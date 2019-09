Risultati Mondiali Basket 2019/ Diretta live score: ultima partita dell’Italia (oggi)

Con oggi domenica 8 settembre 2019, si accende la terza giornata dedicata ai risultati dei Mondiali di basket 2019 in corso in Cina per le partite del secondo round. Siamo ormai entrati nel vivo della manifestazione iridata e molti verdetti sono infatti attesi solo nella mattina italiana. Ancora una volta a tenerci compagnia infatti vi saranno gli incontri validi per il secondo round (e solo le migliori qualificate poi avranno accesso al tabellone dei quarti di finale) e le partite che invece caratterizzano il tabellone dei piazzamenti che vanno dal 17^ al 32^ posto al termine della manifestazione iridata. Da segnalare che oggi poi vedremo di nuovo sul parquet cinese l’Italia di Meo Sacchetti: per gli azzurri sarà però solo il match di saluto. Con il KO con la Spagna infatti abbiamo perso ogni speranza di potercela giocare nel turno successivo del torneo e neppure una vittoria oggi potrebbe cambiare il nostro destino.

RISULTATI MONDIALI BASKET 2019: I MATCH DI OGGI

Tenuto ancora una volta conto del forte fuso orario tra Italia e Cina, andiamo ad esaminare da vicino il programma dei match previsti quest’oggi, e quindi i risultati, dei mondiali di basket 2019. Il primo palla a due verrà dato alle ore 10,00 del mattino italiano, quando avrà luogo l’incontro per il più prestigioso secondo round, tra Venezuela e Russia. Alla medesima ora però avranno inizio altre due partite, valide però per i piazzamenti inferiori e quindi le sfide Costa d’Avorio-Corea del Sud e Tunisia-Angola. Solo alle ore 10,30 avrà inizio la sfida di commiato della nostra nazionale, ovvero Porto Rico Italia. Sarà poi solo nel primo pomeriggio italiano che si chiuderà il programma odierno: alle ore 14,00 infatti avranno inizio le sfide per le qualificazioni Cina-Nigeria e Iran-Filippine, oltre alla partita tra Polonia e Argentina per il secondo round del mondiale. Ciliegina sulla torta il big match tra Spagna e Serbia, previsto alle ore 14,30 e valida per il secondo round, che vede in campo due favorite per il titolo iridato.

RISULTATI MONDIALI DI BASKET 2019

Ore 10,00 Russia-Venezuela

Ore 10,00 Costa d’Avorio-Corea del Sud

Ore 10,00 Tunisia-Angola

Ore 10,30 Porto Rico-Italia

Ore 14,00 Polonia-Argentina

Ore 14,00 Cina-Nigeria

Ore 14,00 Iran-Filippine

Ore 14,30 Spagna-Serbia





