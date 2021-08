Risultati ginnastica ritmica/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: qualificazioni

I risultati della ginnastica ritmica alle Olimpiadi Tokyo 2020 entrano finalmente in scena oggi, venerdì 6 agosto 2021, quando comincerà il programma di questo affascinante sport che caratterizzerà gli ultimi tre giorni dei Giochi che ormai sono sempre più vicini al loro epilogo. La sede delle gare di ginnastica ritmica alle Olimpiadi Tokyo 2020 è l’Ariake Gymnastics Centre, dove oggi sono in programma le qualificazioni della gara individuale. In effetti il calendario della ginnastica ritmica è molto semplice: per l’individuale oggi qualificazioni e domani finale; per la gara a squadre invece le qualificazioni saranno domani, con la finale fissata per domenica, nella quale speriamo che le Farfalle dell’Italia possano essere grandi protagoniste. Le ginnaste in gara nella competizione individuale della ginnastica ritmica sono in totale 26 e oggi saranno impegnate in quattro rotazioni che andranno a comporre le qualificazioni. La classifica finale al termine di queste quattro rotazioni promuoverà le prime dieci alla finale di domani. Sarà una giornata molto lunga: la prima rotazione comincerà alle ore 3.20 italiane, a seguire ci sarà la seconda, poi è in programma una meritata pausa prima di tornare in pedana per la terza rotazione dalle ore 7.50 italiane, la quarta sarà a seguire.

RISULTATI GINNASTICA RITMICA OLIMPIADI TOKYO 2020: OGGI QUALIFICAZIONI INDIVIDUALI

Presentiamo allora tutto ciò che avremo da seguire oggi per i risultati ginnastica ritmica alle Olimpiadi Tokyo 2020, dunque le qualificazioni della gara individuale, quella che realisticamente non dovrebbe riservare speranze di medaglia per l’Italia, che invece potrà giocarsi carte molto valide nella competizione a squadre. Comunque, già nelle prossime ore seguiremo con la massima simpatia le due ginnaste in gara per l’Italia, a caccia di un posto nella finale a dieci di domani: si tratta di Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri. La prima è una classe 2001 rumena di nascita ma trasferitasi in Italia fin da bambina e diventata cittadina italiana, mentre Baldassarri è una sua coetanea nativa di Ravenna. Come detto, l’obiettivo per loro è entrare in finale anche se le grandi favorite sono altre, in primis le due sorelle russe Dina Averina e Arena Averina, che potrebbero salire insieme sul podio della ginnastica ritmica individuale alle Olimpiadi Tokyo 2020. Intanto finalmente si va in pedana, l’attesa per la ritmica è lunga ma finalmente è finita…

