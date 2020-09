Risultati Lecco, Aosta, Macerata: Elezioni Comunali 2020/ Liste e sindaci vincenti

Per l’intera giornata di oggi martedì 22 settembre sono previsti gli scrutini delle Elezioni Comunali 2020, con focus particolare sui capoluoghi del Nord e del Centro dove il Centrodestra puntava a strappare diversi Comuni ai rivali del Centrosinistra. Dopo i risultati avuti ieri su Suppletive, Regionali e Referendum – con i quali era cominciato lo scrutinio ieri dopo la chiusura dei seggi alle ore 15 – ora è il turno delle Elezioni Amministrative 2020, dove città come Lecco, Aosta, Macerata, Arezzo, Mantova, Fermo rinnovavano consiglio comunale e sindaco. Partendo dal Nord Italia – con le vittorie che si avvicinano nei 3 capoluoghi di Regione per Brugnaro a Venezia, Ianeselli a Trento e Zanin a Bolzano – i primi exit poll emersi con i risultati Opinio Italia per la Rai vedono una potenziale vittoria a Lecco per il Centrodestra con Peppino Ciresa (49-51%) vincente contro Gattinoni di quasi 10 punti. Diversa la situazione a Mantova dove il Centrosinistra del sindaco uscente Mattia Palazzi è vicino alla riconferma con exit poll che lo danno al 62-66%: Stefano Rossi al 25-29% (Cdx), Costani M5s al 4-6%. Ad Aosta lo spoglio elettorale delle Elezioni Comunali comincerà nella giornata di domani, oggi spazio allo scrutinio delle Regionali Valle d’Aosta.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI: I COMUNI DEL CENTRO

Per quanto riguarda invece le Elezioni Comunali nei principali capoluoghi di provincia al voto nel Centro Italia, i risultati emersi negli exit poll diffusi sempre da Opinio Italia per Rai vedono sempre il Centrodestra protagonista: ad Arezzo 46,5-50,5% per il candidato sindaco Alessandro Ghinelli contro lo sfidante Luciano Ralli del Centrosinistra (33-37%), con Donati al 7-9% e Menichetti del M5s 2,5-4,5%. Nella città di Matera la sfida invece andrà quasi certamente al ballottaggio ma è sempre in vantaggio il Centrodestra: Rocco Sassone è dato al 27-33% mentre lo sfidante Domenico Bennardi del Movimento 5 Stelle insegue al 23-27% dopo il voto delle Amministrative 2020, Schiuma del Centrosinistra invece resta al 19,5-23,5% con Pasquale Doria all’8-12%. Nella città di Chieti il candidato del Centrodestra Di Stefano viene dato dagli exit poll al 40-44%, con Ferrara al 19-23%, Di Iorio al 17-21% e Di Cesare al 10-14%. Per la città di Macerata non stati emessi dati su exit poll o instant poll.



