Diretta/ Italia Turchia (risultato 50-39) streaming video tv: allungo azzurro! (22 febbraio)

DIRETTA ITALIA TURCHIA (RISULTATO 50-39): ALLUNGO AZZURRO!

Sanli non sbaglia un colpo ai tiri liberi, portando la Turchia a un -1. Nico Mannion si accende con una bomba e un assist fulmineo per Pajola in contropiede: 29-26 all’11º minuto. L’Italia concede due punti a Hazer, riportando i turchi a -1. Tessitori mette a segno due canestri dopo un grande lavoro sotto le plance, recuperando palla e lanciando la transizione con un assist per Polonara: 33-28 al 13′. Brutta palla persa da Melli, Sipahi colpisce con una tripla portando il punteggio a 38-35 al 15º. Gli azzurri rispondono con Melli, portando il punteggio a 41-35. Altra palla persa dalla Turchia, Procida realizza dalla media distanza siglando il +6. Melli sbaglia due tiri liberi, ma Procida segna dall’area portando il punteggio a 45-37 al 19′. Timeout Ataman per l’ultimo possesso. Biberovic commette un errore: l’Italia va al riposo avanti 50-39 contro la Turchia. Melli ha già segnato 17 punti, mentre Melli e Polonara ne hanno segnati 7 ciascuno. Dall’altra parte, Biberovic ha realizzato 18 punti. (agg. di Fabio Belli)

ITALIA TURCHIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Turchia sarà affidata a Sky Sport Arena: ancora una volta la televisione satellitare si occuperà di mandare in onda le partite della nostra nazionale, in questo caso per le qualificazioni agli Europei basket 2025, e dunque il canale di riferimento sarà il numero 204 del decoder. In assenza di un televisore sarà possibile assistere a questa partita anche tramite il servizio di diretta streaming video: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go sui vostri dispositivi mobili, mentre le alternative, sempre in abbonamento, saranno rappresentate dalle piattaforme DAZN e Now Tv.

SUBITO PARITÀ!

Il quintetto iniziale di Pozzecco scende in campo con Spissu, Tonut, Procida, Ricci e Melli. I primi due punti vengono segnati dai giocatori turchi, con Osmani che fa centro con un semigancio per portare il punteggio sul 0-2. Ma la risposta dell’Italia non si fa attendere, con una bomba di Melli che pareggia i conti azzurri. Un’altra tripla, questa volta da parte di Biberovic, riporta in vantaggio la Turchia sul 5-7 dopo poco più di due minuti di gioco. Biberovic mette a segno la sua terza tripla personale, portando il punteggio sul 7-15. La risposta italiana arriva con Ricci che interrompe il parziale avversario con una sua azione, seguita da un ottimo lavoro a rimbalzo di Procida che permette a Spissu di segnare da tre punti, portando l’Italia sul 12-15. Tonut risponde con una bella penetrazione che porta il punteggio sul 16-19 al settimo minuto di gioco. Poi arriva il vantaggio per l’Italia, con Pajola che ruba palla e Polonara segna il canestro del 20-19. Biberovic chiude il quarto con una bomba sulla sirena, portando il suo personale a 14 punti e il punteggio sul 24-24 dopo il primo quarto di gioco. (agg. di Fabio Belli)

PALLA A DUE!

Ci siamo, la diretta di Italia Turchia sta davvero per cominciare. Il coach della nostra avversaria è Ergin Ataman, che abbiamo visto anche nel nostro campionato e che per due volte consecutive ha vinto l’Eurolega alla guida dell’Anadolu Efes, prima di trasferirsi al Panathinaikos di cui è allenatore per il primo anno; la Turchia vive un momento di flessione, non sale sul podio degli Europei dal lontano 2001 (fu seconda) e non partecipa alle Olimpiadi addirittura dal 1976, mentre ai Mondiali ha una medaglia d’argento nel 2010 e poi tante delusioni, ultima partecipazione nel 2019 venendo immediatamente eliminata.

La naturalizzazione di Shane Larkin è certamente un grande colpo ma nelle qualificazioni agli Europei basket 2025 la nazionale turca dovrà rinunciare a Cedi Osman, veterano NBA, e soprattutto Alperen Sengun che sta diventando un giocatore di primo livello con gli Houston Rockets. Da citare anche Furkan Korkmaz: sette anni a Philadelphia, a febbraio è stato scambiato a Indiana ma tagliato il giorno seguente ed è ancora alla ricerca di una squadra che lo metta sotto contratto. Adesso per noi è davvero arrivato il momento di metterci comodi e stare a vedere quello che succederà sul parquet della Vitrifrigo Arena di Pesaro: la parola può passare ai giocatori senza indugiare oltre, la palla a due di Italia Turchia sta finalmente per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

ITALIA TURCHIA: I CONVOCATI

Nel parlare ancora della diretta di Italia Turchia dobbiamo ovviamente riferire del gruppo azzurro, vale a dire i convocati di Gianmarco Pozzecco per le sfide contro Turchia e Ungheria (quest’ultima domenica 25 febbraio) nelle qualificazioni agli Europei basket 2025. Rispetto ai Mondiali c’è qualche novità: la più interessante è sicuramente quella del ritorno di Nico Mannion, che era ripartito dall’Eurolega con Baskonia ma poi si è trasferito a Varese, dove sta viaggiando a 20 punti di media e si è dimostrato leader della Openjobmetis, guadagnando a pieno titolo il ritorno a vestire la maglia azzurra con cui era stato straordinario protagonista al Preolimpico e alle Olimpiadi di Tokyo.

Tornano in gruppo anche Diego Flaccadori, che trovando minuti e continuità a Milano, e Amedeo Della Valle trascinatore della Brescia prima in classifica in Serie A1; con loro c’è anche Amedeo Tessitori che era rimasto fuori dagli ultimi Europei. Il fatto che l’Eurolega si fermi permette a Pozzecco di convocare i giocatori di Milano e Virtus Bologna; oltre ai due di cui sopra ci saranno Nicolò Melli, Stefano Tonut, Giampaolo Ricci, Achille Polonara così come Matteo Spagnolo (tuttvia uno dei tre esclusi per stasera, così come Giordano Bortolani e Guglielmo Caruso) e Gabriele Procida che giocano nell’Alba Berlino. Assente ovviamente Simone Fontecchio, a causa dei particolari contratti che legano i giocatori alle loro franchigie NBA. (agg. di Claudio Franceschini)

ITALIA TURCHIA: PER GLI EUROPEI 2025!

Italia Turchia si gioca in diretta dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro, alle ore 20:30 di giovedì 22 febbraio 2024: inizia qui il percorso della nostra nazionale nelle qualificazioni agli Europei basket 2025, una competizione che appunto sarà tra due anni con sedi itineranti, uno scenario che sta diventando sempre più costante e non solo in questo sport. L’Italia si prepara anche al Preolimpico, nel quale dovrà andare a caccia della qualificazione ai Giochi di Parigi; è forse quello l’appuntamento più importante per gli azzurri, che ovviamente agli Europei vogliono esserci ma hanno un percorso abbordabile.

Ricordiamo che l’ultimo evento cui l’Italia ha partecipato è stato il Mondiale: gli azzurri hanno fatto bellissima figura battendo ancora una volta la Serbia, poi hanno incrociato il loro cammino con gli Stati Uniti (presenti con gli NBA, anche se non nella loro migliore versione come poi si è visto) e hanno pagato dazio, nuovamente il punto di arresto è stato ai quarti di finale ma ora il contesto cambia sensibilmente. Vedremo cosa succederà nella diretta di Italia Turchia, mentre aspettiamo che si giochi facciamo qualche rapida considerazione sui temi principali nelle qualificazioni agli Europei basket 2025.

DIRETTA ITALIA TURCHIA: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Italia Turchia è dunque la prima partita nelle qualificazioni agli Europei basket 2025. La competizione a dire il vero è iniziata tempo fa ma, essendo organizzata su vari livelli a seconda del ranking internazionale, le big scendono in campo soltanto in questa ultima fase. Sono previsti otto gironi, ciascuno dei quali da quattro nazionali; si qualificano le prime tre e dunque il percorso è abbordabile. Per l’Italia, sorteggiata con Ungheria e Islanda oltre che la Turchia, forse ancora di più: non è presente nel girone una delle nazioni ospitanti.

Infatti, queste giocano regolarmente le qualificazioni ma sono già qualificate di diritto; questo significa che nel loro girone, dovessero arrivare ultime, toglierebbero uno slot complicando leggermente il percorso. L’Italia invece si giocherà verosimilmente il primo posto con la Turchia, e anzi rispetto a questa avversaria ha forse oggi qualcosa in più; sarà comunque importante partire con il piede giusto per trovare il giusto ritmo, come detto Gianmarco Pozzecco sta già guardando al Preolimpico perché sarà quello il punto in cui bisognerà essere al massimo della condizione, per andare a caccia dei Giochi. Intanto però abbiamo una diretta di Italia Turchia da onorare, e allora non resta che vedere come andranno le cose questa sera.











