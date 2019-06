Risultati Europei Basket Femminile 2019/ Diretta live score: chi ai quarti?

Oggi domenica 30 giugno sarà una giornata decisiva per i risultati degli Europei di basket femminile 2019 di stanza in questi giorni in Lettonia e Serbia. Oggi infatti si chiuderà con la terza giornata la fase a gironi ed è tempo di verdetti, anche per la nostra Italia, che sarà ovviamente in campo da assoluta protagonista. Le azzurre del ct Marco Crespi vogliono farsi di nuovo vedere e questa volta proveranno a farlo a spese della Slovenia. Il banco di prova non pare sulla carta impossibile da superare ma di certo la posta in palio è ben alta e alle nostre beniamine non sarà concessa alcuna distrazione sul parquet del Cair Sport Center di Nis. Non saranno però solo le azzurre le uniche protagoniste oggi e anzi i match e quindi i risultati degli Europei di basket femminile 2019 previsti oggi saranno tanti. Come già occorso giovedi e venerdi infatti le 16 squadre partecipanti al torneo continentale e divise in 4 gruppi saranno tutte chiamate in campo.

RISULTATI EUROPEI BASKET FEMMINILE 2019: IL PROGRAMMA ODIERNO

Come detto prima oggi sarà giornata di verdetti: chi avrà accesso diretto al tabellone finale e chi invece si giocherà il pass nelle qualificazioni? Pur controllando le classifiche di ogni gruppo è abbastanza difficile dirlo e non ci resta che attendere i risultati degli Europei di basket femminile 2019 di oggi. Andiamo quindi subito a vedere che ci propone il programma, andando con ordine. Il primo palla a due si udirà ben presto: già alle ore 12,00 secondo il fuso orario italiano a Riga avrà luogo la sfida tra Ucraina e Gran Bretagna, mentre dovremmo attendere le ore 14.30 per assistere alla partita tra Repubblica Ceca e Bosnia Montenegro. Proseguendo nel programma ufficiale ecco che alle ore 16.00 a Nis si affronteranno Ungheria e Turchia: alle ore 17,30 è poi atteso il fischio d’inizio di Lettonia-Spagna mentre poco dopo, solo alle 17.45, vivremo l’atteso incontro tra Bielorussia e Russia. Alle ore 18,30 ecco la sfida decisiva tra Italia e Slovenia a Nis e alle ore 20,00 sarà la volta di Svezia-Francia: ultimo match previsto quest’oggi alle ore 20.30 alla Crystal Hall di Zrejanin con Belgio-Serbia.

RISULTATI EUROPEI BASKET FEMMINILE 2019

GIRONE A

Ore 12,00 Ucraina-Gran Bretagna

Ore 17,30 Lettonia-Spagna

GIRONE B

Ore 14,30 Repubblica Ceca-Montenegro

Ore 20,00 Svezia-Francia

GIRONE C

Ore 16,00 Ungheria-Turchia

Ore 18,30 Italia-Slovenia

GIRONE D

Ore 17,45 Bielorussia-Russia

Ore 20,30 Belgio-Serbia



