dopo la chiusura delle urne, probabilmente per festeggiare il successo ormai quasi scontato dell’attuale vice presidente dell’isola.

Risultati Elezioni Taiwan 2024, la diretta dello spoglio: Lai avanti

Secondo i dati che arrivano in diretta da Taiwan per le Elezioni 2024, pare che le percentuali sull’affluenza siano state superiori alle aspettative. In alcune città si è superato l’80%. La popolazione ha voluto esprimere il proprio consenso all’attuale Governo, rappresentato proprio da William Lai, candidato del Partito democratico progressista nonché attuale vice presidente, che ha preso il posto della presidente Tsai Ing-wen, che non si è potuta ricandidare perché ha terminato i due mandati previsti per legge.

L’attesa per i dati ufficiali è grande soprattutto in relazione al futuro delle complesse relazioni con la Cina, che vorrebbe da tempo riunificare l’isola. Un progetto su cui si sarebbe potuto discutere nel caso in cui a prevalere fosse stato il candidato dell’opposizione Hou Yu-ih (Kmt), il quale però sembra avere avuto la peggio. La linea del Ppd invece è chiara: Taiwan resterà libera e democratica.











