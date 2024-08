RISULTATI EUROPA LEAGUE: L’ALTRA BIG

Un’altra big nei risultati Europa League per il ritorno dei playoff può essere individuata nell’Anderlecht, vera e propria potenza del calcio belga: una società che ha al suo attivo la vittoria di 34 campionati (record nazionale) e 9 coppe oltre a 13 Supercoppe, ma che purtroppo da qualche anno ha dovuto accettare la crescita di grandi rivali come Bruges e Union-Saint Gilloise. Basti pensare che l’Anderlecht non festeggia dal 2017: quell’anno vinse il campionato per poi prendersi la Supercoppa, sono passate sette stagioni e non è più arrivato un titolo per una squadra abituata a dominare, e che ha segnato anche un bel pezzo della storia del calcio europeo.

L’Anderlecht ha cinque titoli internazionali, con il periodo d’oro che è arrivato a cavallo degli anni Settanta e Ottanta: in tre stagioni due vittorie in Coppa delle Coppe (contro West Ham e Austria Vienna), che hanno poi generato altrettante Supercoppe Europee con i successi di grande prestigio su Bayern Monaco e Liverpool, poi nel 1983 anche la Coppa Uefa strappata al Benfica di Sven-Goran Eriksson, ricordato giusto in questi giorni per la sua morte. Oggi l’Anderlecht riparte da un 1-0 interno sulla Dinamo Minsk nei risultati Europa League, vedremo se raggiungerà il girone unico così da fare un ulteriore passo di crescita e magari tornare a essere protagonista nel corso di questa stagione. (agg. di Claudio Franceschini)

SI COMPLETA IL TABELLONE!

Le dodici partite per i risultati Europa League si giocano a partire dalle ore 19:00 di giovedì 29 agosto, e sono quelle che completeranno il quadro dei turni preliminari: dopo questa serata infatti sarà il momento del sorteggio del calendario per il girone unico a 36 squadre, cui alcune rappresentanti – tra cui Lazio e Roma – hanno già avuto la qualificazione diretta dai rispettivi campionati, mentre altre arriveranno dalla Champions League avendo perso i playoff. Chi invece non riuscirà ad avere la meglio stasera nei risultati Europa League retrocederà, come già l’anno passato, in Conference League: almeno fino a qui dunque non è cambiato molto rispetto alle ultime stagioni nelle competizioni europee.

I risultati Europa League per il ritorno dei playoff dunque non vedono impegnate ancora le squadre italiane o quelle delle altre grandi federazioni, ma sono comunque molto importanti: potremmo infatti scoprire le prossime avversarie di Lazio e Roma, così come alcune protagoniste di un torneo che certamente non ha perso il suo fascino e che lo scorso maggio, per la prima volta da quando ha preso il posto della Coppa Uefa, è stato vinto da una squadra italiana con il grande trionfo dell’Atalanta a Dublino. Vedremo allora cosa succederà stasera nel ritorno dei playoff per i risultati Europa League.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca tra poco per i risultati Europa League: nel ritorno dei playoff non mancano certamente le sorprese, spicca per esempio il Petrocub che arriva dalla Moldavia, federazione che ha dovuto aspettare prima di qualificare alcune delle sue squadre nelle coppe europee, e che però avrà bisogno di un mezzo miracolo per accedere al girone, avendo perso 4-0 in casa del Ludogorets. Il Petrocub se non altro potrà coronare il sogno di essere nella fase finale di un torneo Uefa visto che, come abbiamo detto poc’anzi, nella peggiore delle ipotesi sarà in Conference League; stesso discorso per i polacchi dello Jagiellonia, sconfitti per 4-1 in casa dall’Ajax settimana scorsa.

I Lancieri nei risultati Europa League sono una delle squadre più attese: recentemente ha firmato per questo club anche Daniele Rugani e l’allenatore è italiano perché si tratta di Francesco Farioli, già protagonista nel Nizza. In più ovviamente l’Ajax ha una storia che parla da sola anche se da qualche tempo i risultati in Europa non sono straordinari; il calcio olandese è però in qualche modo in crescita come dimostra la finale di Conference League che il Feyenoord aveva giocato tre anni fa. Naturalmente i risultati Europa League possono essere leggermente più competitivi, ma questo lo scopriremo solo quando si arriverà al girone perché adesso bisogna ancora parlare delle partite valide per il ritorno dei playoff.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: RITORNO PLAYOFF

Ore 19:00 Apoel RFS

Ore 19:00 Elfsborg Molde

Ore 19:00 Petrocub Ludogorets

Ore 20:00 Ajax Jagiellonia

Ore 20:00 Anderlecht Dinamo Minsk

Ore 20:00 Besiktas Lugano

Ore 20:30 FCSB Lask

Ore 20:45 Hearts Viktoria Plzen

Ore 21:00 Borac Banja Luka Ferencvaros

Ore 21:00 Shamrock Rovers Paok

Ore 21:00 Rapid Vienna Braga

Ore 21:00 Backa Topola Maccabi Tel Aviv