RISULTATI MONDIALI BASKET 2019/ Diretta live score: cominciano i primi match!

Sta per avere inizio questo venerdì tutto dedicato ai risultati dei Mondiali di basket 2019 e tra i palla a due a cui assisteremo solo a momenti ecco che spicca quello tra Polonia e Russia, tra big match di questa giornata. Oltre alla vicinanza geografica e alla storia, sarà questa la partita di pallacanestro tra le più interessanti di questa mattina, già sulla carta. La formazione di Mike Taylor, tra poco in campo all’Arena di Foshan infatti è riuscita ad avere accesso al secondo round in virtù della prima posizione occupata nel girone A, dove ha vinto gli incontri con Venezuela, Cina e Costa d’Avorio. Ha fatto invece più fatica nel confronto la Russia, che pure rimane avversario ben importante: la compagine sovietica infatti ha avuto la meglio su Nigeria e Corea del sud, ma non sull’Argentina, sia pure per un soffio. Ci attende una sfida di grande prestigio dunque: non ci resta ora che dare la parola al campo, si gioca! (agg Michela Colombo)

GLI AZZURRI

Riflettori puntati in questo venerdì dedicato ai risultati dei Mondiali di Basket 2019, ovviamente sullo spogliatoio azzurro, presente al secondo round e pronto a giocarsi il tutto per tutto per accendere al tabellone dei quarti di finale della manifestazione iridata. Per raggiungere tale obbiettivo però il cammino della squadra di Meo Sacchetti non sarà affatto facile: già oggi infatti l’Italia se la vedrà con la Spagna, tra le favorite al titolo iridato e e bronzo agli ultimi Europei. La squadra di Scariolo sarà un ostacolo ben duro per i nostri beniamini che però potrebbero comunque rilanciarsi già tra pochi giorni, nel secondo e ultimo incontro di questa fase previsto con il Porto Rico. In ogni caso non sarà affatto facile per i nostri strappare il biglietto per i quarti di finale, ma non impossibile. Come al solito solo il campo ci darà il verdetto. (agg Michela Colombo)

AL VIA IL SECONDO TURNO

La grande pallacanestro torna in sotto ai riflettori: oggi venerdi 6 settembre 2019 si accende infatti la prima giornata per i risultati dei Mondiali di Basket 2019 del secondo turno. Si fa quindi davvero su serio in Cina per la manifestazione mondiale e siamo ben felici di vedere anche l’Italia del ct Sacchetti in campo per la parte alta del tabellone generale. Terminata la prima fase preliminare, la manifestazione infatti ora vede le squadre che si sono qualificate ai primi due posti di ogni gruppo del primo turno, distribuite in 4 raggruppamenti ora protagonisti, dove saranno ancora una volta le prime due qualificate a passare il turno e ad accedere direttamente ai quarti di finale. Nella parte bassa del tabellone vi è invece spazio per le altre nazionali rimanenti, che invece scenderanno sul parquet cinese solo per i piazzamenti dal 17 al 32^ posto in lista.

RISULTATI MONDIALI BASKET 2019: I MATCH DI OGGI

Esaminata a grandi linee la nuova fase del torneo iridato, è tempo ora di controllare quali saranno gli incontri e quindi i risultati, dei Mondiali di basket 2019 che otterremo oggi. Anche in questo venerdi ovviamente poi gli appassionati italiani dovranno fare i conti con il forte fuso orario tra il nostro paese e la Cina: la maggior parte degli incontri in calendario quindi si concentreranno nella prima mattina e nel primo pomeriggio italiano. Primo palla a due sarà alle ore 10,00 del mattino (ma saranno le 16,00 in cina) per le sfide Nigeria-Costa d’Avorio e Angola-Iran, valide per le qualificazioni dal 17 al 32^ posto oltre che Polonia-Russia per il secondo round. Sempre per la parte alta del tabellone dei Mondiali ecco alle ore 10,30 il big match tra Serbia e Porto Rico. Alle ore 14.00 del pomeriggio italiano ecco altri tre incontri da seguire con attenzione e quindi Cina-Corea e Tunisia-Filippine per i piazzamenti e Argentina-Venezuela per le prossime qualificazioni: dovremo infine attendere le 14.30 per seguire gli azzurri. Da programma nel secondo turno dei Mondiali di basket 2019 l’Italia, che ha da poco incassato il KO con la Serbia, sarà in campo solo alle ore 14,30 contro la temibile Spagna, tra le favorite al titolo iridato.

RISULTATI MONDIALI DI BASKET 2019

Ore 10,00 Polonia-Russia 0-0

Ore 10,00 Nigeria-Costa d’Avorio 0-0

Ore 10,00 Angola-Iran 0-0

Ore 10,30 Serbia Porto Rico

Ore 14,00 Argentina-Venezuela

Ore 14,00 Cina-Corea del Sud

Ore 14,00 Tunisia-Filippine

Ore 14,30 Spagna-Italia



