Risultati Europa League/ Diretta gol live score, ritorno quarti (giovedì 14 aprile)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: L’ATALANTA APRE LA SERATA!

Atalanta Lipsia alle 18:45, poi tre partite alle ore 21:00 di giovedì 14 aprile: i risultati di Europa League tornano a farci compagnia con il ritorno dei quarti di finale, che definiranno le semifinaliste della competizione Uefa. Diciamo allora che le altre tre gare che si disputeranno sono Barcellona Eintracht, Lione West Ham e Rangers Braga; è davvero curioso notare che una settimana fa tre di queste sfide sono terminate in parità e tutte con il risultato di 1-1, il che naturalmente ci presenta un quadro che per questa sera è assolutamente incerto e contrassegnato dall’equilibrio.

Questo è ancora più vero se pensiamo che da questa stagione la Uefa ha eliminato la regola dei gol in trasferta: dunque ci attende un grande spettacolo e ovviamente la speranza è che l’Atalanta possa farsi valere arrivando a qualificarsi per la semifinale, ma lo scopriremo soltanto tra poco e noi nel frattempo possiamo iniziare a valutare quelli che sono i temi principali legati all’analisi dei risultati di Europa League, aspettando appunto che le squadre scendano in campo.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca quindi tra poco per i risultati di Europa League: il ritorno dei quarti di finale sarà assolutamente entusiasmante. Atalanta Lipsia è una delle tre partite che riparte dal risultato di 1-1: all’andata infatti allo strepitoso gol di Luis Muriel ha risposto l’autorete di Davide Zappacosta, ma la partita della Red Bull Arena è stata straordinaria perché c’è anche stato un rigore che Juan Musso ha parato ad André Silva, poi legni e grandi occasioni da una parte e dall’altra. L’Atalanta cerca il sogno semifinale: due anni fa l’aveva sfiorata addirittura in Champions League.

Il suo impeto era stato frenato da quel Psg che poi lungo la strada verso la prima finale nel torneo aveva eliminato proprio il Lipsia, che grazie all’ingresso di Red Bull ha chiaramente fatto passi da gigante anche se non è ancora arrivato allo status di corazzata, anzi rispetto alle ultimissime stagioni sembra abbia calato leggermente il suo rendimento e, possiamo dirlo, questo deriva anche dall’addio di Julian Nagelsmann. Vedremo allora cosa succederà sul terreno di gioco del Gewiss Stadium così come sugli altri campi, perché tra poco si inizierà davvero a giocare…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: RITORNO QUARTI

Ore 18:45 Atalanta Lipsia (andata 1-1)

Ore 21:00 Barcellona Eintracht (andata 1-1)

Ore 21:00 Lione West Ham (andata 1-1)

Ore 21:00 Rangers Braga (andata 0-1)











