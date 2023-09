Risultati Mondiali basket 2023, classifiche/ Diretta live score 2^ fase (oggi venerdì 1 settembre)

I risultati dei Mondiali basket 2023 oggi, venerdì 1 settembre, arriveranno all’apertura della seconda fase a gironi. La manifestazione iridata ospitata quest’anno tra Filippine, Giappone ed Indonesia arriverà quindi a uno snodo fondamentale: ogni nuovo gruppo è composto dalle prime due di due gironi della prima fase e oggi tutte le prime affrontano tutte le seconde, il che significa che già oggi potrebbero emergere i verdetti circa la qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali di basket 2023: chi è arrivato fin qui con una sconfitta deve fare il colpo, perché un secondo ko sarebbe quasi certamente deleterio, salvo combinazioni particolari.

Purtroppo si trova nella posizione più critica anche l’Italia di coach Gianmarco Pozzecco, che si giocherà moltissimo nella prima giornata del nuovo girone I per i risultati dei Mondiali basket 2023, perché la sconfitta contro la Repubblica Dominicana ci pone tra le seconde, quindi con la necessità di vincere la grande classica europea contro la Serbia, come d’altronde è successo spesso negli ultimi anni. Ci affidiamo quindi alla tradizione recente favorevole, adesso però è giunto il momento di scoprire che cosa ci attenderà nelle prossime ore in tutti i nuovi gironi…

RISULTATI MONDIALI BASKET 2023: LE PARTITE DI OGGI

Scopriamo allora tutti gli appuntamenti di oggi con i risultati dei Mondiali basket 2023. Partiamo naturalmente dal girone I, cioè quello degli Azzurri: alle ore 10.00 si comincia proprio con Italia Serbia e poi alle ore 14.00 avremo Repubblica Dominicana Portorico, da seguire a sua volta con grande attenzione. Gioca nelle Filippine anche il girone J, che oggi ci proporrà alle ore 10.40 Usa Montenegro e alle ore 14.40 Lituania Grecia: se vincessero gli Stati Uniti e i baltici, i giochi sarebbero fatti in anticipo, alle due Nazionali balcaniche (soprattutto la Grecia) l’onere di provare a ribaltare la situazione.

Passiamo invece in Giappone per il girone K, che ci proporrà alle ore 10.30 Germania Georgia e alle ore 14.10 Slovenia Australia, in questo caso con tedeschi e sloveni che possono chiudere i conti, ma attenzione soprattutto all’ultima partita perché si affrontano due formazioni di spicco in questi Mondiali di basket 2023 con l’Australia sull’orlo del baratro. Infine ci attende anche il via al girone L, che gioca invece nella capitale indonesiana Giacarta: in programma ci saranno alle ore 11.45 Spagna Lettonia e alle ore 15.30 Canada Brasile, con iberici e nord-americani favoriti per la vittoria e quindi per chiudere già il discorso qualificazione ai quarti nei risultati dei Mondiali basket 2023.

RISULTATI MONDIALI BASKET 2023, SECONDA FASE

Ore 10.00 Italia Serbia

Ore 14.00 Repubblica Dominicana Porto Rico

CLASSIFICA: Repubblica Dominicana, Serbia 3-0; Italia, Portorico 2-1

GIRONE J

Ore 10.40 Usa Montenegro

Ore 14.40 Lituania Grecia

CLASSIFICA: Lituania, Usa 3-0; Montenegro, Grecia 2-1

GIRONE K

Ore 10.30 Germania Georgia

Ore 14.10 Slovenia Australia

CLASSIFICA: Germania, Slovenia 3-0; Australia, Georgia 2-1

GIRONE L

Ore 11.45 Spagna Lettonia

Ore 15.30 Canada Brasile

CLASSIFICA: Canada, Spagna 3-0; Lettonia, Brasile 2-1











