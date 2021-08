RISULTATI KARATE/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: Mattia Busato eliminato nel kata

RISULTATI KARATE OLIMPIADI TOKYO 2020:

Nella notte italiana si sono disputate le prime gara per questo venerdì di agosto ed andiamo a dare un’occhiata insieme ai risultati del karate alle Olimpiadi Tokyo 2020 per oggi appunto, venerdì 6 agosto 2021. Dopo la strepitosa medaglia di bronzo conquistata dall’azzurra Viviana Bottaro nella giornata di ieri, questa mattina non è riuscito a ripetere la bella prova anche Mattia Busato nel kata maschile. L’italiano ha infatti totalizzato 25.50 punti che gli sono valsi soltanto il quarto posto nel girone di qualificazione B alle spalle del giapponese Kiyuna, del turco Sofuoglu e del venezuelano AJ. Diaz Fernandez (terzo con 26.07). Più tardi comincerà il torneo di kumite maschile 75kg quando sarà la volta di Luigi Busa che se la dovrà vedere contro l’azerbaigiano Aghayev, il kazako Azhikanov, il tedesco Bitsch e l’australiano Yahiro. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

MATTIA BUSATO E LUIGI BUSÀ A MEDAGLIE?

I risultati del karate alle Olimpiadi Tokyo 2020 oggi, venerdì 6 agosto 2021, promettono di emozionarci ancora dopo la medaglia di bronzo di Viviana Bottaro nel kata femminile vinta ieri, un podio davvero storico dal momento che è arrivato nel giorno del debutto assoluto del karate alle Olimpiadi. Prima apparizione del karate, arte marziale giapponese, giustamente in occasione delle Olimpiadi Tokyo 2020, dunque in “casa”, come era stato per il judo nell’ormai lontano 1964. Dopo oltre mezzo secolo, debutta anche il karate i cui risultati saranno molto interessanti nuovamente pure oggi perché ci sono da assegnare nelle prossime ore ben tre titoli in questo sport alle Olimpiadi Tokyo 2020. La giornata sarà fatalmente molto lunga, perché inizierà già alle ore 3.00 di notte secondo il fuso italiano, ma sarà già giorno anche da noi quando i tre titoli in palio verranno assegnati. Per la precisione, presso il Nippon Budokan la prima finale sarà quella del kata maschile, fissata alle ore 12.50 italiane e preceduta dalla doppia finale per il bronzo nella stessa specialità, mentre nel kumite saranno in palio le medaglie delle categorie di peso -61 kg femminile alle ore 13.40 e -75 kg maschile alle ore 13.50, in questo caso con le semifinali che assegneranno il bronzo ai due sconfitti. Ricordiamo infatti che il karate è uno degli sport che prevede l’assegnazione di una doppia medaglia di bronzo in ogni sua gara, dunque pure questo è un aspetto da tenere in considerazione per i risultati karate alle Olimpiadi Tokyo 2020, con un oro, un argento ma due bronzi in palio ad ogni gara.

RISULTATI KARATE OLIMPIADI TOKYO 2020: IL PROGRAMMA DI OGGI

I risultati karate alle Olimpiadi Tokyo 2020 oggi dunque ci regaleranno una giornata nuovamente importante, smaltita l’emozione del debutto con tanto di podio immediato per lItalia grazie al bronzo di Bottaro. Speriamo che possa dunque nuovamente essere caratterizzata anche da altri bei risultati per l’Italia. Dobbiamo dire subito che non avremo rappresentanti azzurre in gara nella categoria -61 kg femminile del kumite, però saremo in gara nelle altre due competizioni messe in calendario per oggi. Mattia Busato, nato il 2 febbraio 1993 a Mirano (Venezia), nel kata maschile vanta in carriera un oro europeo, un argento ai Giochi Europei e un bronzo mondiale, dunque la partecipazione alle Olimpiadi Tokyo 2020 non sarà solo per partecipare, ma con legittime ambizioni di figurare più che bene. Sarà poi da seguire con la massima attenzione Luigi Busà, impegnato nel kumite -75 kg maschile: nel suo palmares ci sono tra l’altro due ori ai Mondiali e cinque ori Europei, dunque davvero è uno dei punti di riferimento per il kumite a livello globale, ammirato anche in Giappone. Per Busà, nato ad Avola (Siracusa) il 9 ottobre 1987, xke Olimpiadi Tokyo 2020 sono l’occasione perfetta per entrare nella leggenda del karate.

