DIRETTA UNGHERIA ITALIA/ Video streaming tv: focus sulla nazionale magiara (Eurobasket, 25 febbraio 2024)

La diretta di Ungheria Italia ci porta a parlare ovviamente della nazionale avversaria: l’Ungheria come detto è da parecchio tempo lontana da quei vertici che le avevano consentito di sedersi sul trono d’Europa, ma del resto sono anche cambiate tante cose perché all’epoca esisteva il blocco sovietico e il basket era diverso anche come cultura, almeno in certi Paesi. Sia come sia, da tempo la nazionale magiara non esprime giocatori di un certo livello; sicuramente il migliore di questa generazione è Adam Hanga, che abbiamo visto anche in Italia – con Avellino – e che soprattutto ha giocato quattro anni al Barcellona e due al Real Madrid (vincendo l’Eurolega), mentre oggi è alla Stella Rossa.

Un ottimo difensore, ma non certamente un leader offensivo o realizzativo; tra gli altri si possono citare magari Rosco Allen, che ha vinto una Coppa Intercontinentale con l’Iberostar Tenerife (ma con appena 4 punti e 2 rimbalzi nel match) e Mikael Hopkins, che chiaramente è naturalizzato e che in Italia conosciamo bene, visto che tra il 2021 e il 2023 ha avuto un ottimo impatto con la canotta di Reggio Emilia. Oggi è tornato in Turchia, ed è stato convocato come Hanga per questa finestra internazionale; non dovrebbero bastare loro due per avere ragione dell’Italia, ma vedremo cosa ci dirà il parquet dell’Arena Savaria… (agg. di Claudio Franceschini)

Ungheria Italia è in diretta dall’Arena Savaria di Szombathely, alle ore 18:00 di domenica 25 febbraio: è il secondo impegno della nostra nazionale nelle qualificazioni agli Europei 2025 di basket, un match decisamente abbordabile contro quella che, almeno sulla carta, dovrebbe rappresentare la cenerentola del girone. L’Ungheria aveva disputato gli Europei due anni fa, stavolta si è candidata come nazione ospitante ma, non essendo stata selezionata, dovrà ora ottenere uno dei primi tre posti in un girone nel quale Italia e Turchia appaiono fuori portata, dunque la corsa sarà sull’Islanda.

L’Italia invece dopo aver sfidato la Turchia affronta questa trasferta sapendo di poterla portare a casa, e che in ogni caso una nazionale che ha raggiunto i quarti in ognuna delle grandi manifestazioni che ha giocato non può mancare una delle prime tre posizioni all’interno del raggruppamento; anzi, gli azzurri di Gianmarco Pozzecco hanno tutto per vincere il girone e avere così, almeno sulla carta, un sorteggio più morbido quando si andranno a comporre i gironi per la fase finale. Ora però vedremo in che modo torneremo sul parquet nella diretta di Ungheria Italia, aspettando la quale possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che sono legati al match di Szombathely.

Stiamo per vivere la diretta di Ungheria Italia, una partita come detto abbordabile per gli azzurri. L’Ungheria ha avuto un periodo d’oro nel dopoguerra riuscendo addirittura a vincere gli Europei prendendosi poi un terzo posto, ma poi le cose sono cambiate e si è aperta una lunghissima era in cui la nazionale magiara non è più riuscita a qualificarsi ai grandi tornei. La maledizione è stata spezzata in ambito continentale, e addirittura sulla strada verso gli Europei di due anni fa l’Ungheria aveva addirittura battuto la Slovenia campione in carica, anche se va detto che era priva di Luka Doncic e altri giocatori di prima grandezza.

Oggi c’è una differenza netta tra le possibilità dell’Italia e quelle magiare; tutte le partite iniziano dallo 0-0 e gli avversari vanno onorati, ma appunto è lecito pensare che l’Ungheria abbia una sola possibilità di qualificarsi alla fase finale degli Europei 2025 e cioè quella di sopravanzare l’Islanda, perché anche la Turchia sia pure in calo è sulla carta superiore. Noi aspettiamo che la partita prenda il via e poi tireremo le somme sulle prime due partite delle qualificazioni agli Europei basket 2025, ricordando che si tornerà in campo soltanto a fine novembre per altre due giornate del percorso.











