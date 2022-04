RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Il Barcellona è la grande favorita, diretta gol live score

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LA GRANDE FAVORITA

Come abbiamo già detto, la grande favorita per i risultati di Europa League è il Barcellona: i quarti di finale del torneo sono nobilitati dalla presenza dei blaugrana, che dopo il clamoroso flop nel girone di Champions League sono ripartiti da qui e hanno eliminato Napoli e Galatasaray con lo stesso canovaccio, ovvero pareggio al Camp Nou per poi andare a vincere in trasferta. Ci sono i gol di Pierre-Emerick Aubameyang che ne ha segnati 9 in 12 partite (contando anche la Liga), c’è la classe di un Pedri che è risultato decisivo anche domenica sera contro il Siviglia e che a Istanbul ha segnato una rete fenomenale nel ritorno degli ottavi di Europa League.

C’è soprattutto Xavi, la cui parabola somiglia molto alla prima stagione di Frank Rijkaard per cui l’attuale tecnico giocava: l’olandese iniziò malissimo, ma nel girone di ritorno fece 52 punti in campionato arrivando secondo alle spalle del Valencia, iniziando di fatto un ciclo che avrebbe portato in dote 5 titoli tra cui la Champions League del 2006. Sotto il segno di Ronaldinho e Samuel Eto’o, di un giovanissimo Leo Messi (determinante solo dal 2005-2006) e appunto di Xavi; anche quel Barcellona era in Europa League e si era fermato agli ottavi contro il Celtic. Ora il Barcellona sogna in grande, dopo il 4-0 al Bernabeu e aver riconquistato il secondo posto nella Liga le cose potrebbero ulteriormente migliorare… (agg. di Claudio Franceschini)

L’ATALANTA NELL’ANDATA DEI QUARTI!

L’Atalanta è protagonista dei risultati di Europa League: giovedì 7 aprile si giocano finalmente le partite di andata per i quarti di finale, e peraltro Lipsia Atalanta sarà quella che aprirà le danze alle ore 18:45. Le altre tre sfide sono invece in programma alle ore 21:00, e nello specifico si tratta di Eintracht Barcellona, West Ham Lione e Braga Rangers: c’è davvero tanta carne al fuoco, le otto squadre arrivate fino a questo punto hanno tutte degli ottimi motivi per arrivare a vincere l’Europa League anche se poi, naturalmente, i rapporti di forza ci sono tutti e per esempio non possiamo evitare di dire che il Barcellona, soprattutto per come stanno andando adesso le cose, sia la grande favorita per il titolo.

Tuttavia si gioca sulla distanza dei 180 minuti, e sappiamo bene che in due partite potrebbe davvero succedere qualunque cosa; ancor più quest’anno, visto che la Uefa ha cancellato la regola che assegnava valore doppio ai gol in trasferta e dunque ha reso ancora più incerto l’esito delle sfide. Si tratta di aspettare, e capire quello che potrebbe succedere sui quattro campi; lo scopriremo presto insieme, ma mentre i risultati di Europa League stanno per farci compagnia noi possiamo intanto analizzare la situazione dal punto di vista delle squadre che sono arrivate a giocarsi l’andata dei quarti.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo allora pronti a vivere le emozioni dei risultati di Europa League: nell’andata dei quarti l’Atalanta torna a giocare nelle prime otto di una competizione internazionale, ma è inevitabile pensare che due anni fa si trattava di Champions League e, nella gara secca contro il Psg, la squadra di Gian Piero Gasperini era letteralmente arrivata a pochi secondi da una storica semifinale, prima di venire beffardamente rimontata dai transalpini e venire eliminata. Se si parla di Europa League, l’Atalanta nel 2017 era tornata in Europa attraverso questa porta, all’epoca era tutto nuovo e il gruppo aveva timbrato i sedicesimi, sfiorando la qualificazione agli ottavi contro il Borussia Dortmund.

Da lì ovviamente abbiamo capito quale potesse essere il valore di questa squadra; l’Atalanta oggi incrocia il Lipsia, fatto fuori dal girone di Champions League e semifinalista della stessa coppa principale nel 2020. Lipsia che non ha giocato gli ottavi per l’esclusione dello Spartak Mosca: da capire se sia un fatto positivo o meno, intanto in Bundesliga (dove rischia di non arrivare quarta, anche se al momento lo è) ha appena dominato al Signal Iduna Park rifilando quattro gol al Borussia Dortmund. Vedremo, come vedremo cosa succederà negli altri risultati di Europa League attesi tra poco…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: ANDATA QUARTI

Ore 18:45 Lipsia Atalanta

Ore 21:00 Eintracht Barcellona

Ore 21:00 West Ham Lione

Ore 21:00 Braga Rangers











