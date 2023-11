RISULTATI EUROPA LEAGUE, CLASSIFICHE/ Bayer Leverkusen al top! Diretta gol live score (9 novembre 2023)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LA PIÙ IN FORMA

Certamente nel quadro dei risultati di Europa League la palma di squadra più in forma appartiene al Bayer Leverkusen. Lo straripante avvio di stagione delle Aspirine sembra aver fatto breccia anche a Madrid, dove Xabi Alonso parrebbe il principale candidato a sostituire Carlo Ancelotti al termine della stagione; il Bayer Leverkusen intanto si gode il momento, nel gruppo H di Europa League viaggia a punteggio pieno con 11 gol in tre partite, avendone rifilati 4 all’Hacken e 5 al Qarabag, ed è ad un passo dalla qualificazione diretta agli ottavi, che potrebbe arrivare anche se questa sera non si andasse oltre il pareggio in Azerbajian.

Risultati Europa League, classifica/ Roma no problem! Diretta gol live score oggi 26 ottobre 2023

A dire il vero però il Bayer Leverkusen sta impressionando in Bundesliga: qui è primo in classifica con 28 punti sui 30 disponibili, ha pareggiato solo contro il Bayern (all’Allianz Arena) e ha sei vittorie consecutive, con 30 gol all’attivo che fanno esattamente tre a partita. Aggiungendo i due successi in Coppa di Germania, contro squadre comunque di divisioni inferiori, il bilancio delle Aspirine nei primi mesi della stagione parla di 14 vittorie e un pareggio, ancora nessuna sconfitta e la bellezza di 54 gol all’attivo (oltre tre e mezzo per gara) e 14 al passivo. Xabi Alonso sta studiando per diventare grande, il Bayer Leverkusen quest’anno sogna davvero… (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI EUROPA LEAGUE, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: Roma a valanga! (oggi 5 ottobre 2023)

ARRIVANO I PRIMI VERDETTI?

I risultati di Europa League ci faranno compagnia a due settimane dalle ultime partite: siamo nella quarta giornata, giovedì 9 novembre – con le consuete fasce orarie delle 18:45 e delle 21:00 – vivremo le gare cui abbiamo assistito nell’ultimo turno, naturalmente a campi invertiti, con l’aggiunta di Maccabi Haifa Villarreal che questa volta si dovrebbe giocare, aspettando anche che si recuperi la sfida di andata. Diciamo subito che gli impegni delle due italiane sono Slavia Praga Roma alle ore 18:45 e Atalanta Sturm Graz alle ore 21:00, entrambe le nostre squadre sono vicine alla qualificazione e nei risultati di Europa League di questa sera dovrebbero appunto arrivare i primi verdetti.

Risultati Europa League, classifiche/ Diretta gol live score: l'Atalanta vince e convince (21 settembre 2023)

La Roma ha semplicemente bisogno di una vittoria a Praga, con la quale blinderebbe anche il primo posto evitando così di giocare i playoff; per l’Atalanta stesso discorso, bisogna battere lo Sturm Graz anche se poi il primato nel girone sarebbe ancora in discussione, comunque vada a finire tra Sporting Lisbona e Rakow. Altri gironi sono comunque vicini alla loro definitività osservando le classifiche, dunque mentre aspettiamo che per i risultati di Europa League si giochi proviamo ad analizzare meglio il contesto che ci attende questo giovedì sera con la quarta giornata.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Lo scenario che i risultati di Europa League ci forniscono questa sera racconta di alcune squadre che sono a punteggio pieno, e di conseguenza ad un passo dalla qualificazione diretta agli ottavi: per esempio il Liverpool che proverà a replicare il successo maturato contro il Tolosa ad Anfield, per esempio il Bayer Leverkusen che in questa stagione sta volando, e che dopo aver demolito il Qarabag alla BayArena proverà a superare gli azeri anche in trasferta. Per queste due squadre la qualificazione, che sia agli ottavi o ai playoff, non dovrebbe sfuggire così come a Roma e Atalanta; nel gruppo B invece tutto ancora in discussione.

Qui infatti il Marsiglia comanda con 5 punti, ma Aek Atene e Brighton ne hanno 4; oggi la squadra di Roberto De Zerbi fa visita a un Ajax in crisi nera e ha una gran bella occasione per avvicinare l’obiettivo, ma attenzione alla sempre possibile rinascita dei Lancieri che, con una vittoria, andrebbero a rimettere in discussione un girone nel quale lo stesso Marsiglia, allenato da Gennaro Gattuso, non può dormire sonni tranquilli perché la trasferta di Atene è davvero complicata. Dunque si tratta ora di aspettare per scoprire cosa succederà con i risultati di Europa League.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: 4^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 21:00 Friburgo Backa Topola

Ore 21:00 West Ham Olympiacos

CLASSIFICA: West Ham 6, Friburgo 6, Olympiacos 4, Backa Topola 1

GIRONE B

Ore 18:45 Ajax Brighton

Ore 21:00 Aek Atene Marsiglia

CLASSIFICA: Marsiglia 5, Aek Atene 4, Brighton 4, Ajax 2

GIRONE C

Ore 21:00 Betis Aris Limassol

Ore 21:00 Rangers Sparta Praga

CLASSIFICA: Betis 6, Sparta Praga 4, Rangers 4, Aris Limassol 3

GIRONE D

Ore 21:00 Atalanta Sturm Graz

Ore 21:00 Sporting Lisbona

CLASSIFICA: Atalanta 7, Sporting Lisbona 3, Sturm Graz 4, Rakow 1

GIRONE E

Ore 18:45 Lask Union Saint Gilloise

Ore 18:45 Tolosa Liverpool

CLASSIFICA: Liverpool 9, Union Saint Gilloise 4, Tolosa 4, Lask 0

GIRONE F

Ore 18:45 Maccabi Haifa Villarreal

Ore 18:45 Rennes Panathinaikos

CLASSIFICA: Rennes 6, Panathinaikos 4, Villarreal* 3, Maccabi Haifa* 1

* una partita in meno

GIRONE G

Ore 18:45 Servette Sheriff

Ore 18:45 Slavia Praga Roma

CLASSIFICA: Roma 9, Slavia Praga 6, Servette 1, Sheriff 1

GIRONE H

Ore 18:45 Qarabag Bayer Leverkusen

Ore 21:00 Hacken Molde

CLASSIFICA: Bayer Leverkusen 9, Qarabag 6, Molde 3, Hacken 0











© RIPRODUZIONE RISERVATA